BIST 100 Endeksi yükselişte

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,95 değer kazanarak 10.042,78 puana çıktı. Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 94,28 puan ve yüzde 0,95 artışla 10.042,78 puana yükseldi. Toplam işlem hacmi 65,2 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,89, holding endeksi ise yüzde 1,49 değer kazandı. Sektör endekslerinde en çok kazandıran yüzde 5,44 ile spor olurken, tek kaybettiren ise yüzde 0,02 ile madencilik oldu. Endeks, genele yayılan alımların etkisiyle günün ilk yarısında pozitif seyretti.

Analistlerin Değerlendirmeleri

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD'de JOLTS açık iş sayısı ve imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirtti.

Teknik Seviyeler

10.100 ve 10.200 seviyeleri direnç olarak öne çıkıyor.

ve seviyeleri direnç olarak öne çıkıyor. 10.000 ve 9.900 puan ise destek konumunda bulunuyor.



