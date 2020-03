'Eğitimde Birlikteyiz' hareketiyle 32 bin çocuk, kapsayıcı eğitime katıldı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) engelli çocukların eğitime erişimlerinin artırılması amacıyla yürütülen "Engeli Olan Çocuklar İçin Kapsayıcı Erken Çocukluk Eğitimi Projesi" ile 32 bin çocuğa ulaşıldı.

Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti'nin ortak finansmanı, UNICEF'in teknik desteğiyle Milli Eğitim Bakanlığınca "Eğitimde Birlikteyiz" sloganıyla başlatılan Engeli Olan Çocuklar İçin Kapsayıcı Erken Çocukluk Eğitimi Projesi kapanışı ile Uluslararası Kapsayıcı Erken Çocukluk Eğitimi Konferansı'nın açılışı bir otelde düzenlenen törenle yapıldı.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran, törende yaptığı konuşmada, 2023 Eğitim Vizyonu'na da aldıkları projeden çok olumlu sonuçlar çıktığını, AB ve UNICEF iş birliğiyle projenin ikinci fazına başlamayı planladıklarını söyledi.

Kapsayıcı eğitimle farklı öğrenme gereksinimlerine sahip çocukların aynı öğrenme ortamlarında bir arada bulunmalarını ve birbirlerine sevgi ve saygıyla yaklaşmalarını hedeflediklerini anlatan Safran, bu kapsamda her çocuğun ihtiyacına göre desteklenmesi için çalışmalar yürüttüklerini anlattı.

Eğitimin ekip işi olduğunu vurgulayan Safran, "Kapsayıcı eğitim, toplumun tüm bireylerinde bütün çocukların yararına temel değer ve tutum değişimi içeriyor. Engelleri aşmaya başladığımız ilk nokta kendimiz oluyoruz. Kendi çocuğumuz için ne istiyorsak, tüm çocuklar için aynısını istiyoruz. Kapsayıcı eğitimle her çocuğun yolunu anlamlı kılmak adına çocuklarımız diyerek umutla hayata hazırlanmalarına fırsat sunuyoruz." dedi.

Safran, "Engeli olan çocukların normal çocuklar arasında eğitim görmesi, onlar için de iyi bir eğitim oluyor. Birlikte yaşamanın ne olduğunu, hayatta yapılabilecek iş birliklerini çok küçük yaşlarda çocuklara anlatabilirsek Türkiye olarak çok büyük bir başarı elde ederiz." diye konuştu.

- Amaç, çocuklara farkındalık ve duyarlılık kazandırmak

Temel Eğitim Genel Müdürü Cem Gençoğlu da her çocuğun farklı zamanlarda, sürelerde ve biçimlerde öğrendiğini söyledi. Bu sebeple her çocuğun ilgi, ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda çalıştıklarını ve farklılıkların zenginlik olduğu bilincini onlara kazandırmaya çalıştıklarını dile getiren Gençoğlu, "Kapsayıcı eğitim, her çocuğun eşit eğitim almada, kültürel ve sosyal aktivitelere katılımda aynı imkanlara sahip olmasına anlamına geliyor. Kapsayıcı uygulamalar, birlikte yaşama kültürünü güçlendirebilmek adına bireylerde tutum değişikliği oluşturabilmeye dönük çalışmalardır." ifadelerini kullandı.

Projeyle kaliteli kapsayıcı eğitim yoluyla 3-7 yaş arası engelli çocukların erken çocukluk ve 1. sınıf eğitimlerine erişimlerinin amaçlandığını bildiren Gençoğlu, ayrıca çocuklarda farkındalık ve duyarlılık kazandırmak için çalışma yapıldığını, projeden 32 bin öğrencinin faydalandığını kaydetti.

UNICEF Türkiye Temsilcisi Philippe Duamelle ise engelli çocuklar için daha fazla alan yaratmanın, topluma entegre olmalarındaki önemini bu projede bir kez daha gördüklerini vurguladı.

AB Türkiye Delegasyonu Birinci Müsteşarı Angel Gutierrez Hidalgo da projeyle eğitimin niteliğinin artırılmasının amaçlandığını anlattı.

Toplam bütçesi 2 milyon 950 bin avro olan proje, 29 Mayıs 2017'de başladı, 36 ay sürdü ve 3-7 yaş grubunda kaynaştırma eğitimi alan öğrenci sayısının en fazla olduğu Antalya, Bursa, Konya, İzmir, Gaziantep ve Samsun'da toplam 90 pilot okulda uygulandı.

Proje ile sadece engeli olan çocuklar ve bu çocukların ailelerine değil, aynı zamanda tipik gelişim gösteren çocuklar ve bu çocukların ailelerine de ulaşıldı.

Engelli çocuklar için erken çocuklukta kapsayıcı eğitime ilişkin ulusal ve uluslararası literatür taranarak durum analizi hazırlandı. Ayrıca, 3-4 yaş, 5-6 yaş ve 6-7 yaş gruplarının her biri için Çocuk Etkinlik Kitap setleri, Öğretmen Etkinlik El Kitabı ve Öykü Kitabı setleri geliştirildi ve pilot okullarda öğrenim gören toplam 32 bin öğrenciye dağıtıldı.

Engeli olan çocukların haklarına ilişkin ailelerin ve toplumun bilinçlendirilmesi ve farkındalığın artırılması amacıyla 6 pilot ilde 12 farkındalık artırma semineri düzenlendi ve yaklaşık 16 bin veliye ulaşıldı. Engeli olan çocuklar ve tipik gelişim gösteren akranlarının beraber oynayabileceği oyunlar geliştirildi ve pilot illerde bu oyunların oynandığı ve yaklaşık 6 bin çocuğun katıldığı "Çocuk Şenlikleri" düzenlendi.

Öğretmenlere, 3-7 yaş arası çocuklar için kaliteli kapsayıcı eğitim becerilerini kazandırmayı amaçlayan "öğretmen eğitim modülü" EBA'ya yüklendi.

142 öğretmenin aldığı eğitici eğitmenlerinin düzenlediği seminerlerle 1200 öğretmene ulaşıldı. Proje süresince öğretmenlerin katettikleri gelişimi takip edebilmeleri adına öğretmen portfolyoları geliştirildi.