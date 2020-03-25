Fahrettin Koca: 15 hastamız hayata veda etti
|25 Mart 2020 23:41
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugünkü vaka sayısını sosyal medya hesabından açıkladı. Bakan Koca'nın açıklaması şu şekilde:
"Son 24 saatte 5.035 test sonuçlandı.
561 tanı kondu.
15 hastamız hayata veda etti.
Bugüne dek kaybettiğimiz hasta sayısı 59. Toplam hasta sayımız 2.433.
Sayılar, KAYIP ACISINI, ENDİŞEYİ İFADE EDEMEZ.
Sıfır riskle yaşamaya çalışalım. Bizi hayata tedbir bağlar."
Türkiye'de, korona vaka ve ölüm sayıları şu şekilde oldu:
11 Mart: 1
13 Mart: 5
14 Mart: 6
15 Mart: 18
16 Mart: 47
17 Mart: 98 vaka, 1 ölüm
18 Mart: 191 vaka, 2 ölüm
19 Mart: 359 vaka, 4 ölüm (1.981 testte 168 pozitif)
20 Mart: 670 vaka, 9 ölüm (3.656 testte 311 pozitif)
21 Mart: 947 vaka, 21 ölüm (2.953 testte 277 pozitif)
22 Mart: 1.236 vaka, 30 ölüm (9 yeni ölüm, 289 yeni tanı var)
23 Mart: 1.529 vaka, 37 ölüm (7 yeni ölüm, 293 yeni tanı var)
24 Mart: 1.872 vaka, 44 ölüm (7 yeni ölüm, 343 yeni tanı var)
25 Mart: 2.433 vaka, 59 ölüm (15 yeni ölüm, 561 yeni tanı var)
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