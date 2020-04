İngiltere'nin gözü Türkiye'de: Çok büyük sevkiyat olacak

Guardian gazetesi, hükümetin kişisel koruyucu ekipman sıkıntısı yaşandığını kabul ettiğini yazdı.

Gazete, "Hükümet, kişisel koruyucu ekipman kıtlığı yaşandığını kabul etti ve Pazar günü Türkiye'den gelecek olan 400 bin adet koruyucu önlük de dahil olmak üzere büyük bir sevkiyatın geleceğini vaat etti" dedi.

İngiliz hükümeti, sağlık çalışanlarının kullanımı için gözlük, önlük ve maske gibi kişisel koruyucu ekipmanların yetersiz olduğu eleştirilerine maruz kalıyor.

İngiltere'de sağlık çalışanlarını temsil eden sendika ve örgütler, Ulusal Sağlık Hizmeti (NHS) çalışanlarının kendi güvenliklerini sağlamaya yetecek miktarda kişisel koruyucu ekipman olmaması halinde çalışmayı reddedebileceklerini açıkladı.

İngiltere'nin en büyük sendikalarından Unite'ın Genel Sekreter Yardımcısı Gail Cartmail, "Kişisel koruyucu ekipman eksikliğinin sürmesi ulusal bir skandal ve hükümetin son bir ay içerisinde defaatle verdiği sözleri tutmaması da utanç verici" dedi.

Guardian gazetesinde Cuma günü yayımlanan bir haberde, İngiltere Kamu Sağlığı'nın yayınladığı yeni kılavuzda sağlık çalışanlarına normalde tek kullanımlık olması gereken ekipmanı yeniden kullanmaları talimatı verildiğini bildirmişti.

'Sağlık Bakanı'na istifa çağrısı yapılıyor'

İngiltere Yerel Yönetim ve İskan Bakanı Robert Jenrick, Cumartesi günü düzenlediği basın toplantısında, sağlık çalışanlarının kullanımı için Türkiye'den Pazar günü yaklaşık 84 ton kişisel koruyucu ekipman geleceğini ve bunların içerisinde 400 bin adet koruyucu önlüğün de bulunduğunu söyledi.

Jenrick, NHS personelinin yaşadığı kronik kişisel koruyucu ekipman sıkıntısıyla ilgili bir soruya, "Bunları tedarik etmek şu dönemde çok zor. Yarın Türkiye'den yaklaşık 84 ton civarında kişisel koruyucu ekipman içeren çok büyük bir teslimatın gelmesi bekleniyor. Bunların içerisinde 400 bin adet koruyucu önlük de var. Bu çok ama çok büyük ek bir sevkiyat olacak" yanıtını verdi.

İngiltere Sağlık Bakanlığı'nın Twitter hesabından Cumartesi günü yapılan bir paylaşımda Türkiye'den İngiltere'ye 250 bin koruyucu ekipman getirildiği açıklandı.

Açıklamada, "İngiltere ile Türkiye arasında yapılan bir anlaşmanın ardından, N-95 maskesi, cerrahi maske ve koruyucu önlük içeren 250 bin adet koruyucu ekipman, ülke çapında hastanelere dağıtılmak üzere ulaştı" bilgisi verildi.

Following an agreement between the UK 🇬🇧 and Turkey 🇹🇷 250,000 items of personal protective equipment including N-95 face masks, surgical masks and protective suits for the NHS arrived @RAFBrizeNorton for distribution to medical centres across the country.

