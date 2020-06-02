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Doğum yardımı tutarı artık güncellenmeli

Üç çocuk teşviki kapsamında 2015 yılında yürürlüğe konulan ve ilk çocuk için 300, ikinci çocuk için 400, üçüncü ve daha sonraki çocuklar için 600 TL tutarındaki doğum yardımında 5 yıl geçmesine rağmen güncelleme yapılmadı.
 02 Haziran 2020 00:04
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Doğum yardımı tutarı artık güncellenmeli

633 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye 2015 yılında eklenen ek 4. madde ile Türk vatandaşlarına, canlı doğan birinci çocuğu için 300 TL, ikinci çocuğu için 400 TL, üçüncü ve sonraki çocukları için ise 600 TL doğum yardımı yapılacağı, bu kapsamda yapılan ödemelerin, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bütçesine bu amaçla konulan ödenekten karşılanacağı, ödeme tutarlarını artırmaya Bakanlık ile Hazine ve Maliye Bakanlığının müştereken yetkili olduğu hükme bağlanmıştır.

Doğum yardımı ödenmesinde uygulanacak usul ve esaslarını belirlemek üzere de 2015/7695 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Doğum Yardımı Yönetmeliği yürürlüğe konulmuş olup, Yönetmelik 23 Mayıs 2015 tarihli ve 29364 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Ödeme tutarlarının güncellenmesi için kanun veya yönetmelik değişikliği gerekmemekte olup, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığının ortak bir karar alması yeterlidir. Kalıcı çözüm ise bu türden parasal ödemelerin maktu rakamlar olarak değil, gösterge ve katsayıya endekslenerek belirlenmesidir.

Bebek hediyesi olarak genellikle altın takılması adetinin olduğu toplumumuzda Devletin doğum yardımı ilk gündeme geldiğinde kamuoyunda bu adet ile ilişkilendirilmiş, "Yeni doğan bebeklerin ilk altını devletten" sloganıyla duyurulmuştu.

2015 yılında belirlenen tutarlar ile altın fiyatlarını kıyasladığımızda o tarihlerde üçüncü doğum için verilen yardıma biraz daha ilave edilince neredeyse tam altın alınabilirken bugün o paraya çeyrek altın bile alınamıyor.
Memurlar.Net
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