Cemal Enginyurt: MHP'den ihraç olduk, transfer olmadık
|01 Ağustos 2020 17:48
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Fındık fiyatlarına ilişkin eleştirileriyle gündeme gelen Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt MHP'den ihraç edilmişti.
"HAKLARINIZI HELAL EDİN, BEN HELAL ETTİM"
Cemal Enginyurt, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Çok insan gönlü kırdık. Bilerek, bilmeyerek çok insan üzdük. Sosyal medya da bile çok insan engelledik. Kader birliği yaptıklarımıza kinlendik. Yol arkadaşlarımızla düşman kesildik. Üç kuruşluk dünyada, çok sertleştik. Bayram vesilesiyle haklarınızı helal edin, ben helal ettim" ifadelerini kullandı.Milletvekili Cemal Enginyurt MHP'den ihraç edildi
"MHP'DEN İHRAÇ OLDUK, TRANSFER OLMADIK"
Cemal Enginyurt, ilerleyen saatlerde yaptığı başka bir paylaşımda, Orduluları bayramlaşmaya davet etti. Enginyurt, "Bütün sevenlerimizi, yarın saat 13'de Cumhuriyet mahallesinde Akyol Düğün Salonu'nda Bayramlaşma merasimine bekliyorum. Ülkücü ve Türk milliyetçisi kimliğimiz ölene kadardır. Boş boş konuşmaya gerek yok. MHP'den ihraç olduk, transfer olmadık" dedi.MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt'tan ilk açıklama
ORDU MİLLETVEKİLİ CEMAL ENGİNYURT olarak,bütün sevenlerimizi,yarın saat 13de Cumhuriyet mahallesinde AKYOL DÜĞÜN SALONUN da Bayramlaşma merasimine bekliyorum.ÜLKÜCÜ ve TÜRK MİLLİYETÇİSİ kimliğimiz ölene kadardır.Cemal Enginyurt (@cenginyurt52) July 31, 2020
Boş boş konuşmaya gerek yok.
MHP den ihraç olduk,transfer olmadık. pic.twitter.com/43CXEoCSqI
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