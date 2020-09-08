Üniversite, GYS'de yüksek puan alan adayları sözlüde eledi!
|08 Eylül 2020 01:04
|Yazdır
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi tarafından, "Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği" hükümleri uyarınca Şef, Memur, Harita Mühendisliği, Avukat, Tekniker ve Teknisyen kadroları için Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavı açılmıştır.
Söz konusu kadrolar için sınavlar 17 Haziran 2020 tarihinde gerçekleşmiş sınavlar ise 23 Haziran 2020 tarihinde Üniversite Personel Daire Başkanlığı web sayfasından ilan edilmiştir. Yazılı sınav sonucunda ilgili Yönetmeliğin 13 üncü maddesi uyarınca Sözlü Sınav 27 Ağustos 2020 günü yapılmıştır.
İlgili sınavın sonuçları 28 Ağustos 2020 tarihinde Üniversite tarafından duyurulmuştur. Sınav sonuçlarına bakıldığında, Şeflik için yazılı sınav sonucunda ilk beşe giren adaylardan yalnızca birisi sözlü sınav neticesine göre kazanabilmiştir. Diğer dört aday sözlü sınavda 46, 50, 58 ve 72 gibi notlarla elenmiştir.
Yazılı sınavda 88 gibi yüksek not alan bir adayın sözlüde 50 ile elenmesi sınavda nasıl bir ölçme yöntemi uygulandığına dair birçok soru işaretini barındırmaktadır. Her adaya sözlü sınavda yalnızca 10 dakika gibi kısa süre ayrıldığına göre, bir adaya 98 gibi neredeyse kusursuza yakın not takdir eden komisyonun yazılı sınavda mevzuat bilgisini 88 puanla ortaya koyan adaya 50 puan vermesi izaha muhtaçtır.
Tarafımıza ulaşan diğer bilgilere ve yereldeki iddialara göre, yazılı sınavda 74, sözlüde ise 96 puan adayın üniversitede görevli bir öğretim üyesinin eşi olduğu belirtilmektedir. Aynı şekilde, yazılı sınavda 66, sözlüde ise 98 alan adayın ise yine aynı üniversitede bir öğretim üyesinin yeğeni olduğu belirtilmektedir.
Bu iddiaların doğruluğunu bizim teyit etmemiz mümkün değildir. Şayet üniversite bu iddialar asılsız ve sözlüde düşük alıp kazanan adaylar hakkıyla başarılı oldularsa bunu ispat edebilir. Aksi durumda, yazılı sınavda oldukça başarılı olan adayların haklarının yendiği izleniminin olması son derece doğaldır.
Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Üniversitelerin, geciken kadro değişiklikleri yayımlandı
04 Eylül 2020 01:45
|Küçük çocuğu olan kamu personeli öncelikli olarak uzaktan çalıştırılmalıdır
03 Eylül 2020 11:01
|YÖK Lisans Tamamlama başvuru sonuçlarını açıklayamadı
01 Eylül 2020 11:00
|Cumhurbaşkanlığı, üniversitelerin kadro değişikliklerini geciktiriyor!
31 Ağustos 2020 14:05
|YÖKAK'ta idari personelin 'temsili' yok!
30 Ağustos 2020 11:47
|Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından esnek çalışma genelgesi
28 Ağustos 2020 09:28
|Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, dönüşümlü çalışmaya, yüzde 40 sınırı getirdi
27 Ağustos 2020 15:31
|Esnek çalışmaya dair örnek usul ve esaslar
26 Ağustos 2020 11:36
|Esnek çalışma Genelgesi sonrasında ne olacak?
26 Ağustos 2020 10:05
|ÖSYM 1 günde açıklanabilecek YKS tercihlerini 2 haftadır açıklayamıyor
26 Ağustos 2020 09:37