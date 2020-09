Üniversite, GYS'de yüksek puan alan adayları sözlüde eledi!

Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi tarafından, "Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği" hükümleri uyarınca Şef, Memur, Harita Mühendisliği, Avukat, Tekniker ve Teknisyen kadroları için Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavı açılmıştır.

Söz konusu kadrolar için sınavlar 17 Haziran 2020 tarihinde gerçekleşmiş sınavlar ise 23 Haziran 2020 tarihinde Üniversite Personel Daire Başkanlığı web sayfasından ilan edilmiştir. Yazılı sınav sonucunda ilgili Yönetmeliğin 13 üncü maddesi uyarınca Sözlü Sınav 27 Ağustos 2020 günü yapılmıştır.

İlgili sınavın sonuçları 28 Ağustos 2020 tarihinde Üniversite tarafından duyurulmuştur. Sınav sonuçlarına bakıldığında, Şeflik için yazılı sınav sonucunda ilk beşe giren adaylardan yalnızca birisi sözlü sınav neticesine göre kazanabilmiştir. Diğer dört aday sözlü sınavda 46, 50, 58 ve 72 gibi notlarla elenmiştir.

Yazılı sınavda 88 gibi yüksek not alan bir adayın sözlüde 50 ile elenmesi sınavda nasıl bir ölçme yöntemi uygulandığına dair birçok soru işaretini barındırmaktadır. Her adaya sözlü sınavda yalnızca 10 dakika gibi kısa süre ayrıldığına göre, bir adaya 98 gibi neredeyse kusursuza yakın not takdir eden komisyonun yazılı sınavda mevzuat bilgisini 88 puanla ortaya koyan adaya 50 puan vermesi izaha muhtaçtır.

Tarafımıza ulaşan diğer bilgilere ve yereldeki iddialara göre, yazılı sınavda 74, sözlüde ise 96 puan adayın üniversitede görevli bir öğretim üyesinin eşi olduğu belirtilmektedir. Aynı şekilde, yazılı sınavda 66, sözlüde ise 98 alan adayın ise yine aynı üniversitede bir öğretim üyesinin yeğeni olduğu belirtilmektedir.