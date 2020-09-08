1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Üniversite, GYS'de yüksek puan alan adayları sözlüde eledi!

Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi görevde yükselme sınavında yüksek puan alan adayları sözlüde eledi!
 08 Eylül 2020 01:04
Yazdır
Üniversite, GYS'de yüksek puan alan adayları sözlüde eledi!

Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi tarafından, "Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği" hükümleri uyarınca Şef, Memur, Harita Mühendisliği, Avukat, Tekniker ve Teknisyen kadroları için Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavı açılmıştır.

Söz konusu kadrolar için sınavlar 17 Haziran 2020 tarihinde gerçekleşmiş sınavlar ise 23 Haziran 2020 tarihinde Üniversite Personel Daire Başkanlığı web sayfasından ilan edilmiştir. Yazılı sınav sonucunda ilgili Yönetmeliğin 13 üncü maddesi uyarınca Sözlü Sınav 27 Ağustos 2020 günü yapılmıştır.

İlgili sınavın sonuçları 28 Ağustos 2020 tarihinde Üniversite tarafından duyurulmuştur. Sınav sonuçlarına bakıldığında, Şeflik için yazılı sınav sonucunda ilk beşe giren adaylardan yalnızca birisi sözlü sınav neticesine göre kazanabilmiştir. Diğer dört aday sözlü sınavda 46, 50, 58 ve 72 gibi notlarla elenmiştir.

Yazılı sınavda 88 gibi yüksek not alan bir adayın sözlüde 50 ile elenmesi sınavda nasıl bir ölçme yöntemi uygulandığına dair birçok soru işaretini barındırmaktadır. Her adaya sözlü sınavda yalnızca 10 dakika gibi kısa süre ayrıldığına göre, bir adaya 98 gibi neredeyse kusursuza yakın not takdir eden komisyonun yazılı sınavda mevzuat bilgisini 88 puanla ortaya koyan adaya 50 puan vermesi izaha muhtaçtır.

Tarafımıza ulaşan diğer bilgilere ve yereldeki iddialara göre, yazılı sınavda 74, sözlüde ise 96 puan adayın üniversitede görevli bir öğretim üyesinin eşi olduğu belirtilmektedir. Aynı şekilde, yazılı sınavda 66, sözlüde ise 98 alan adayın ise yine aynı üniversitede bir öğretim üyesinin yeğeni olduğu belirtilmektedir.

Bu iddiaların doğruluğunu bizim teyit etmemiz mümkün değildir. Şayet üniversite bu iddialar asılsız ve sözlüde düşük alıp kazanan adaylar hakkıyla başarılı oldularsa bunu ispat edebilir. Aksi durumda, yazılı sınavda oldukça başarılı olan adayların haklarının yendiği izleniminin olması son derece doğaldır.

Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Üniversitelerin, geciken kadro değişiklikleri yayımlandı
04 Eylül 2020 01:45		 Küçük çocuğu olan kamu personeli öncelikli olarak uzaktan çalıştırılmalıdır
03 Eylül 2020 11:01
YÖK Lisans Tamamlama başvuru sonuçlarını açıklayamadı
01 Eylül 2020 11:00		 Cumhurbaşkanlığı, üniversitelerin kadro değişikliklerini geciktiriyor!
31 Ağustos 2020 14:05
YÖKAK'ta idari personelin 'temsili' yok!
30 Ağustos 2020 11:47		 Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından esnek çalışma genelgesi
28 Ağustos 2020 09:28
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, dönüşümlü çalışmaya, yüzde 40 sınırı getirdi
27 Ağustos 2020 15:31		 Esnek çalışmaya dair örnek usul ve esaslar
26 Ağustos 2020 11:36
Esnek çalışma Genelgesi sonrasında ne olacak?
26 Ağustos 2020 10:05		 ÖSYM 1 günde açıklanabilecek YKS tercihlerini 2 haftadır açıklayamıyor
26 Ağustos 2020 09:37
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
01:04 - Üniversite, GYS'de yüksek puan alan adayları sözlüde eledi!00:06 - Koronavirüsü, hastaneye gitmeden evde atlattı00:03 - 'Pamukkale'nin kardeşi' açılış için gün sayıyor00:02 - Okul müdürü ve yardımcıları öğrenciler için kolları sıvadı00:01 - 8 Eylül 2020'den önemli gündem başlıkları23:59 - Ağustosta en fazla reel getiri külçe altında oldu
23:44 - Polis memuru trafik kazasında ağır yaralandı23:28 - Doktorun, kiracısına silah çekip tehdit ettiği iddiası23:26 - Ali Erbaş denizde boğulan din görevlisi için başsağlığı mesajı23:22 - Silahlı saldırıya uğrayan müteahhit hayatını kaybetti23:16 - Öğretmenlerin alan değişikliği takvimi yayınlandı23:12 - Sistemdeki hatalı 'izolasyon' girişi tatilciye zor anlar yaşattı
23:06 - İnternetten oyun konsolu aldı, kargodan kulaklık çıktı22:44 - Tekirdağ'da depreme dayanıksız 3 okul tahliye edildi22:41 - Antalya'da otomobil ile yunus timleri çarpıştı: 2 yaralı22:33 - 15 yaşındaki 'Parmak çocuk' hayatını kaybetti22:18 - Bir üniversite daha uzaktan eğitim yapma kararı aldı
22:15 - Lise öğrencisi serinlemek için girdiği gölette boğuldu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Tercihli Baro (Çoklu baro) uygulamasını destekliyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Koronavirüsü, hastaneye gitmeden evde atlattı
'Pamukkale'nin kardeşi' açılış için gün sayıyor
Okul müdürü ve yardımcıları öğrenciler için kolları sıvadı
8 Eylül 2020'den önemli gündem başlıkları
Üniversite, GYS'de yüksek puan alan adayları sözlüde eledi!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
80 yaşındaki covid'li teyzenin 5 düğüne gitmesi 2
kodloca 1
haşhaş 2
coronaya yakalananların yüzde 40'ının genç olması 2
pierre gasly 1
belediye başkanının iş isteyen kadına tecavüz etmesi 1
covid 19 pozitiflerin olduğu sınıfta gözetmen olmak 3
kırmızı oda 2
orkun kökçü 1
diş ağrısı 1
SON İLANLAR
Mersin Büyükşehir Belediyesi 54 İşçi Alacak
Manisa Akhisar Belediyesi Geçici 13 İşçi Alacak
Kocaeli Bekaş Geçici 7 İşçi Alacak
Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi 4 İşçi Alacak
Burdur Kerbel Geçici 3 İşçi Alacak
Artvin Öğretmenevi İşçi Alacak
Kırklareli İl Özel İdaresi İşçi Alacak
Kapadokya Üniversitesi Lisansüstü Öğrenci Alım İlanı
2. Deniz İstihkam Tabur Kom. Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alacak
Çüngüş Belediyesi Memur Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam