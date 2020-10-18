Vali, dönerci kendisini tanımayınca dükkanı kapattı
Denizli Valisi Ali Fuat Atik, denetim maksadıyla çıktığı kentin ana caddelerinden birinde uğradığı bir dönerci dükkanında imza attığı uygulamayla tepkilere yol açtı
|18 Ekim 2020 10:51
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Yanındaki koruma ekibiyle birlikte bir dönerci dükkanına yanaşan Atik, tezgahı başında döner kesen ustaya selam verdi.
Dönerci ustası, valiyi selamlamasının ardından işine devam ederek döner kesmeye devam etti. Bu duruma sinirlenen Vali, dönerciye sinirlenerek yanındaki memurlara dükkanın kapatılması yönünde talimat verdi.
Döner ustasının elinde eldiven olmamasını bahane eden Vali Atik'in yemek servisi veren dükkanlardaki ustaların eldiven takmasının yasak olduğunu bilmemesi ise sosyal medyada çok konuşuldu.
Öte yandan bir döner ustasının eldivenle çalışmasının eldiveni yakarak ustanın eline zarar vereceğini hesap edemeyen Denizli Valisinin davranış sosyal medya platformlarında yoğun bir şekilde eleştirildi.
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