Whatsapp'a para cezası sonrası engelleme gelebilir
|13 Ocak 2021 08:33
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Rekabet Kurumu'nun ardından Kişisel Verileri Koruma Kurulu da WhatsApp uygulaması hakkında yurtdışına veri aktarımı ve temel ilkeler yönünden resen inceleme başlattı. Kurul, süreci takip ederek, 8 Şubat'a kadar konuyu değerlendirecek. Bu tarihe kadar WhatsApp, aldığı karardan vazgeçmezse yaptırımlar devreye girecek.
KURULUN WHATSAPP ADIMLARI NE OLACAK?
Kurul, kanunun 18'inci maddesi uyarınca, veri güvenliğine ilişkin yükümlülükleri yerine getirmediği gerekçesiyle şirkete 2 milyon lira para cezası kesecek. İkinci adım olarak ise kanun kapsamındaki sorumlulukları çerçevesinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) yazı yazılacak. WhatsApp uygulamasının engellenmesinin talep edileceği öğrenildi. KVKK yetkililerinden edinilen bilgiye göre, kanun uygulamaların lisans iptali talebi için KVKK'ya yetki veriyor.
Ancak WhatsApp ücretsiz bir uygulama olduğu ve BTK tarafından halihazırda bir lisansı bulunmadığı için, 'veri güvenliği' uyarınca engellenebilir.
BARIŞ ŞİMŞEK
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