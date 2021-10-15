Yüzde 5 artırımlı ek ders ücretinde 10 yarıyıllık eğitim ayrıntısı
Milli Eğitim Bakanlığı, hazırlık sınıfı hariç 10 yarıyıllık eğitim görerek yüksek lisans derecesine sahip öğretmenlerin ek ders ücretlerinin yüzde 5 artırımlı ödenmesi gerektiğini belirtti.
Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 15 Ekim 2021 00:05
YÖK Başkanlığının 06/01/2021 tarihli görüş yazısına göre hazırlık sınıfı hariç en az 10 yarıyıllık eğitim alanlar yüksek lisans derecesi almış sayılmaktadır.
Milli Eğitim Bakanlığı, YÖK'ün bu görüş yazısına atıfta bulunarak, hazırlık sınıfı hariç en az 10 yarıyıllık eğitim alan öğretmenlerin yüksek lisans derecesine sahip olacağını ve ek ders ücretlerinin yüzde 5 artırımlı ödenmesi gerektiğini vurguladı.
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