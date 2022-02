Edirne'ye Bulgar akını: PCR testi kalktı

600 liralık PCR testi ise geçtiğimiz aylarda alışveriş için sık sık Edirne'ye gelen Bulgarlara engel olmaya başlamıştı.

Bulgaristan yeni bir kararla bugün itibarıyla PCR testi zorunluluğunu kaldırdı.

EDİRNE YİNE BULGARLARLA DOLDU

Bunun üzrine Bulgar vatandaşları alışveriş için yeniden Edirne'ye gelmeye başladı.

"BAGAJLARINI DOLDURUP GİDİYORLAR"

Ulus Pazar esnaflarından Tuncel Nierve, PCR testinin kalkmasıyla esnafın yüzünün güldüğünü belirterek,

"Bulgarlar tekrardan gelmeye başladı ve esnafımızın da yüzü tekrardan gülmeye başladı. İşlerimiz şu an çok iyidir, 2 hafta biraz çabaladık ama yine pazar toparlanıyor. Soydaşlarımız, vatandaşlarımız tekrardan geliyor. Bulgar vatandaşlarımız bagajlarını doldurup gidiyorlar. Gelemiyorlardı, maliyetler çok yükselmişti. Şimdi kalktı, rahat rahat geliyorlar."

dedi.

TÜRKİYE ÇOK UCUZ, HER ŞEY ÇOK GÜZEL

Edirne'ye geldiklerini ve çok mutlu olduklarını vurgulayan Bulgaristan vatandaşı Fati Mostafamova,

"Çok memnunuz. Türkiye çok ucuz geliyor bize. PCR testi kalktı çok sevindik. Her şey çok güzel, her şeyden mümkünce alıyoruz. 2 ay önce gelmiştik ve şimdi de geldik fiyatlar yine aynı. Bulgaristan'da her şey çok pahalı. Mutluyuz, insanlar çok hoş karşılıyorlar, dikkat çekiyorlar. Her şeyden memnunuz."

şeklinde konuştu.

"ÇOCUKLARI GİYDİRMEYE GELDİK"

Alışveriş için geldiklerini dile getiren Bulgar turist Angei Panaıotov da "

Çok daha rahat alışveriş yapabiliriz. Her şey çok daha iyi. Kıyafet, gıda alıyoruz. Çocukları giydirmeye geldik. Ben iki haftada bir geliyorum."

diye konuştu.

"BU SÜREÇ BÖYLE DEVAM ETMELİ"

PCR testi kalktıktan sonra Edirne'nin hareketlendiğini ifade eden Bostan Pazarı esnafı Metin Doğan ise

"PCR testi kalktıktan sonra Edirne hareketlendi. Bulgar müşterilerimiz tekrar gelmeye başladı. Onlar memnun, biz onlardan memnunuz. İnşallah bu süreç devam eder böyle."

ifadelerini kullandı.