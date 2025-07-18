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Emekli olup çalışmaya devam edenlerin sayısı resmi işsiz sayısına yaklaştı

TÜİK'in işgücü istatistiklerine göre Nisan 2025 itibariyle işsiz sayısı 3 milyon 41 bin kişi. Emekli olup çalışmaya devam edenlerin sayısı resmi işsiz sayısına yaklaştı. Eğer emekliler çalışmasa işsizlik oranı yüzde 2,5'e gerileyecek!

Kaynak : Ekonomim
Haber Giriş : 18 Temmuz 2025 09:17, Son Güncelleme : 18 Temmuz 2025 09:21
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Emekli olup çalışmaya devam edenlerin sayısı resmi işsiz sayısına yaklaştı

TÜİK'in işgücü istatistiklerine göre, Nisan 2025 itibarıyla işsiz sayısı 3 milyon 41 bin kişi olarak açıklandı. Nisan SGK verilerine göre ise emekli olduğu halde kayıtlı çalışan kişi sayısı 2 milyon 139 bin 711'e ulaştı. Başka bir deyişle, emekli olanlar çalışmasa işsizlik oranı yüzde 2,6'ya kadar düşebilir. Bu durum, işgücü piyasasında emekli olup çalışmaya devam edenlerin etkisini gözler önüne seriyor.

SGK İstatistiklerinde Emekli Çalışanlar

SGK'nın Nisan ayı istatistiklerine göre, işçi, memur ve işveren-tarım kapsamında serbest çalışanların tümünden oluşan toplam zorunlu sigortalı çalışan sayısı bir önceki aya göre 314 bin, bir önceki yılın aynı ayına göre ise 285 bin kişi artarak 23 milyon 200 bin 498 kişiye ulaştı. EYT düzenlemesinin ardından emekli sayısındaki artış dikkat çekti ve EYT sonrası emekli olanların büyük kısmı çalışmaya devam etti. Kayıt dışı çalışanların da olduğu tahmin ediliyor. Emekli olduğu halde kayıtlı çalışanlar ise Sosyal Güvenlik Destek Primi ödüyor. Bu kapsamda çalışan kişi sayısı Nisan ayında 2 milyon 139 bin 711'e yükseldi. 2017 yılında bu sayı 713 bin 571 idi.

Çalışan Sayısında Artış ve Emekli Çalışanların Oranı

  • Nisan ayı itibarıyla, emekli olup da çalışanlar hariç çalışan kişi sayısı 23 milyon 200 bin 498.
  • Emekli olup da çalışanlar dahil edildiğinde toplam sayı 25 milyon 340 bin 209.
  • Kayıtlı çalışanlar içinde emekli olduğu halde çalışanların oranı %8,4.

Kayıt Dışı Çalışan Emekliler

Türkiye'de tam sayısı bilinmemekle birlikte, emekli olup da kayıt dışı çalışanlar da bulunuyor. İşverenler açısından destek primi ödememek için emekliler kayıt dışı çalışmaya teşvik edilebiliyor. Bu kişilere yönelik detaylı veri ise mevcut değil.

Çalışan Emekli Sayısı ve İşsizlik Oranları

Emekliler, başta gelirlerinin yetmemesi olmak üzere, işgücü ihtiyacı ve kendi işini sürdürme gibi nedenlerle çalışmaya devam ediyor. TÜİK'in Nisan 2025 işgücü istatistiklerine göre işsiz sayısı 3 milyon 41 bin kişi. Sadece kayıtlı çalışan emeklilerle kıyaslandığında, bu kişilerin yerine yeni istihdam olması varsayımıyla Türkiye'de işsizlik oranı %2,5'e, işsiz sayısı ise 902 bin kişiye kadar gerileyebiliyor.

TEPAV Verileri ve İstihdam Artışı

  • Nisan ayında toplam kayıtlı çalışan sayısı, bir önceki aya göre 354 bin kişi, bir önceki yılın aynı ayına göre ise 434 bin kişi artarak 25 milyon 340 bin 944'e ulaştı.
  • Hatay'da istihdam artışı, yıllık bazda 99 bin 879 kişi olarak belirlendi.


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