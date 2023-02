CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'de halkın ekonomik kriz içerisinde yoksulluk çektiğini ifade ederek, "İşte bu toplum bizim kaybedebilecek tek bir dakikamızın bile olmadığının en büyük işaretidir. Bu tabloyu görüyorsak, bu tabloya karşı mücadele etmek her yurtseverin, her vatanseverin, her vatandaşın, aklı başında olan herkesin ortak görevidir. Ve bu ortak görevi iktidar yapmak da bizim temel görevimizdir." dedi.

Kılıçdaroğlu, Şişli Belediyesince "Şişli Sofrası" başlığıyla hayata geçirilen sosyal yardım programının Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda düzenlenen tanıtım toplantısında, "iktidar", "Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu" sloganları atan partililere, "İktidar istiyorsanız çalışacaksınız, hep beraber çalışacağız." diye seslendi.

Türkiye'nin bereketli topraklara sahip olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, yüzyıllar boyunca bu toprakların üretimin beşiği olduğunu söyledi.

Bu toprakların sadece karın doyurmadığını, dayanışma ve paylaşma kültürüne de katkı sağladığını aktaran Kılıçdaroğlu, sofraların bereketinin paylaştıkça çoğaldığına, bu kültürü yaşatmanın artık her zamankinden daha önemli olduğuna vurgu yaptı.

Türkiye'de alın teriyle çalışan insanların, çocuğuna iyi bir gelecek sağlamak bir yana karınlarını doyurmakta zorlandığını savunan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Milyonlarca insanımız bırakın iyi bir hayat sürme hayalini, adeta hayatta kalma savaşı sürdürüyor. Halkımız kuru ayazda ekmek kuyruklarında bekliyor. Sabahın karanlığında ucuz et alabilmek için Et ve Süt Kurumunun önünde saatlerini geçiriyor. İşte bu toplum bizim kaybedebilecek tek bir dakikamızın bile olmadığının en büyük işaretidir. Bu tabloyu görüyorsak, bu tabloya karşı mücadele etmek her yurtseverin, her vatanseverin, her vatandaşın, aklı başında olan herkesin ortak görevidir. Ve bu ortak görevi iktidar yapmak da bizim temel görevimizdir."

- "CHP, 100 yıllık çınar"

Türkiye'de bugün 1 milyondan fazla çocuğun okula aç gittiğini öne süren Kılıçdaroğlu, "Hükümete okul beslenme programını hayata geçirilsin diye defalarca çağrı yaptık. Çocuklar okulda bir öğün sağlıklı yemek yesinler diye ek bütçe için katkı sunmaya çalıştık, önergeler verdik. Yetmedi, kanun teklifi verdik. Onların tamamı reddedildi. Bunu da bütün İstanbulluların ve Türkiye'de derin yoksulluk çeken veya karnını doyurup da yoksulları düşünen tüm vatandaşların da bilgisine sunmak isterim. Soru şu; çocukları yoksulluğa mahkum edenler, çocuklar için daha iyi bir dünyanın inşasına katkı verebilirler mi?" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin milli kurtuluş mücadelesinin içinden doğmuş, zorluklarla baş etmenin ne demek olduğunu çok iyi bilen ve mücadele için yaşayan 100 yıllık bir çınar olduğunu kaydetti.

CHP'li belediyelerin öz kaynaklarını son damlasına kadar halk için kullandığını, yetemediği yerde toplumsal dayanışmayı örgütleyerek, yenilikçi ve yaratıcı çözümler geliştirerek ihtiyacı olan her bir yurttaşın yanında yer aldığını belirten Kılıçdaroğlu, tek bir yurttaşın bile dara düşmesine razı olmayacaklarına dikkati çekti.

Kılıçdaroğlu, "Halktan çalınan o 418 milyar doları kuruşu kuruşuna aldığımızda halkın sofrası şenlenecek, hak yerini bulacak. Biz bunu birlikte başaracağız." dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, iktidarları döneminde hiçbir çocuğun yatağa aç girmeyeceğini, kadınların gücünü dünyaya göstereceğini ve gençlerin huzur içinde ülkede çalışacağını sözlerine ekledi.

- İmamoğlu, İstanbul'da yaşam maliyeti verilerini paylaştı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ise ekonomi politikalarını eleştirirken, vatandaşların enflasyon yükünün sıkıntısını çektiğini anlattı.

İstanbul Planlama Ajansınca hazırlanan "İstanbul'da yaşam maliyeti" verilerini paylaşan İmamoğlu, şunları söyledi:

"İstanbul'da yaşam maliyeti 2021 Aralık ayından 2022 Aralık ayına kadar olan süreçte İstanbul'da yaptığımız araştırmada yüzde 112'yi aşan bir oranda ne yazık ki arttı. Yine 2022 Aralık ayında İstanbul'da 4 kişilik bir ailenin yaşam maliyeti tam 27 bin 596 lira. Yani neredeyse dört kişinin yaşadığı bir ailede dördü de en az asgari ücretle çalışmalı ki bunun üzerine çıkabilsin ki, böyle bir aile demografisi ülkemizde yok. İstanbul barometresine göre İstanbulluların yüzde 61'i son 3 ay içerisinde 'Geçinebilecek kadar para kazanamıyorum.' diyor, yüzde 61'i geçinemediğini söylüyor. TÜİK verilerine göre, 2021 Ekim-2022 Ekim arasında gıda enflasyonu tam yüzde 27'den yüzde 99'a çıktı, bu TÜİK'in verileri. İTO verilerine göre ise İstanbul'da gıda enflasyonu yüzde 21'den tam yüzde 115'e çıktı. Bunlar aslında yaşamı derinden etkileyen gerçek veriler."

Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin de konuşmasında projeleri hakkında bilgi verdi.

Programa, CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, CHP'li Canan Kaftancıoğlu ve bazı milletvekilleri de katıldı.