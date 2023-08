LPG'li araçlara ilgi artıyor

LPG'li araçlara ilgi arttı. 100 kilometrelik bir yolda benzinli araçlara göre yakıtta yüzde 50'ye yakın tasarruf sağlayan LPG'li araçlar, yeniden birçok vatandaşın tercihi oldu.

Bir zamanlar birçok sürücünün yakıt tasarrufu için tercih ettiği LPG'ye, son günlerde yaşanan akaryakıt zamları dolayısıyla yeniden geri dönüş başladı. Benzinli araçlarda 100 kilometre bazında 380 TL yakıt kullanımı olurken, LPG'li araçların aynı kilometrede 200 TL yakıt kullanması ve yüzde 50'ye yakıt yakıt tasarrufu sağlaması vatandaşların ilgisini de her geçen gün artırıyor. Muğla'da galericilik yapan Bahattin Kara, LPG'li araçlara daha çok talep olduğunu ifade ederek "Ülkemiz şartlarında vatandaşlardan LPG'li araçlara daha çok talep var. Çünkü LPG fiyatları daha çok tasarruf sağlıyor. Dolayısıyla herkes cebini düşünmek zorunda ama yeni araçların birçoğu da LPG ile uyumlu değil. Mecburen onlar da benzinli ya da dizel araç ile devam ediyor. Birçok araba firması hibrit araçlarını üretmeye başladı. Piyasada her gün artan farklı markalar var. Hal böyle olunca hibrit araçlar da gün geçtikçe çoğalıyor. Yani 10 yıl sonra bence hibrit araçları her gün sokaklarda görebileceğiz. Şu anda LPG montajı yapan ustalarla görüştüğümüzde LPG montajının ortalama 4 kat daha fazla arttığını söylüyor. Bu da benzin ve mazota gelen zamlardan dolayı" dedi.

"LPG, benzine göre yaklaşık yüzde 50 tasarruf sağlıyor"

Ortalama 100 kilometrelik bir yolda benzinli bir araca göre LPG'nin daha az yakıt kullandığını ifade eden Kara, "Bir benzinli aracın 100 kilometrede ortalama 10 litre yaktığını düşünürsek, litre fiyatı yaklaşık 38 lira olur. Yani benzinli araçlar 380 lira ile yüz kilometre yol kat etmiş olur. LPG'ye dönüşüm yapılmış aynı araç ise 12 litre yakar. Yani her zaman bütün araçlarda yüzde 20 LPG daha fazla yakar. Litre bazında düşünürsek. LPG'nin litresi ucuz olduğu için litre fiyatı 16 lira olur. Bu da 100 kilometrede 200 TL'ye denk gelir. Yani ortalama 380 liraya benzinle yaptığınız yolu, LPG ile 200 liraya gitmiş olursunuz. Günümüzde dizel araçların litre fiyatının benzinle de pek bir farkı kalmadı. Şu anda benzinli araçların alternatif çözümü olarak LPG dönüşümü var. Ama dizel araçların LPG dönüşümü olmadığı için dizel araçların talebi biraz azaldı. Artık vatandaşlar LPG dönüşümlü araçları tercih ediyorlar. Bu da akaryakıt fiyatlarının yüksek artışından dolayı. Haliyle vatandaşımız bir şekilde bütçesini düşünmek zorunda kalıyor" şeklinde konuştu.

"İkinci el araçlara da talep arttı"

Sıfır araç fiyatları ve bekleme süreleri sebebiyle ikinci el araçlara da talebin arttığını söyleyen Kara, "Bayilerde sıfır araçlar olmadığı için vatandaşlar, ikinci el araçlara yöneliyor. Fiyatları her geçen gün daha da yükselse bile ikinci el araçlara talep gün geçtikçe artıyor. Ama sıfır araç Türkiye şartlarında olmadığı için vatandaşlar sıra beklemeyelim, ikinci eliyle bir şekilde idare edelim diye düşünüyorlar. Birçok müşterimiz bu mantıkta ilerliyor ya da bütçesine göre hareket ediyor. Sıfır araçlarda 1 milyon TL'nin altında emsal olarak binebileceğiniz C segmentinde bir araç kalmadı. O yüzden ikinci el araçlar daha çok talep görmeye başladı. Sıfır araçlar 2 buçuk sene önce 167 bindi. Ancak şu anda 1 milyon 200 TL civarlarında. Araçların dövize göre en az 5 kat daha fazla prim yaptığını düşünüyorum" dedi.