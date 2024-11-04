Zeytinyağı fiyatı yüzde 20 düşecek

Ekimde fiyatı en fazla artan ve azalan ürünler
Ekimde fiyatı en fazla artan ve azalan ürünler
%0 Faizli 35.000 TL Kredi!
%0 Faizli 35.000 TL Kredi!
Sponsorlu İçerik
Kasım ayı kira zamları belli oldu
Kasım ayı kira zamları belli oldu
Vergi, ceza ve harçlara gelecek zam oranı belli oldu
Vergi, ceza ve harçlara gelecek zam oranı belli oldu
Otomotiv pazarı ekimde yüzde 4 daraldı
Otomotiv pazarı ekimde yüzde 4 daraldı
TBMM'de bu hafta hangi konular görüşülecek?
TBMM'de bu hafta hangi konular görüşülecek?
Maliye denetimi artırıyor! Aidat ve kiralık araçlar takipte
Maliye denetimi artırıyor! Aidat ve kiralık araçlar takipte
Hasta sevki yapan ambulans otomobille çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
Hasta sevki yapan ambulans otomobille çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
EKK hedefini belirledi! Enflasyon tek haneli seviyelere indirilecek
EKK hedefini belirledi! Enflasyon tek haneli seviyelere indirilecek
Sağlık Bakanlığı'ndan asistan kadrolarıyla ilgili açıklama
Sağlık Bakanlığı'ndan asistan kadrolarıyla ilgili açıklama
S&P'den asgari ücret zam oranı için çarpıcı tahmin
S&P'den asgari ücret zam oranı için çarpıcı tahmin
Ekim ayı enflasyon verileri yarın açıklanacak
Ekim ayı enflasyon verileri yarın açıklanacak
Malatya'daki deprem konutları hak sahiplerine teslim ediliyor
Malatya'daki deprem konutları hak sahiplerine teslim ediliyor
Bakanlıktan 'Efsane Kasım'da alışveriş uyarıları
Bakanlıktan 'Efsane Kasım'da alışveriş uyarıları
Bakan Tekin: Ülkemizi 3. ligden aldık 1. lige çıkardık
Bakan Tekin: Ülkemizi 3. ligden aldık 1. lige çıkardık
Ehliyet, pasaport ve cezalara ne kadar zam gelecek?
Ehliyet, pasaport ve cezalara ne kadar zam gelecek?
Bakan Göktaş'tan sosyal paylaşım sitesi temsilcilerine 'içerik' uyarısı
Bakan Göktaş'tan sosyal paylaşım sitesi temsilcilerine 'içerik' uyarısı
81 ilde ortaöğretim kurumlarında zanaat atölyeleri açılacak
81 ilde ortaöğretim kurumlarında zanaat atölyeleri açılacak
Maliye şimdi de araç kiralama şirketlerinde kayıt dışı avına çıktı
Maliye şimdi de araç kiralama şirketlerinde kayıt dışı avına çıktı
İstanbul toplu ulaşım sisteminde 'Türkiye Kart' dönemi başlıyor
İstanbul toplu ulaşım sisteminde 'Türkiye Kart' dönemi başlıyor
Gözler enflasyon verilerinde
Gözler enflasyon verilerinde
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
AK Parti 22 yıldır iktidar
AK Parti 22 yıldır iktidar
Tutuklanan Ahmet Özer, belediyeyi aile şirketine çevirmiş
Tutuklanan Ahmet Özer, belediyeyi aile şirketine çevirmiş
Aralıkta faiz indirimi ihtimali masada
Aralıkta faiz indirimi ihtimali masada
'Kilit'ten sonra sıra temizlikte
'Kilit'ten sonra sıra temizlikte
'Yenidoğan çetesi savcısı' ile ilgili asılsız paylaşımlara soruşturma
'Yenidoğan çetesi savcısı' ile ilgili asılsız paylaşımlara soruşturma
Mansur Yavaş: Yörüngeyi şaşıran ben değilim!
Mansur Yavaş: Yörüngeyi şaşıran ben değilim!
Mustafa Varank kaza geçirdi
Mustafa Varank kaza geçirdi
Afyonkarahisar'da 9 araç birbirine girdi: 18 yaralı
Afyonkarahisar'da 9 araç birbirine girdi: 18 yaralı
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Zeytinyağı fiyatı yüzde 20 düşecek

Ayvalık'ta zeytin hasadı hızlı başladı. Türkiye'de bu yıl 475 bin ton ile rekor üretim hedeflendiğini hatırlatan Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Ali Uçar, "Yurt içi ambalajlı yağ satış fiyatlarında yüzde 15 ila yüzde 20 arasında gerileme bekliyoruz" dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 04 Kasım 2024 08:04, Son Güncelleme : 04 Kasım 2024 07:46
Yazdır
Zeytinyağı fiyatı yüzde 20 düşecek

Zeytinyağının başkenti Ayvalık'ta bin yıllık ağaçlardan toplanan zeytinler sıkılarak sezonun ilk zeytinyağları elde edilmeye başladı. Yüksek rekolteyle başlayan hasat, sezonun bereketli geçeceğinin sinyallerini verdi. '9.Ayvalık Uluslararası Zeytin, Hasat ve Turizm Festivali'nde konuşan Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Ali Uçar, bu yıl tüm zeytin alanlarından 475 bin ton ile rekor üretim beklediklerini belirtti.

LİSANSLI DEPOCULUK SİSTEMİNİ KURMALIYIZ
Uçar, yurt içi ambalajlı yağ satış fiyatlarında da yüzde 15 ila yüzde 20 arasında gerileme beklediklerini söyledi. Uçar, Ayvalık Zeytinyağı'nın Avrupa Birliği tescil süreci devam eden sınıfında 3 üründen biri olduğunun altını çizdi. Zeytinyağı sektöründe kaliteyi bozan saklama koşullarının iyileştirilmesinin önemini vurgulayan Uçar, zeytinyağında lisanslı depoculuk sisteminin hızlıca kurulması gerektiğini dile getirdi. Aynı zamanda ambalajlı ürünlerin, katma değer oluşturması açısından teşvik edilmesi gerektiğini kaydeden Uçar, "Gümrük birliği anlaşmasının revize edilmesi önemli. Türk zeytinyağının ambalajlı ihracatının arttırılması için tanıtım faaliyetlerinin desteklenmesi, marka adlarının duyurulabilmesi için yarışmalara katılımlar ile reklam çalışmalarının da artırılması gerekiyor" dedi.

MADE IN AYVALIK MARKASI İÇİN ÇALIŞIYORUZ
Uçar, iç piyasada kişi başına olan tüketimin ortalama 2 kilogram civarında olduğunu belirtti. Ali Uçar, sözlerine şöyle devam etti: "Ayvalık, dünyanın en ünlü 3 zeytinyağı üreticisinden biri ve 6 bin ton gibi butik bir üretimimiz var. Zeytinyağının markalaşarak masa üstünde 'Made in Türkiye, Made in Ayvalık' olarak yer alması için çalışıyoruz. Avrupa'da küresel iklim krizi sebebi ile kayba uğrayan rekoltenin, başta İspanya ve İtalya'da normal seviyesine dönmesi bekleniyor. Ülkemizde de zeytin üretiminde 'var yılı' mevcut. Toptan satışlarda ve ihracatta fiyatlar bu sebeplerden dolayı hızla geri gelmiş durumda."

Köprü ve otoyolla turizm canlandı
Ayvalık'ın turizm potansiyeline de dikkat çeken Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Ali Uçar, "Her sene Ayvalık'ımızda 400 bine yakın misafir ağırlıyoruz. Bayramlarda bu sayı 1 milyonun üzerine çıkıyor. Misafirlerimizin yüzde 30'unu yerli turist, yüzde 70'ini ise yabancı turist oluşturuyor" ifadelerini kullandı. Osmangazi Köprüsü, 1915 Çanakkale Köprüsü ve İstanbul-İzmir Otoyolu'nun turizmi hareketlendirdiğine değinen Uçar, "Bu sayede artık sürdürülebilir turizm konusunda daha iddialıyız. Öyle ki hafta sonları yüzde 100 doluluk rakamlarına ulaşabiliyoruz. Biz sadece deniz, kum, güneş lokasyonu değiliz" bilgisini verdi.

BURAK KARACA

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber