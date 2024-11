Zeytinyağı fiyatı yüzde 20 düşecek

Zeytinyağının başkenti Ayvalık'ta bin yıllık ağaçlardan toplanan zeytinler sıkılarak sezonun ilk zeytinyağları elde edilmeye başladı. Yüksek rekolteyle başlayan hasat, sezonun bereketli geçeceğinin sinyallerini verdi. '9.Ayvalık Uluslararası Zeytin, Hasat ve Turizm Festivali'nde konuşan Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Ali Uçar, bu yıl tüm zeytin alanlarından 475 bin ton ile rekor üretim beklediklerini belirtti.

LİSANSLI DEPOCULUK SİSTEMİNİ KURMALIYIZ

Uçar, yurt içi ambalajlı yağ satış fiyatlarında da yüzde 15 ila yüzde 20 arasında gerileme beklediklerini söyledi. Uçar, Ayvalık Zeytinyağı'nın Avrupa Birliği tescil süreci devam eden sınıfında 3 üründen biri olduğunun altını çizdi. Zeytinyağı sektöründe kaliteyi bozan saklama koşullarının iyileştirilmesinin önemini vurgulayan Uçar, zeytinyağında lisanslı depoculuk sisteminin hızlıca kurulması gerektiğini dile getirdi. Aynı zamanda ambalajlı ürünlerin, katma değer oluşturması açısından teşvik edilmesi gerektiğini kaydeden Uçar, "Gümrük birliği anlaşmasının revize edilmesi önemli. Türk zeytinyağının ambalajlı ihracatının arttırılması için tanıtım faaliyetlerinin desteklenmesi, marka adlarının duyurulabilmesi için yarışmalara katılımlar ile reklam çalışmalarının da artırılması gerekiyor" dedi.

MADE IN AYVALIK MARKASI İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Uçar, iç piyasada kişi başına olan tüketimin ortalama 2 kilogram civarında olduğunu belirtti. Ali Uçar, sözlerine şöyle devam etti: "Ayvalık, dünyanın en ünlü 3 zeytinyağı üreticisinden biri ve 6 bin ton gibi butik bir üretimimiz var. Zeytinyağının markalaşarak masa üstünde 'Made in Türkiye, Made in Ayvalık' olarak yer alması için çalışıyoruz. Avrupa'da küresel iklim krizi sebebi ile kayba uğrayan rekoltenin, başta İspanya ve İtalya'da normal seviyesine dönmesi bekleniyor. Ülkemizde de zeytin üretiminde 'var yılı' mevcut. Toptan satışlarda ve ihracatta fiyatlar bu sebeplerden dolayı hızla geri gelmiş durumda."

Köprü ve otoyolla turizm canlandı

Ayvalık'ın turizm potansiyeline de dikkat çeken Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Ali Uçar, "Her sene Ayvalık'ımızda 400 bine yakın misafir ağırlıyoruz. Bayramlarda bu sayı 1 milyonun üzerine çıkıyor. Misafirlerimizin yüzde 30'unu yerli turist, yüzde 70'ini ise yabancı turist oluşturuyor" ifadelerini kullandı. Osmangazi Köprüsü, 1915 Çanakkale Köprüsü ve İstanbul-İzmir Otoyolu'nun turizmi hareketlendirdiğine değinen Uçar, "Bu sayede artık sürdürülebilir turizm konusunda daha iddialıyız. Öyle ki hafta sonları yüzde 100 doluluk rakamlarına ulaşabiliyoruz. Biz sadece deniz, kum, güneş lokasyonu değiliz" bilgisini verdi.

BURAK KARACA