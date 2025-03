Avrupa'nın zirvesindeyiz! Oyuna servet harcadık

Mobil oyun harcamaları 2024 yılında rekor artışla zirveye ulaştı. Sensor Tower, Mobil Oyun Sektörü Durum Raporu'na göre mobil oyunlara harcanan süre 3,5 trilyon saate yükselerek yıllık bazda yüzde 8'lik bir artış gösterdi.

2024 Yılında Mobil Oyun Sektörü Yükselişe Geçti

2024 yılında mobil oyun sektörü yeniden yükselişe geçerken, uygulama içi satın alma gelirleri de yüzde 4'lük bir artışla 82 milyar dolar oldu.

Rekor Tüketici Harcamaları

Last War: Survival, Brawl Stars ve MONOPOLY GO! oyunlarının her biri 1 milyar doları aşan tüketici harcamalarına ulaştı.

ABD ve Diğer Büyük Pazarlar

ABD, mobil oyun pazarında en büyük gelir kaynağı konumunu korurken, ülkedeki uygulama içi satın alma harcamaları yüzde 8 oranında bir artış kaydederek yaklaşık 24 milyar dolar oldu.Çin (yalnızca iOS) ve Japonya ise sırasıyla ikinci ve üçüncü en büyük pazarlar olmayı sürdürdü. Bununla birlikte, Japonya'da uygulama içi satın alma gelirleri 2023 yılına kıyasla yüzde 6 oranında düşüş gösterdi.

Küresel Oyun Türleri ve Kategoriler

Küresel olarak oyun sektöründe, Strateji ve Rol Yapma Oyunları (RPG) en iyi performans gösteren türler olarak öne çıkarken, ABD ve batı pazarlarında en çok gelir elde eden kategori ise sıradan (casual) oyunlar oldu.

TikTok ve Applovin'den Etkili Reklam Stratejileri

Mobil oyunlar için en etkili keşif platformu haline gelen TikTok, yıllık bazda yüzde 67 oranında daha fazla mobil oyun reklam gösterimi elde etti. Öte yandan, Applovin ise mobil oyun reklam yerleşimlerinde olağanüstü bir artış sergileyerek yüzde 397 oranında bir yükseliş kaydetti.

TÜRKLER AVRUPA'DA İLK SIRADA

Türkiye'de oyun harcamaları seyahat, moda, tiyatro ve sinema gibi sektörlerden daha hızlı arttı. Visa'nın araştırmasına göre Türkiye'de kart kullanıcılarının yaklaşık dörtte birini 'gamer'dan oluşuyor. Oyunseverler, Avrupa'daki ortalama Visa kart kullanıcılarına kıyasla hem daha fazla harcama yapıyor hem de daha fazla işlem gerçekleştiriyor.ÖMER TEMÜR