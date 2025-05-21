Altının Gramı 4.146 Liradan İşlem Görüyor

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 4 bin 146 liradan işlem görüyor. Dün, ons fiyatındaki yükselişe paralel olarak değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 1,9 artışla 4 bin 107 liradan tamamladı. Yeni güne ise artışla başlayan altının gram fiyatı, saat 09.50 itibarıyla yüzde 0,9 yükselişle 4 bin 146 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 6 bin 883 liradan, cumhuriyet altını ise 27 bin 426 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,9 değer kazanarak 3 bin 318 dolar seviyesinden işlem görüyor.

ABD Ekonomisindeki Gelişmeler ve Altın Fiyatları

ABD'nin mali görünümüne ilişkin endişeler ve ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin tarifelerin ekonomik aktiviteyi yavaşlatarak enflasyonist baskıları artırabileceğine yönelik söylemleri, yatırımcıların görece riskli varlıklardan uzaklaşmasına neden oluyor. ABD ile Çin arasında sağlanan geçici tarife anlaşması, bir süredir yüksek seyreden risk algısının azalmasına katkı sağlamıştı. Ancak tarifelerin, önceki seviyelere kıyasla daha düşük olsa da uygulanmaya devam edecek olması, küresel ticaretin sekteye uğrayabileceği ve bunun da büyüme ile enflasyon üzerinde olumsuz etki yapabileceği endişelerini beraberinde getiriyor.

Analistlerin Değerlendirmeleri ve Teknik Seviyeler