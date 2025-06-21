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Gazeteci Fatih Altaylı Gözaltına Alındı

Hakkında 'Cumhubaşkanını Tehdit' suçundan soruşturma başlatılan gazeteci Fatih Altaylı, gözaltına alındı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 21 Haziran 2025 21:35, Son Güncelleme : 21 Haziran 2025 21:50
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Gazeteci Fatih Altaylı Gözaltına Alındı

Fatih Altaylı hakkında YouTube sosyal medya kanalında yaptığı yayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan tehdit içerikli sözleri nedeniyle Cumhubaşkanını Tehdit suçundan re'sen soruşturma başlatıldı.

Altaylı, soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

FATİH ALTAYLI KİMDİR?

Fatih Altaylı, 20 Eylül 1962 Van doğumlu Türk gazetecidir. Televizyon ekranlarının en eski simalarından biri olan Altaylı Van'da dünyaya gelmiştir.

İlkokul ve Ortaokulu Çavuşoğlu Koleji'nde okuyan Altaylı, ardından Galatasaray Lisesi'nde öğrenimine devam etti. Lisans öğrenimini Boğaziçi Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi'nde almaktayken burayı terk eden Altaylı, Basın Yayın Yüksekokulu üzerinden devam etmekteyken bu okulu da diploma almadan bıraktı.

Fatih Altaylı'nın mesleğe başlaması 1982 yılına tekamül ediyor. İlk olarak Cumhuriyet Gazetesi'nde spor muhabirliği yapan Altaylı, 4 yıl çalıştıktan sonra Güneş Gazetesi'ne geçti. Burada da hızlı bir kariyer gelişimi gösteren Altaylı, Gelişim Yayınları'nda yazı işleri müdürlüğü görevine getirildi.

1992 yılına kadar Güneş Gazetesi'ndeki görevini sürdüren Altaylı, aynı yıl bu gazetenin kapanması ile işsiz kaldı. Fakat bu durum kendisini yıldırmadı ve 1993 yılında dönemin nadir özel radyolarından biri olan Best FM'in kuruculuğunu yaptı.

1995'te Kanal D ile anlaştı ve günümüze kadar varlığını çeşitli kanallarda sürdüren, televizyonların kült yapımlarından biri olan 'Teke Tek' programını burada yapmaya başladı. Aynı yıl Hürriyet Gazetesi'ne de yazar olan Altaylı, burada da çok duramayıp Show TV'ye geçti.

Show TV'den bir yıl sonra, yani 1996'da ayrılan Altaylı yeniden Kanal D ile anlaşıp, Doğan Medya Grubu'nda önemli işlere ve programlara imza attı. Fakat 2005 yılında Doğan Medya ile de anlaşamayan Altaylı, bir süre ATV bünyesinde Teke Tek yaptıktan sonra, 2009 yılında Habertürk'e geçti. Habertürk'te Teke Tek programının sunuculuğunu yapan Altaylı'nın yayınlarına 16 Mayıs 2023'te son verildi.

Kendi ismini taşıyan internet sitesinde köşe yazıları yazan Altaylı, yine kendi ismini taşıyan YouTube kanalında içerikler üretiyor.

Fatih Altaylı'nın eşi Hande Altaylı Gözaltı Haberini Instagram Hikayesinden yaptığı paylaşımla duyurdu:

Hande Altaylı: Az Önce Fatih'i Aldılar

Hande Altaylı Instagram hikayesinden yaptığı paylaşımda: 'Az Önce Fatih'i aldılar... Nereye götürdüklerini bilmiyoruz' şeklinde bir paylaşımda bulundu.

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