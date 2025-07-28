MHP listesini açıkaldı! Sıra diğer partilerin listesinde

Kabine 'Terörsüz Türkiye' gündemiyle toplanıyor
Kabine 'Terörsüz Türkiye' gündemiyle toplanıyor
CHP Meclis'te kurulacak komisyona üye verecek mi?
CHP Meclis'te kurulacak komisyona üye verecek mi?
Sıcaklıklar Yükseliyor, Fırtına Bekleniyor
Sıcaklıklar Yükseliyor, Fırtına Bekleniyor
İmamoğlu'nun yüksek lisans diploması geçersiz sayıldı
İmamoğlu'nun yüksek lisans diploması geçersiz sayıldı
Mayıs'ta teşvikli yatırımlar azaldı! İstihdam 5 yılın dibinde
Mayıs'ta teşvikli yatırımlar azaldı! İstihdam 5 yılın dibinde
Google'dan Kahramanmaraş depremi itirafı
Google'dan Kahramanmaraş depremi itirafı
Konya'da 1,8 milyon ton civarında buğday rekoltesi bekleniyor
Konya'da 1,8 milyon ton civarında buğday rekoltesi bekleniyor
Otomotiv satış sonrası sektörü alarm veriyor!
Otomotiv satış sonrası sektörü alarm veriyor!
Suriye'de 4,1 büyüklüğünde deprem
Suriye'de 4,1 büyüklüğünde deprem
Kurtulmuş: Terörü Bitirecek Komisyon Ağustos'ta Göreve Başlıyor!
Kurtulmuş: Terörü Bitirecek Komisyon Ağustos'ta Göreve Başlıyor!
Yangına gönüllü geldiler, uçurumda can verdiler: Ölenlerin sayısı 3'e yükseldi
Yangına gönüllü geldiler, uçurumda can verdiler: Ölenlerin sayısı 3'e yükseldi
'Mekke sorumlusu'nun rüşvet görüntülerine Savcılık soruşturma başlattı
'Mekke sorumlusu'nun rüşvet görüntülerine Savcılık soruşturma başlattı
Yerlikaya duyurdu: Orman yangınlarına ilişkin 3 tutuklama
Yerlikaya duyurdu: Orman yangınlarına ilişkin 3 tutuklama
Konkordato ilan eden firmaların sektör içindeki payını açıkladı
Konkordato ilan eden firmaların sektör içindeki payını açıkladı
Ankara'da başıboş köpek, anne ve kızını hayattan kopardı
Ankara'da başıboş köpek, anne ve kızını hayattan kopardı
'Nüfus konusu bizler için bir beka meselesi, milli mesele'
'Nüfus konusu bizler için bir beka meselesi, milli mesele'
Tekstil ve hazır giyim sektöründe 300 firma konkordato istedi
Tekstil ve hazır giyim sektöründe 300 firma konkordato istedi
Belek Orman Yangın Üssü Otel mi Oluyor?
Belek Orman Yangın Üssü Otel mi Oluyor?
Sıcaklıklar 14 ilde 40 derecenin üzerine çıktı
Sıcaklıklar 14 ilde 40 derecenin üzerine çıktı
Bakan Şimşek'ten vergi artışı ile ilgili iddialara yanıt
Bakan Şimşek'ten vergi artışı ile ilgili iddialara yanıt
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı yapıldı
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı yapıldı
Şaşırtan Rakamlar: İstanbul'da 6 Ayda 1,2 Milyon Ameliyat Gerçekleşti
Şaşırtan Rakamlar: İstanbul'da 6 Ayda 1,2 Milyon Ameliyat Gerçekleşti
Bakan Yumaklı: 84 orman yangınıyla mücadele sürüyor!
Bakan Yumaklı: 84 orman yangınıyla mücadele sürüyor!
Karabük'teki yangın 5. gününde: 19 köy, 57 mahalle boşaltıldı
Karabük'teki yangın 5. gününde: 19 köy, 57 mahalle boşaltıldı
Tüketiciler İçin Güvenli Gıda Dönemi: Karekod Uygulaması Başlıyor!
Tüketiciler İçin Güvenli Gıda Dönemi: Karekod Uygulaması Başlıyor!
Milletvekillerinden 30 Bin Soru Önergesi! Hangi Bakanlık Zirvede?
Milletvekillerinden 30 Bin Soru Önergesi! Hangi Bakanlık Zirvede?
Bakanlık Uyardı: Güvensiz Çocuk Giyim Ürünü Yasaklandı
Bakanlık Uyardı: Güvensiz Çocuk Giyim Ürünü Yasaklandı
Yangınla Mücadelede İtfaiyecilerden Duygulandıran Anlar
Yangınla Mücadelede İtfaiyecilerden Duygulandıran Anlar
Moody's'ten maaş zammı önerisi
Moody's'ten maaş zammı önerisi
Aile Kavgaları WhatsApp'a Taşındı: Mahkemelik Olanlar Var!
Aile Kavgaları WhatsApp'a Taşındı: Mahkemelik Olanlar Var!
Ana sayfaHaberler Siyasi

MHP listesini açıkaldı! Sıra diğer partilerin listesinde

MHP komisyon üyelerini açıkladı, İyi Parti ise katılmıyor! Diğer partilerin tavrı merak konusu. Komisyonun gündeminde af ve infaz indirimleri de var.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 28 Temmuz 2025 07:16, Son Güncelleme : 28 Temmuz 2025 07:22
Yazdır
MHP listesini açıkaldı! Sıra diğer partilerin listesinde

51 kişiden oluşacak komisyon için MHP, isimleri açıkladı. İyi Parti ise komisyona katılmayacak. Şimdi diğer partilerin komisyon üyelerini Meclis'e vermesi bekleniyor.

Milliyetçi Hareket Partisi söz konusu komisyona katılacak olan isimler şöyle:

Genel Başkan Yardımcımız ve İstanbul Milletvekilimiz Sayın Feti Yıldız, Sakarya Milletvekilimiz ve Anayasa Komisyon Üyesi Sayın Muhammet Levent Bülbül, Kırıkkale Milletvekilimiz ve Adalet Komisyon Üyesi Sayın Halil Öztürk, Tokat Milletvekilimiz ve Adalet Komisyon Üyesi Sayın Yücel Bulut'tur.

Komisyonun Çalışma Alanı ve Hedefleri

Komisyon, yaz boyunca 'Terörsüz Türkiye' konusunda atılacak siyasi ve hukuki adımların altyapısını oluşturacak şekilde çalışmalar yürütecek. Komisyonun çalışma alanı şu başlıklardan oluşacak:

  • Tamamen silah bırakan bir örgütün tasfiye edilmesinden sonra örgüt üyelerinin durumu,
  • Suça karışmamış olanlar ile suçlu konumunda bulunanların hukuki durumları,
  • Türkiye'ye dönen örgüt üyelerinin toplumsal entegrasyonunun nasıl sağlanacağı.

Olası Sonuçlar ve Toplumsal Hassasiyetler

Süreç başarıya ulaşır ve terör örgütünün Suriye ve Avrupa dahil tüm türevleri tasfiye olursa, toplumun hassasiyetleri de dikkate alınarak af dahil yeni infaz indirimleri tartışmaya açılabilecek.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber