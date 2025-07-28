MHP listesini açıkaldı! Sıra diğer partilerin listesinde

51 kişiden oluşacak komisyon için MHP, isimleri açıkladı. İyi Parti ise komisyona katılmayacak. Şimdi diğer partilerin komisyon üyelerini Meclis'e vermesi bekleniyor.

Milliyetçi Hareket Partisi söz konusu komisyona katılacak olan isimler şöyle:

Komisyonun Çalışma Alanı ve Hedefleri

Genel Başkan Yardımcımız ve İstanbul Milletvekilimiz Sayın Feti Yıldız, Sakarya Milletvekilimiz ve Anayasa Komisyon Üyesi Sayın Muhammet Levent Bülbül, Kırıkkale Milletvekilimiz ve Adalet Komisyon Üyesi Sayın Halil Öztürk, Tokat Milletvekilimiz ve Adalet Komisyon Üyesi Sayın Yücel Bulut'tur.

Komisyon, yaz boyunca 'Terörsüz Türkiye' konusunda atılacak siyasi ve hukuki adımların altyapısını oluşturacak şekilde çalışmalar yürütecek. Komisyonun çalışma alanı şu başlıklardan oluşacak:

Tamamen silah bırakan bir örgütün tasfiye edilmesinden sonra örgüt üyelerinin durumu,

Suça karışmamış olanlar ile suçlu konumunda bulunanların hukuki durumları,

Türkiye'ye dönen örgüt üyelerinin toplumsal entegrasyonunun nasıl sağlanacağı.

Olası Sonuçlar ve Toplumsal Hassasiyetler

Süreç başarıya ulaşır ve terör örgütünün Suriye ve Avrupa dahil tüm türevleri tasfiye olursa, toplumun hassasiyetleri de dikkate alınarak af dahil yeni infaz indirimleri tartışmaya açılabilecek.



