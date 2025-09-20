Balıkesir'de orman yangını
Pratisyen hekime cinsel saldırı davası: İlk duruşmada ifadesini değiştirdi

Zihinsel engelli S.K.'ye cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılanan pratisyen hekim İ.Y., soruşturma sürecinde kabul ettiği suçlamaları mahkemede reddetti. Mahkeme, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Pratisyen hekime cinsel saldırı davası: İlk duruşmada ifadesini değiştirdi

28 Haziran 2025'te Erzurum'un Hınıs ilçesinde görülen davada, zihinsel engelli S.K.'ye yönelik cinsel saldırı iddiasıyla tutuklu yargılanan Karaçoban Devlet Hastanesi'nde görevli pratisyen hekim İ.Y. ilk kez hakim karşısına çıktı.

Soruşturma sürecinde suçlamaları kabul ederek olayları ayrıntılarıyla anlatan sanık hekim, duruşmada önceki ifadelerinin baskı altında alındığını ve suçu kabul etmeye zorlandığını öne sürdü.

Mağdur aile avukatı Sedat Peker ile iş insanı Mehmet Aca'nın avukatı Ersan Barkın ise sanığın daha önce tüm olayları detaylı biçimde anlattığını, dosyadaki maddi verilerin de bu beyanlarla örtüştüğünü vurguladı. Barkın, zihinsel engelli mağdurun önce hastanede, ardından sanığın evinde defalarca cinsel saldırıya uğradığını belirterek "nitelikli cinsel saldırı" ve "hürriyeti tahdit" suçlarından cezalandırma talep etti.

Mahkeme heyeti, mağdur S.K., annesi ve sanığın ifadelerini dinledikten sonra dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

