15 Mayıs 2019 tarihli atama kararı yayımlandı.

İller Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünde Açık Bulunan Genel Müdür Yardımcılıklarına, Nurullah ÖZTÜRK ve Volkan BEKTAŞ'ın Atanması Hakkında Karar

Kültür ve Turizm Bakanlığına Yapılan Atamalar Hakkında Karar

Kültür ve Turizm Bakanlığında, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince;

- Bayburt İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Bekir KURTOĞLU,

- Kırşehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Halil ÇALIŞIR,

- Osmaniye İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Burhan TORUN,

- Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Adnan İPEKDAL,

- Sivas İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Teoman KARACA,

- Şanlıurfa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Aydın ASLAN,

- Afyonkarahisar İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne, Burdur İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet TANIR,

- Artvin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne, Gümüşhane İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer GÜMÜŞ,

- Gümüşhane İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne, Artvin İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin ATEŞ,

- Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne, Giresun İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal ALMAZ,

- Giresun İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne, Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal GÜRGENCİ,

- Kars İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne, Van İl Kültür ve Turizm Müdürü Hakan DOĞANAY,

atanmıştır.

Kültür ve Turizm Bakanlığında Açık Bulunan Burdur İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne, Karaman İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdullah KILIÇ'ın Atanması Hakkında Karar

Türkiye Bilimler Akademisi Başkanlığına, Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER'in Atanması Hakkında Karar

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında Açık Bulunan Demiryolu Düzenleme Genel Müdür Yardımcılığına, Milli Eğitim Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Bilal TIRNAKÇI'nın Atanması Hakkında Karar yayımlandı