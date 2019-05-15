15 Mayıs 2019 tarihli atama kararı yayımlandı
|15 Mayıs 2019 04:28
|Yazdır
İller Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünde Açık Bulunan Genel Müdür Yardımcılıklarına, Nurullah ÖZTÜRK ve Volkan BEKTAŞ'ın Atanması Hakkında Karar
Kültür ve Turizm Bakanlığına Yapılan Atamalar Hakkında Karar
Kültür ve Turizm Bakanlığında, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve
3 üncü maddeleri gereğince;
- Bayburt İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Bekir KURTOĞLU,
- Kırşehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Halil ÇALIŞIR,
- Osmaniye İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Burhan TORUN,
- Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Adnan İPEKDAL,
- Sivas İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Teoman KARACA,
- Şanlıurfa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Aydın ASLAN,
- Afyonkarahisar İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne, Burdur İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet TANIR,
- Artvin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne, Gümüşhane İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer GÜMÜŞ,
- Gümüşhane İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne, Artvin İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin ATEŞ,
- Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne, Giresun İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal ALMAZ,
- Giresun İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne, Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal GÜRGENCİ,
- Kars İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne, Van İl Kültür ve Turizm Müdürü Hakan DOĞANAY,
atanmıştır.
Kültür ve Turizm Bakanlığında Açık Bulunan Burdur İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne, Karaman İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdullah KILIÇ'ın Atanması Hakkında Karar
Türkiye Bilimler Akademisi Başkanlığına, Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER'in Atanması Hakkında Karar
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında Açık Bulunan Demiryolu Düzenleme Genel Müdür Yardımcılığına, Milli Eğitim Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Bilal TIRNAKÇI'nın Atanması Hakkında Karar yayımlandı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|16 Mayıs 2019 tarihli atama kararnameleri
16 Mayıs 2019 03:46
|Diyanette 3 genel müdür ile teftiş kurulu başkanı görevden alındı
14 Mayıs 2019 03:58
|3 Mayıs 2019 tarihli üst düzey kadrolara atama kararı yayımlandı
03 Mayıs 2019 03:20
|27 Nisan 2019 tarihli atama kararı yayımlandı
27 Nisan 2019 02:45
|Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 Üniversiteye rektör atadı
27 Nisan 2019 02:40
|Kırıkkale İl Kültür ve Turizm Müdürü görevinden alındı
13 Nisan 2019 04:31
|Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 ile yeni müftü atadı
12 Nisan 2019 01:44
|TRT Yönetim Kuruluna atama kararı yayımlandı
08 Mart 2019 02:04
|Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına Vedat Bilgin atandı
22 Şubat 2019 04:52
|22 Şubat 2019 tarihli büyükelçi ataması yayımlandı
22 Şubat 2019 04:50