Öğretmenin mesai saatleri dışında düzenlenen toplantılara katılmaması disiplin suçu teşkil eder mi?

"Öğretmenlerin haftada 40 saatlik çalışması esas mıdır?" başlıklı haberimizde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre öğretmenin haftada 40 saatlik çalışması gerekip gerekmeyeceğine cevap arayarak Öğretmenlerin haftalık çalışma süresinin 40 saat olmadığını, çalışma Saatleri girecekleri ders kadar olduğunu belirtmiştik. Ayrıca, Öğretmenlerin haftalık girmek zorunda oldukları ders saatlerinin; Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar'ın "Aylık karşılığı ders görevi" başlıklı 5. maddesinde Aylık karşılığı ders görevi ile "Ek ders görevi" başlıklı 6. maddesinde ise Ek ders görevi olarak belirlendiğini, dolayısıyla öğretmenin bu ders süreleri haricinde haricinde herhangi bir mesaisinin bulunmadığını açıklamıştık.

Ayrıca yarıyıl ve yaz tatillerinde, cumartesi ve pazar günleri ile mesai günleri saat 17.00'den sonra başlayan saatlerde eğitim öğretimi aksatmamak adına yapılan öğretmenler kurulu toplantıları veya herhangi bir toplantıya öğretmenler ve personelin resen katılmaya zorlanamayacaklarını belirtmiştik.

Peki, Mesai saatleri haricinde düzenlenen toplantılara katılmamak disiplin suçu teşkil eder mi?

Sorumuzun cevabını aslında yukarıda linkini verdiğimiz haberimizde vermiştik ama bu konuda birisi geçtiğimiz günlerde kazanılan bir değeri de eski bir karar olan iki mahkeme kararıyla tekrar açıklayalım.

1- Erzurum 1. İdare Mahkemesinin Hafta Sonunda Öğretmeni Toplantıya Çağıramazsın Kararı

Cumartesi günü gerçekleştirilen okul aile birliği genel kurul toplantısına katılmadığı gerekçesiyle disiplin cezasıyla tecziye edilen bir öğretmen tarafından dava açılmıştır.

Erzurum 1. İdare Mahkemesi 2018/544 Esas No, 2018/2151 Karar No ve 28.12.2018 tarihli kararında; "Uyuşmazlık konusu olayda, dosyadaki bilgi ve belgelerin incelenmesinden; 07.10.2017 tarihinde gerçekleştirilen toplantıya ilişkin yazının davacıya bir gün öncesinde 06.07.2017 tarihinde tebliğ edildiği ve bahse konu toplantıya davacının katılmadığı sabit olmakla birlikte, Milli Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliğinin yukarıda yer verilen 9. maddesinde genel kurul toplantılarının yeri, zamanı ve gündeminin en az on beş gün önceden üyelere bildirilmesinin düzenlendiği, davacıya ise bildirimin toplantıdan bir gün öncesinde yapıldığı görüldüğünden, davacının kendisine bir gün öncesinde bildirilen ve mesai saatleri dışında Cumartesi günü gerçekleştirilen toplantıya katılmamasında kusurlu davrandığından bahsedilmeyeceği anlaşıldığından, tesis edilen dava konusu işlemde hukuka ve mevzuata uyarlık bulunmadığı sonucuna ulaşılmaktadır." açıklamalarına yer vererek Milli Eğitim Bakanlığı Okul Aile Birliği Yönetmeliğinin 9. maddesinde genel kurul toplantılarının yeri, zamanı ve gündeminin en az 15 gün öncesinden üyelere bildirilmesinin düzenlendiği, davacıya ise bildirimin toplantıdan bir gün öncesinde yapıldığı görüldüğünden, davacının kendisine bir gün öncesinde bildirildiği gerekçesinin yanı sıra mesai saatleri dışında Cumartesi günü gerçekleştirilen toplantıya katılmamasında kusurlu davrandığından bahsedilmeyeceği anlaşıldığından yani mesai saati dışında hafta sonunda düzenlenmesini de hukuka aykırı bulmuştur.

2- Isparta İdare Mahkemesinin Öğretmeni Dersi Bitince Okulda Tutamazsın Kararı

Bir sendikanın Burdur Şubesi tarafından Burdur İl'inde görev yapan öğretmenlerin her gün saat 16.00'ya kadar görev yerlerinden ayrılmamalarına ilişkin işlemin kaldırılması istemiyle yapılan başvurunun reddine ilişkin işlemin iptali için dava açılmıştır.

Isparta İdare Mahkemesi 2011/298 Esas No, 2011/1270 Karar No ve 21.12.2011 tarihli kararında; "657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile memurların haftalık çalışma saatlerinin düzenlendiği, ancak özel Kanun ve Yönetmelikler uyarınca farklı çalışma saatleri düzenlenebileceği, bu çerçevede ilköğretim okulu öğretmenleri için Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve öğretmenlerinin Ders ve Ek ders saatlerine ilişkin bakanlar kurulu kararı ile özel düzenlemeler yapıldığı, bu çerçevede ilköğretim okulu öğretmenlerinin çalışma sürelerinin haftalık toplam 30 saat (18-12) olarak belirlendiği, diğer yandan günlük ders ve teneffüs sürelerine ilişkin düzenlemelerin de Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde yer aldığı görülmektedir.

Dosyanın incelenmesinden, davalı idarece 03.10.2005 tarihinde Burdur İl'inde yer alan ilköğretim okullarındaki bütün öğretmenlere, okulda çalışma yapmak ve vatandaşlarla diyaloglarını arttırmaları amacıyla saat 16:00'dan sonra izin verilmesine, bu saate kadar görev yerlerinden ayrılmamaları gerektiğine ilişkin uygulamanın başlatıldığı, davacı sendika şubesi tarafından söz konusu uygulamanın kaldırılması talebiyle yapılan başvuranın davalı idarece reddedilmesi üzerine bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Bu durumda, ilköğretim okulu öğretmenlerinin haftalık çalışma saatleri ile okullardaki günlük ders ve teneffüs sürelerinin yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri uyarınca ayrıntılı olarak düzenlendiği, bu süreler dışında görev yerinde kalmaya zorlanamayacakları sonucuna varılmış olup ilköğretim okulu öğretmenlerinin saat 16:00'a kadar görev yerlerinden ayrılamayacaklarına ilişkin uygulamanın kaldırılması talebinin reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır." açıklamalarına yer vererek ilköğretim okulu öğretmenlerinin haftalık çalışma saatleri ile okullardaki günlük ders ve teneffüs sürelerinin mevzuatta ayrıntılı olarak düzenlendiği, bu süreler dışında görev yerinde kalmaya zorlanamayacakları belirtilmiştir.

Dolayısıyla mesai saatleri haricinde düzenlenen toplantılara katılmamak disiplin suçu teşkil etmez.

Ahmet KANDEMİR