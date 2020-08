Akademisyen, KOSGEB desteğiyle yazılım firması kurdu

Malatya'da öğrencilerinin staj ve istihdam sorununun çözümüne katkı sağlamak isteyen İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Ali Arı, KOSGEB desteğiyle yazılım firması kurdu.

KOSGEB'den aldığı 50 bin liralık girişimci desteğiyle 2 yıl önce İnönü Üniversitesi Malatya Teknopark'ta firmasını faaliyete geçiren Arı, yazılım firmasıyla görüntü ve sinyal işleme tabanlı yapay zeka uygulamaları, android ve ios tabanlı mobil teknolojileri, sanal gerçeklik ve arttırılmış gerçeklik uygulamaları, oyun programlama, web tasarımı, web programları, e-ticaret siteleri gibi yazılım alanında birçok hizmet vermeye başladı.

Arı, AA muhabirine, KOSGEB desteğiyle kurduğu yazılım firmasının adım adım büyüdüğünü söyledi.

Bölgede yazılımcıların iş bulma ve istihdam edilme konusunda sıkıntılar çektiğini ve akademisyen olarak bunu gördüğünü ifade eden Arı, "Öğrencilerimiz staj yeri bulma konusunda bile çok büyük sıkıntılar yaşıyordu, bu eksikliği gördük. Ardından kentte ve bölgede yazılım anlamında ciddi bir potansiyel bulunduğunun farkına vardık. Akademisyenim, maddi olarak herhangi bir amaçla burayı açmadım. Tek amacım vardı, kentteki gençler dışarı çıkmasın, bu şehrin insanları bu şehre hizmet etsin mantığıyla firmayı açtık." diye konuştu.

İstihdam sayısı her geçen gün artıyor

Yazılım firmasında ilk etapta sadece bir kişiyi istihdam ettiğini kaydeden Arı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Yaptığımız işlerin arkasında durdukça, piyasayı dinledikçe, esnafımıza dokundukça geri dönüşlerin olduğunu gördük. Tıp, Sağlık Bilimleri ve Eğitim Fakülteleriyle multidisipliner çalıştık, bu da bize enerji kattı. Üniversitenin Ebelik Fakültesi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Yeşim Aksoy Derya'nın fikri ile Ar-Ge projesi geliştirdik. Bu projeyle fakültedeki kağıt israfının önüne geçen bir yazılımla KOSGEB'in Ar-Ge desteğinden yararlanarak 3 kişiyi istihdam ettik. Bölgede ebelik bölümü olan tüm üniversitelere proje tanıtımı için gittik. Ulusal ve uluslararası 3 sempozyumda projemizi tanıttık. Bu projeyi tanıtırken farklı işler de almaya başladık."

Arı, bir kişi istihdam ederek çıktıkları yolda emin adımlarla ilerlediklerini anlatarak, "Şu an 3 yazılım mühendisi, 1 bilgisayar mühendisi, 2 bilgisayar programcımız, birer Ar-Ge geliştiricimiz, yazılım uzmanımız ve bilgisayar öğretmenimiz olmak üzere toplam 9 kişi istihdam ettik. Bu yıl 28 öğrenciye staj imkanı sağladık. Birçok firmaya da yetiştirdiğimiz kişileri önerdik." diye konuştu.

"İstanbul'dan çok büyük 3 iş aldık"

Malatya dışında farklı illerden de iş aldıklarını dile getiren Arı, "Elazığ, Tunceli, Mersin, Ankara, Düzce, İstanbul'dan iş aldık. Bölge illerinin dışında batı illerine de açıldık. İstanbul'dan birçok firma, Anadolu'da sağlam bir yazılım firması olursa Anadolu'ya yönünü dönecektir. Şimdi İstanbul'da çalışan bir mühendisle burada çalışan bir mühendis aynı maliyete sahip değil. Biz bu kapsamda İstanbul'dan çok büyük 3 iş aldık. Bu da bize güç kattı." dedi.

Arı, firma olarak hedeflerinin ilk olarak tasarım ardından da Ar-Ge merkezi haline gelmek olduğunu sözlerine ekledi.

Firmanın yazılım müdürü Muhammet Yavuz Çaylı ise Fırat Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümünden 2015 yılında mezun olduğunu ve 2018 yılına kadar mesleğiyle ilgili düzenli bir iş bulamadığını söyledi.

Memleketi İzmir'de 2018 yılı sonunda mesleği bırakma kararı aldığını aktaran Çaylı, "Arkadaşım vasıtasıyla şu an çalıştığım firmayla tanıştım. Ali hocayla görüştüm ve işe başladım, elimden gelen her şeyi yapmaya çalıştım. Şu an Ali hocanın en iyi yazılımcılarından biriyim ve yazılım müdürüyüm. Gayet mutluyum." diye konuştu.