Erdoğan Arınç'a yüklendi: Fitne ateşi yakılmaya çalışılıyor

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyesi Bülent Arınç'ın sözlerine isim vermeden eleştirdi.

Partisinin Isparta, Burdur, Gümüşhane, Kastamonu ve Sinop il kongrelerine yaptığı canlı bağlantıda konuşan Erdoğan, son günlerdeki reform gündemiyle ilgili "Değişim kararlılığımızdan hiç vazgeçmedik. Şimdi yeni hukuk ve ekonomi reformlarıyla bunu daha da ileri taşıyacak bir atılım başlatıyoruz" dedi.

"Cumhur İttifakı'nın gidişinden de gayet memnunum" ifadesini kullanan Erdoğan, Arınç'ın Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş hakkındaki sözlerine şu ifadelerle tepki gösterdi:

Son günlerde yeni bir fitne ateşi yakıldığını görüyorum. Geçmişte birlikte çalışmış olsak bile hiç kimsenin şahsi ifadeleri cumhurbaşkanıyla, hükümetimizle ilişkili hale getirilemez.

Teröre bulaşmış, terörle kol kola yürüyenler hiçbir zaman bizim ne yanımızda ne dirsek teması altında olduğumuz kişiler olamaz.

Yasin Börülerimizin ölümüne neden olamaz. Kobani katliamına neden olanlar hiçbir zaman AK Parti'nin yanında yer alamaz.

Biz Gezi olaylarının finansörlüğünü yapan, eylemleri organize edenlerin savunucusu olmadık.

Onların savunuculuğuna girenler, artık kusura bakmasınlar. AK Parti hiçbir zaman onları savunmamıştır. Biz Diyarbakır'da öldürülen Yasin Börü kardeşlerimizin yanındayız.

Terör örgütleri ile el ele, kol kola, omuz omuza Ankara'dan İstanbul'a yürüyenlerle biz birlikte olamayız.

Gezi olaylarının finansörü olanlarla, Kavala'larla hiçbir zaman bir arada olamayız.