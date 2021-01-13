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Sözcü Gazetesi 1. sayfa manşeti neden çıkarıldı?
Memurlar.net sitesinde yer alan Sözcü Gazetesi birinci sayfa manşeti Sözcü Gazetesinin talebi doğrultusunda çıkarılmıştır.
|13 Ocak 2021 09:25
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www.memurlar.net/gazeteler/ adresinde, yazılı basın organlarının birinci sayfaları yer almaktadır.
Daha önce Sabah, Hürriyet, Milliyet Gazetelerinin birinci sayfa manşetleri, ilgili gazetelerin talebi doğrultusunda sayfadan çıkarılmıştı.
Bu hafta içerisinde, Sözcü Gazetesi de Hukuk departmanları aracılığıyla birinci
sayfasının çıkarılmasını talep etmiştir. Bu nedenle www.memurlar.net/gazeteler/
adresinde adresinden sözcü gazetesi çıkarılmıştır.
Ziyaretçilerimize duyurulur.
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