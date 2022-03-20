Taci'nin vücudu günden güne eriyor

Yap-İşlet-Devret olmasaydı bu projeleri bir ömür göremezdik
Yap-İşlet-Devret olmasaydı bu projeleri bir ömür göremezdik
TÜİK'te baş döndüren atama: Üçüncü kez aynı isim atandı
TÜİK'te baş döndüren atama: Üçüncü kez aynı isim atandı
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
Kapanma riski olan kuyumcuların sorunu çözüldü
Kapanma riski olan kuyumcuların sorunu çözüldü
Zam talebi geri çevrilen işçiye Yargıtay'dan kötü haber
Zam talebi geri çevrilen işçiye Yargıtay'dan kötü haber
AK Parti'den 'yeni asgari ücret' açıklaması: Haziranda duyurulacak
AK Parti'den 'yeni asgari ücret' açıklaması: Haziranda duyurulacak
15 Temmuz'un kahraman komutanı 'köprüyü ele geçirme' planını anlattı
15 Temmuz'un kahraman komutanı 'köprüyü ele geçirme' planını anlattı
3 Bakanlık koordine ediyor: Her OSB'ye kreş geliyor
3 Bakanlık koordine ediyor: Her OSB'ye kreş geliyor
Meteoroloji saat vererek uyardı: Bu illerde yoğun kar bekleniyor
Meteoroloji saat vererek uyardı: Bu illerde yoğun kar bekleniyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: En pahalı hizmet yapılmayandır
Cumhurbaşkanı Erdoğan: En pahalı hizmet yapılmayandır
Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönü, trafiğe açıldı
Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönü, trafiğe açıldı
Günlük koronavirüs verileri açıklandı
Günlük koronavirüs verileri açıklandı
Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi
Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi
Karayolları Genel Müdürlüğü'nden "1915 Çanakkale Köprüsü" açıklaması
Karayolları Genel Müdürlüğü'nden "1915 Çanakkale Köprüsü" açıklaması
O uzman çavuş görevine iade edildi
O uzman çavuş görevine iade edildi
Sağlık Bakanı Koca'dan Bolu Dağı Tüneli'ndeki kazaya ilişkin açıklama
Sağlık Bakanı Koca'dan Bolu Dağı Tüneli'ndeki kazaya ilişkin açıklama
Bolu Valisi: Şu ana kadar ölüm haberi almadık
Bolu Valisi: Şu ana kadar ölüm haberi almadık
Maliye Bakanı Nureddin Nebati: 21. yüzyıl Türkiye'nin yüzyılı olacak
Maliye Bakanı Nureddin Nebati: 21. yüzyıl Türkiye'nin yüzyılı olacak
Marmaray trenleri saat 02.00'ye kadar hizmet verecek
Marmaray trenleri saat 02.00'ye kadar hizmet verecek
10 Mayıs'taki toplantıda tüm kamu çalışanlarımızın memnuniyetini sağlayacağız
10 Mayıs'taki toplantıda tüm kamu çalışanlarımızın memnuniyetini sağlayacağız
Yargıtay, ürün değişimi talebini reddeden mahkeme kararını bozdu
Yargıtay, ürün değişimi talebini reddeden mahkeme kararını bozdu
Türkiye'nin dev projesi start alıyor
Türkiye'nin dev projesi start alıyor
Düğün sezonu öncesi Yargıtay'dan emsal 'kapora' kararı
Düğün sezonu öncesi Yargıtay'dan emsal 'kapora' kararı
Cumhurbaşkanı Erdoğan telefon bağlantısı ile işçilere hitap etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan telefon bağlantısı ile işçilere hitap etti
Gülen iade edilecek mi? Bakan Bozdağ: Şartlar oluştu
Gülen iade edilecek mi? Bakan Bozdağ: Şartlar oluştu
Ramazan öncesi çarşı pazara ateş düştü! Yüzde 86'lık zamlar var
Ramazan öncesi çarşı pazara ateş düştü! Yüzde 86'lık zamlar var
Boğaziçi'nde yeni kurulan Hukuk Fakültesi'nin yabancı dil oranı değiştirildi
Boğaziçi'nde yeni kurulan Hukuk Fakültesi'nin yabancı dil oranı değiştirildi
Emniyette 'bölge sistemi' tartışması
Emniyette 'bölge sistemi' tartışması
Temel ürünler ucuza alınacak
Temel ürünler ucuza alınacak
Bakan Özer 7 buçuk ayda genç işsizliğe savaş açtı
Bakan Özer 7 buçuk ayda genç işsizliğe savaş açtı
Ana sayfaHaberler Yerel Haberler

Taci'nin vücudu günden güne eriyor

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde Taci Onay (37), beynindeki tümör nedeniyle tedavi gördüğü sırada, kasık bölgesinde kangren tespit edildi. Kasık bölgesinde çürümeler olduğu için 7 aydır yatağa bağımlı yaşayan Onay'ın vücudu, günden güne çürüyor. Oğlunun her gün gözünün önünde yavaş yavaş eridiğini söyleyen Hayriye Onay, 'Her sabah kalkıyorum; yavrum nefes alıyor mu, diye kontrol ediyorum. Ne olur bize bir çare bulun' diyerek yardım istedi.

Kaynak : DHA
Eklenme : 20 Mart 2022 10:35
Yazdır
Taci'nin vücudu günden güne eriyor

Gölcük'teki akaryakıt istasyonunda şoför olarak çalışan Taci Onay, 2017 yılında iş yerinde bulunduğu sırada baygınlık geçirdi. İş arkadaşları tarafından hastaneye götürülen Onay'ın beyninde tümör tespit edildi. Ameliyatın ardından taburcu edilen Onay, tümörün tekrar etmesiyle ikinci kez ameliyat oldu. Üçüncü kez tekrarlayan tümörün beynin kritik noktasında olması nedeniyle ameliyat yapılamadı. Taci Onay, kemoterapiye devam etti. Bu sırada Onay'ın kasık bölgesinde kangren tespit edildi. Tümör ve kangren nedeniyle Kocaeli'deki farklı hastanelerde 11 ameliyat geçiren Onay, daha sonra taburcu oldu. Kasık bölgesindeki kangren ve beynindeki tümör nedeniyle yatağa bağlı yaşam mücadelesi veren Onay'ın vücudu, her geçen gün çürümeye devam ediyor.

'HER SABAH NEFES ALIYOR MU, KONTROL EDİYORUM'

Oğlunun gözünün önünde her geçen gün biraz daha eridiğini belirten Hayriye Onay, "Çocuğum kaç aydır yatağa bağlı yaşıyor. Hastaneden çıktıktan sonra daha iyi olacak gezebilecek, diye beklerken hepten dili tutuldu, konuşamıyor bile. Ben bir anneyim acı çekiyorum. Çocuğumu alıp dışarıya çıkıp 'Yetişin' diye mi bağırayım? Her sabah kalkıyorum; yavrum nefes alıyor mu, diye kontrol ediyorum. Ne olur bize bir çare bulun. Bütün yollarımız kapandı. Ben her sabah korku içinde uyanıyorum, çocuğumu ne şekilde bulacağım, diye. Ne olur bana bir el uzatın" dedi.

'EN FAZLA 8 AY YAŞAR' DEMİŞLER

Kardeşine, doktorlar tarafından en fazla 8 ay ömür biçildiğini kaydeden ablası Serap Aksu, "Kardeşim 2017 yılında Kocaeli'de hastanede ameliyat geçirdi. 1 ay sonrasında ikinci tümör ortaya çıktı tekrar ameliyat ettirdik ve 2 yıl sonra üçüncü tümör ortaya çıktı. Beynin çok merkezi bir yerinde olduğu söylendi ve kesinlikle ameliyat şansı yoktu. Hastanede en fazla 8 ay yaşar, dediler; yapılabilecek bir şey yok, dediler. Daha sonra araştırmaya devam ettik ve bir ilaç buldum, o ilacın tedavisine başladık. Yaklaşık 1 yıl boyunca bu tedaviyi uyguladıktan sonra kardeşimin beynindeki 7 santimlik tümör 4 santime kadar geriledi. Biz buna sevinirken kasık bölgesinde 2 tane delik açıldı ve o delikten 6-7 ay boyunca enfeksiyon akımı meydana geldi ve kangren teşhisi konuldu. Kardeşim toplamda 11 ameliyattan sonra kangren bölgesi kesildikten sonra hastaneden taburcu edildi" diye konuştu.

Kardeşinin bilincinin yerinde olduğunu ancak konuşma yetisini kaybettiğini belirten Aksu,

"Kardeşim 6-7 aydır evde ölüme terk edildi. Ben kardeşimin bize verdiği tepkiler nedeniyle düzeleceğine inanıyorum. Lütfen, ölüme terk edilen kardeşime el uzatılsın. Bu çocuk evde ölmesi beklenilecek bir çocuk değil, olumlu yönde tepkileri var. Kardeşimin belden aşağısı günden güne eriyor. Yürümesi, tutması azaldı; şu an konuşamıyor bile. Lütfen, bizim sesimizi duyun" dedi.

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
Vali Yerlikaya'dan karla mücadelede kurallara uyanlara teşekkür
Vali Yerlikaya'dan karla mücadelede kurallara uyanlara teşekkür
Balıkesir'de sobadan sızan gazdan kişi öldü, karısı tedaviye alındı
Balıkesir'de sobadan sızan gazdan kişi öldü, karısı tedaviye alındı
Yazlık eve ikinci kez girdi, gardıropta yakalandı
Yazlık eve ikinci kez girdi, gardıropta yakalandı
Zam talebi geri çevrilen işçiye Yargıtay'dan kötü haber
Zam talebi geri çevrilen işçiye Yargıtay'dan kötü haber
İstanbul'da kar yağışı aralıklarla etkili oluyor
İstanbul'da kar yağışı aralıklarla etkili oluyor
Muğla'da çıkan orman ve makilik yangını söndürüldü
Muğla'da çıkan orman ve makilik yangını söndürüldü

Bu Habere Tepkiniz

Başkomiser rütbesine terfi ettirilmeme işlemine iptal kararı
Başkomiser rütbesine terfi ettirilmeme işlemine iptal kararı
'Benden daha fazla disiplin cezası alan terfii ettirildi' diyen komiseri Danıştay haklı buldu
KDK'ya en çok şikayet edilen kurumlar belli oldu!
KDK'ya en çok şikayet edilen kurumlar belli oldu!
Kamu Denetçiliği Kurumu, 2021 yılına ait faaliyet raporunu yayımladı! En çok şikayet edilen kurumlar; Adalet Bakanlığı, Mahalli İdareler, Üniversiteler, Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı oldu!
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında
https://sinav.memurlar.net/
İnfaz koruma memurlarına 3. dereceli kadro hakkı verildi
İnfaz koruma memurlarına 3. dereceli kadro hakkı verildi
18 Mart 2022 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan kadro kararıyla infaz koruma memurlarına 3 ve 4. dereceye inme hakkı verildi.
Başkent Üniversitesi bu ilanı düzeltmeli!
Başkent Üniversitesi bu ilanı düzeltmeli!
Başkent Üniversitesi tarafından yayımlanan öğretim görevlisi kadro ilanı adayı tarif ediyor!
MEB, geçici görev yolluklarında dikkat edilecek hususları tek tek açıkladı
MEB, geçici görev yolluklarında dikkat edilecek hususları tek tek açıkladı
Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü 29.01.2020 tarih ve 2030347 sayılı yazısı ile 03.03.2022 tarih ve 44922002 sayılı yazısıyla geçici görev yolluklarında uygulamada birlikteliğinin sağlanması için dikkat edilecek hususları tek tek açıkladı.
Polise söylenen 'Adam değilsin' sözü hakaret sayılır mı?
Polise söylenen 'Adam değilsin' sözü hakaret sayılır mı?
Yargıtay 4. Ceza Dairesi, kolluk görevlisine söylenen "adam değilsin" ifadesinin hakaret olmadığına karar verdi.
AYM'den siyasi partiye üye olan memurla ilgili olumlu karar
AYM'den siyasi partiye üye olan memurla ilgili olumlu karar
Anayasa Mahkemesi siyasi partiye üye olan memurun uyarılmaksızın Devlet memurluğundan çıkarılmasının hak ihlali olduğuna karar verdi.
Danıştay'dan, serserilerin 'oyuncağı' olmakla suçlanan emniyet müdürüyle ilgili karar
Danıştay'dan, serserilerin 'oyuncağı' olmakla suçlanan emniyet müdürüyle ilgili karar
Serserilerin 'oyuncağı' olmakla suçlanan emniyet müdürünü mahkeme haklı buldu
Memurlar yurt dışında şirket kurabilir mi?
Memurlar yurt dışında şirket kurabilir mi?
Devlet memurlarının yurt dışında sorumlulukları sermayeleriyle sınırlı olan nitelikte şirket kurabileceklerini değerlendiriyoruz
Emniyet teşkilatına 'bölge sistemi' getirildi
Emniyet teşkilatına 'bölge sistemi' getirildi
Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu yeni yönetmelik ile Emniyet Teşkilatı'nda 'bölge sistemi' getirildi.
SGK 550 sözleşmeli personel alacak
SGK 550 sözleşmeli personel alacak
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının sözleşmeli personel alacak.Son başvuru 24 Mart 2022.
Adı Sevgi 2.Bölüm 2. Fragmanı
Adı Sevgi 2.Bölüm 2. Fragmanı
Adı Sevgi 2.Bölüm 2. Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. ATV ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Adı Sevgi dizisinin yeni bölümü 20 Mart Pazar akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
BTK, 82 bilişim uzman yardımcısı alacak
BTK, 82 bilişim uzman yardımcısı alacak
BTK, 82 bilişim uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 13 nisan 2022
Dünyanın en mutlu ülkeleri belli oldu
Dünyanın en mutlu ülkeleri belli oldu
Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı (SDSN), küresel anket verilerinden yararlanarak belirlediği, ?2022 Dünyanın En Mutlu Ülkeleri? raporunu yayınladı.