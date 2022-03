Hükümet, asgari ücrete zam yaparsa oran ne kadar olur?

Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş yeni bir asgari ücret tahmininde bulundu. Yaz aylarında asgari ücrete 1000 TL zam yapılacağını tahmin eden Demirtaş, bu miktarın da mevcut asgari ücretten daha az bir alım gücü sağlayacağını belirtti.

Demirtaş'ın, 2022 sonunda açıklanan asgari ücret için tahmin ettiği rakam gerçekleşmişti.

Prof. Dr. Özgür Demirtaş'ın paylaşımı şu şekilde:

"Tahminimi yazayım: Hükümet asgari ücrete 3-4 aya 1000 TL daha zam yapar. Ama insanlar bu yaz sonu 5250 TL ile şu an 4250 TL ile alabildiklerinden daha az meyve, sebze, et, süt vs alabilirler. Bu yazdıklarım yine gerçek olur. Twitler atılır. Ama bir şey değişmez."