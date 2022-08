Polis intiharları önergesine Süleyman Soylu cevap verdi

24 Ocak 2022 tarihinde İyi Parti Milletvekili Lütfü Türkkan tarafından Polis intiharlarının nedenlerine ve önlemeye yönelik çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesine muhatap İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan süresi geçtikten sonra Temmuz ayında cevap geldi.

Kamu güvenliğini sağlamakla görevli polislerimiz ile ilgili intihar haberlerinin ardı arkası kesilmemekte, polislerimiz ne yazık ki mesleklerine ilişkin yaşadıkları çeşitli sıkıntılar nedeni ile yaşamlarına son vermektedir. Kamuoyuna yansıyan verilere göre; 2021 yılında 109 polis memuru intihar etmiş, 2022 yılının ilk 19 gününde de ne yazık ki 6 polisimiz yaşamına son vermiştir. Fazla mesai ücreti almaksızın haftalık çalışma saatlerinin çok üstünde çalışan polislerimiz, bu yüzden ailelerini bile görememekte, mobbing, damgalanma korkusu ve sicile işleneceği endişesi ile psikolojik sorunlarını gizlemeleri ve tedavi görmemeleri, yaşadıkları maddi zorlukların ve görevin ağırlığının yarattığı psikolojik nedenler sebebi ile ne yazık ki intihar etmektedir. Emekli polislerimizin aldığı düşük emekli aylıkları; onları ek iş yapmaya zorlamakta, çeşitli maddi ve manevi zorluklar içine düşürmektedir.

Bu bilgiler çerçevesinde;

1-Polislerimizin intihar vakalarının neden son bulmadığına ve bu intiharların sebeplerinin neler olduğuna ilişkin Bakanlığınız tarafından herhangi bir inceleme ve araştırma yapılmış mıdır, ya da yapılması düşünülmekte midir? Bu araştırmanın sonuçları kamuoyu ile paylaşılacak mıdır?

2-Polislerimizin intihar etmesine neden olan, sözü edilen sıkıntıların ortadan kaldırılmasına yönelik İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan çalışma ve düzenlemeler bulunmakta mıdır, bunlar nelerdir? Bakanlık bünyesinde böyle bir çalışma bulunmuyor ise polis intiharlarının önüne geçmek amacı ile bir takım düzenlemeler ve iyileştirmeler yapılması düşünülmekte midir, bu düzenlemeler neler olacaktır?

3-Başta 3600 ek gösterge düzenlemesi olmak üzere polislerimizin durumlarının iyileştirilmesi ile ilgili düzenlemeler ne aşamadadır? Bu düzenlemeler nelerdir?

4-Polis intiharları ile ilgili yasal soruşturma süreçleri işletilmekte midir, bu süreçler nelerdir, bu konularda sorumluluğu tespit edilen amirler ile ilgili ne gibi yaptırımlar uygulanmaktadır?

Şeklinde verilen yazılı soru önergesine Süleyman Soylu tarafından şu şekilde cevap verildi.

Yaşam hakkı, kişinin sahip olduğu ve doğuştan getirdiği, diğer tüm hak ve özgürlüklerini

kullanabilmesini sağlayan en temel haktır. Bu temel hak Anayasanın 17'nci maddesinde "Herkes, yaşama,maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir."şeklinde hüküm altına alınmıştır.

Ayrıca yaşam hakkı İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesiyle degüvence altına alınmıştır.

Personel memnuniyetinin en üst seviyede sağlanabilmesi amacıyla 21/02/2020 tarihinde"Personelin Moral ve Motivasyonu" konulu 2020/9 Notu Bakanlık Genelgesi yayımlanmıştır. Bukapsamda iletişim ve iletişim teknikleri, stres yönetimi, öfke kontrolü, kaygı ile baş etme yöntemleri, aile ilişkileri ve çocuk, geleceği planlama, grup eğitimleri, kendine güveni geliştirme, ruh sağlığı bozuklukları,bağımlılıklar, bütçe planlaması, ergenlik ve sınav kaygısı, intihar ve intiharı önleme, polis alt kültürü,problem çözme teknikleri. Rehberlik ve Psikolojik Danışma Birimleri tanıtımı ve oryantasyon, travmasonrası stres bozuklukları, zaman yönetimi, iyi oluş kaynaklarının güçlendirilmesi vb. konularında eğitim faaliyeti düzenlenmiştir.

Emniyet Teşkilatı bünyesinde görevli psikologlarca intihar eden personelin aile üyeleri veyakınları ile mutlaka görüşme yapılmakta ve talep etmeleri halinde psikolojik destek hizmeti sağlanmaktadır. 30.03.2020 tarihi itibari ile "Psikolojik Danışma Hattı" ve "Nöbetçi Psikolog" uygulamasına

geçilerek telefon üzerinden psikolojik destek hizmeti verilmeye başlanmıştır. Tüm personelin her yıl enaz bir defa Rehberlik ve Psikolojik Danışma Büro Amirliklerinde görevli Psikologlar ile zorunlu bireyselgörüşmeye katılması sağlanarak "Öğren - Fark Et - Yardım Et" projesi uygulamaya konulmuştur.

Kamu görevlilerinin ve emeklilerin aylık, ödenek ve diğer özlük işleri Kanunlarla düzenlenmektedir.

Ayrıca; soru önergesinde bahsi geçen polis intiharlarına ilişkin soruşturmalar, adli idari süreç içerisinde yürütülmektedir.