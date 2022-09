Milli Eğitim Bakanı Özer ilham kaynağım dediği 'Asya'yı ziyaret etti

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Bakan Yardımcılığı döneminde Ankara'nın Çankaya ilçesindeki MEV Gökkuşağı Özel Eğitim İlkokulu ziyaretinde özel eğitim öğrencisi Asya Aurora Akdeniz'in Özer'e sarıldığı anın fotoğrafı dikkat çekmişti.

Fotoğrafı Bakan yardımcılığı döneminden bu yana odasına asan, bunu ilham kaynağı olarak gören Özer, Asya'nın kendisine videolu mesaj ile "Sizi çok seviyoruz. Bir ara tekrar ziyaretimize gelir misiniz" demesi üzerine okula yeniden bir ziyaret gerçekleştirdi. Bakan Özer, okul ziyaretinde sınıfları gezerek öğretmen ve öğrenciler ile sohbet etti.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yıllardan beri özel eğitime ihtiyacı olmayan öğrencilere de kaliteli eğitim vermeye çalıştıklarını belirten Bakan Özer, şunları kaydetti:

"Kaynaştırma/bütünleştirmede veya özel eğitim sınıflarında, özel eğitim anaokulunda, özel eğitim uygulama okullarında, özel eğitim meslek okulunda, hastanede veya evde eğitim alan yaklaşık 453 bin 29 öğrencimiz var. Bu çocuklarımızın yaşam becerilerini arttırmak ve kaliteli eğitim almaları için her türlü desteği, taşımalı eğitim de dahil olmak üzere, ücretsiz öğle yemekleri de dahil olmak üzere her türlü desteği veriyoruz."

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce öğrencilerin ihtiyaç duyduğu öğretim materyallerinin tamamını üretildiğini kaydeden Özer, "Bu kapsamda Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayesinde 500 binin üzerinde üretim materyali bir yıl içerisinde tüm okullarımıza ulaştırıldı. Şimdi bunu bir adım daha ileriye taşıyarak yaşam becerileriyle ilgili, yaşam alanlarıyla ilgili müzik alanı, tarımla ilgili yaşam becerileri veya günlük yaşam becerileriyle ilgili farklı alanlar oluşturup bu alanlara yönelik olarak da laboratuvar imkanlarını geliştirmeyle ilgili Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz büyük bir çaba sarf ediyor" diye konuştu.

Tüm öğrencilerin kaliteli eğitime erişiminin sağlanması hususunda, "Gerek hükümet olarak gerekse bakanlık olarak en önemli önceliğimiz bir çocuğumuz da olsa eğitimin dışında kalmaması" diyen Bakan Özer şöyle devam etti:

"Eğer okula gelemiyorsa bulunduğu her lokasyonda eğitimin kendisine ulaştırılabilmesi. Bu kapsamda yaklaşık yirmi yıldan beri eğitimde fırsat eşitliğini arttırmak. Birinci öncelik olarak eğitime erişimi arttırmak. İkinci öncelik olarak da herkesin kaliteli eğitime erişimini sağlamakla ilgili çok sayıda sosyal politika yürürlükte... Bununla ilgili çok önemli bütçeler de kullanılıyor. Taşımalı eğitim için yılda yaklaşık 7 milyarlık bir bütçe. Aynı zamanda burslarla ilgili, yardımcı kaynaklarla ilgili, ders kitaplarının ücretsiz dağıtılmasıyla ilgili ve bunu yapmaktan da büyük bir keyif alıyoruz. Çünkü Asya'larımızın bugün beni bu okula davetten Asya kızımızın gerçekten sağlıklı ortamlarda vakitlerini geçirmeye, eğitim almaya ve hayattaki dayanıklılıklarını arttırmaya ihtiyacımız var. Onun için tüm çalışma arkadaşlarımızla böylesine ortamlarda bulunup bu ortamların niteliğini arttırmayla ilgili çalışmaktan yorulmadan mutluluk duyuyor ve Asya'ya tüm sınıf arkadaşlarına da başarılar diliyoruz."

Ziyaret sonrası Bakan Özer'e ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden özel eğitim öğrencisi Asya, "Bakanı davet ettim ve geldi. Çok mutlu oldum" dedi.