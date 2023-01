Kırmızı ette çözüm küçükbaş

Son dönemde et fiyatlarında yaşanan artış kamuoyu gündemine oturdu. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, fiyatlarda spekülatif hareketler gözlemlediklerini ve piyasaya müdahale edeceklerini belirtti. Yaşanan fiyat artışlarının sebeplerini sektörün kalbinde olan isimlere sorduk. Problem et tüketim alışkanlıklarımızdan kaynaklanıyor. Türkiye'de bugün 50 milyon küçükbaş bulunurken, buna karşın 19,5 milyon adet büyükbaş yer alıyor. Ancak et tüketimimizin yüzde 75'ini büyükbaşlardan karşılıyoruz. Kalan yüzde 20'lik kısmı koyun, yüzde 5'lik kısmı ise keçiden oluşuyor.

SANAYİDE TAMAMEN BÜYÜKBAŞ VAR

Sanayide (paketli et, salam, sosis, sucuk ve pastırma gibi işlenmiş ürünler) tamamen büyükbaş kullanılıyor. Doğal olarak b ...