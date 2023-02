Barcelona Kulübü depremzedeler için destek mesajları yayımladı

Katalan kulübünün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, Türk ve Suriye halkıyla dayanışma içinde olduğunu ifade eden Barcelona Kulübü Başkanı Joan Laporta, Barça Vakfı ile çalışan insani yardım kuruluşlarını depremzedelere destek vermeye teşvik ederek "Bu zor zamanlarda yanınızda olduğumuzu belirtmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

Barcelona'da forma giyen milli basketbolcu Sertaç Şanlı ise yayımlanan videoda "Barcelona ve Barça Vakfı, ülkemizde yaşanan deprem felaketi nedeniyle çok üzgün. Hem bana çok destek oldular, hem de yardım kuruluşları aracılığıyla ülkemize yardımda bulunacaklarını belirttiler. Verdikleri büyük destek için onlara çok teşekkür ederim. Lütfen siz de az çok demeden orada bulunanlara elinizden geldiğince yardım etmeye çalışın. Geçmiş olsun canım ülkem. Herkesin Allah yardımcısı olsun." diye konuştu.

Kulübün erkek basketbol ve kadın futbol takımları da antrenmanları öncesinde Türkiye ve Suriye'yi etkileyen depremlerde hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

FC Barcelona, via the @FundacioFCB, shows its support for the victims of the earthquake in Turkey and Syria.



Help will be given to humanitarian organisations working in the area. https://t.co/GcC775gQZP