Kuzenini ve gelinlerini aracıyla ezen iş adamı 'susma hakkı'nı kullandı

Fethiye'de büyük yankı uyandıran olayda iş adamı M.E. bilinmeyen nedenle tartıştığı kuzeni B.E. ve eşi F.E. ile A.E. isimli şahsın üzerine Karaçulha Toptan Sebze Hali içerisinde aracını sürüp B.E.'nin ölümüne F.E. ile A.E. isimli şahsın yaralanmasına neden olmuştu. Olaydan sonra kaçan ve Denizli'de yakalanan M.E. nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanmıştı. M.E.'nin hem emniyette hem de çıkarıldığı mahkemede susma hakkını kullanıp olayla ilgili ifade vermediği, savunma yapmadığı ve delillerin toplanmasını istediği öğrenildi. M.E.'nin kuzeni B.E.'yi kasten öldürme, gelinleri F.E.'yi ise kasten yaralama suçları nedeniyle tutuklandığı olaya ilişkin iddianamenin de kasten öldürme ve kasten öldürmeye teşebbüsten hazırlanacağı kaydedildi.