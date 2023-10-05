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Yargıtay Paksoy kardeşler kararını bozdu! Müebbetle yargılanacak

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Nazlı Sinem Erköseoğlu davasında sanıklar Can Paksoy ve Emre Paksoy hakkında kararını verdi. Daire, Can Paksoy hakkında yerel mahkemece verilen beraat kararını bozarak müebbet hapis cezasına çarptırılmasını istedi. Mahmut Emre Paksoy hakkında verilen beraat kararı ise onandı.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 05 Ekim 2023 08:28, Son Güncelleme : 05 Ekim 2023 09:50
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Boston Üniversitesi'nden mezun olan Nazlı Sinem Erköseoğlu'nun cesedi, 26 Eylül 2010'da İstanbul Beyoğlu'nda Paksoy kardeşlerin dairesinin bulunduğu 10 katlı apartmanın havalandırma boşluğunda bulunmuştu.

İncelenen görüntülerde her iki kardeşin o gece bir kulüpte ve apartman girişinde görüntüleri tespit edildi. Paksoy Holding'in veliahtları Mahmut Emre Paksoy ile kardeşi Can Paksoy hakkında "Kasten adam öldürmek" suçundan müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

Sanıklar Mahmut Emre ve Can Paksoy, 19. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davada, kasten ya da dikkatsizlik sonucu ölüme sebebiyetle ilgili yeterli delil elde edilemediği gerekçesiyle 2014 yılında beraat etmişlerdi.

Nazlı Sinem Erköseoğlu'nun ailesinin kararı temyiz etmesi üzerine, dosyayı inceleyen Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, beraat kararının bozulmasını istedi.

YARGITAY KARARI BOZDU

Tebliğnamede, İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesince sanıklara verilen beraat kararlarına dikkat çekilerek, yerel mahkeme hükmünün yasaya aykırı olduğuna, sanıkların "kasten öldürme" suçundan cezalandırılması gerektiğine yer verilmişti.

Ayrıca, 26 Eylül 2010 yılında sanık Can Paksoy ile Erköseoğlu'nun gece kulübünde alkol aldıktan sonra Paksoy'un ağabeyi Mahmut Paksoy'un evine gittikleri, bilinmeyen bir nedenle Can Paksoy ile Erköseoğlu arasında tartışma çıktığına dikkat çekilmiş, Erköseoğlu'nun, kafasının arka kısmına sert bir cisimle vurulduğu, daha sonra da iç çamaşırı ve elbisesinin aceleyle giydirilerek evin bulunduğu 8'inci kattan aşağı atıldığı ve yüzüstü yere düştüğü, intihar ettiği izlenimi vermek amacıyla apartman boşluğuna atıldığı kaydedilmişti. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, dosyayla ilgili olarak yapılan temyiz başvurusunu inceledi. Daire, yerel mahkemenin Can Paksoy hakkında verdiği beraat kararını bozarken, Mahmut Emre Paksoy hakkında verilen beraat kararını onadı.

Yüksek Mahkeme Can Paksoy'a müebbet hapis cezası verilmesi için dosyayı ilgili mahkemeye gönderdi.

İLKER TURAK

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