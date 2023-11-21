Adalet Bakanlığının 2024 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Adalet Bakanlığının 2024 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Kasım 2023 10:23, Son Güncelleme : 21 Kasım 2023 10:24
AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplanan Komisyonda, Adalet Bakanlığının yanı sıra Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu, Türkiye Adalet Akademisi, Hakimler ve Savcılar Kurulu, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve Danıştay'ın bütçe, kesin hesap ve Sayıştay raporları görüşülecek.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bakanlığının bütçesine ilişkin sunumuna başladı.