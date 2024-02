Batık gemiye 17.00 ile 18.00 saatleri arasında dalış gerçekleştirilecek

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Bursa'da dün sabah saatlerinde batan kargo gemisindeki 6 mürettebatın devam eden arama çalışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada, "9 gemi, 2 uçak, 1 helikopter yaklaşık 500'e yakın personel ile çalışmalar devam ediyor. İnşallah altı kardeşimizi kurtarırız diye düşünüyorum" dedi.

17.00 ile 18.00 saatleri arasında batan gemiye dalgıçların dalış gerçekleştirileceğini belirten Mahmut Demirtaş, "Akın gemisi şu an için bulunduğu noktada kendini sabitledi. Bir aksilik çıkmazsa inşallah saat 17.00'den sonra dalgıçlarımız dalışa geçecek ve o saatten sonra kurtarma operasyonuna başlayacağız. Su altı cihazları geminin yerini tespit etti ancak bizim dalgıçlarımız aşağıya indikten sonra kayıp mürettebatın yerlerini tespit edeceğiz. Şu an bunu söylemek erken olur, inşallah 17.00'den sonra milletimize ve bekleyen ailelere hayırlı haberleri vereceğiz. Hem kıyı emniyeti hem de deniz kuvvetlerinin görevli dalgıçları bölgede, her iki kurumumuzda bu dalışı çok rahatlıkla gerçekleştirebilecek yetenekte hava şartları çok zorlu olsa da saat 17.00'den sonra bu dalış gerçekleştirilecek ve kurtarma operasyonuna başlayacağız" diye konuştu.