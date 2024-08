Türk-İş Başkanı Atalay: Esas yeni anayasaya işçinin ihtiyacı var

Kentteki bir otelde, 15 ilin temsilcileri ve TÜRK-İŞ'e bağlı sendikaların başkanlarının katılımıyla düzenlenen toplantıda konuşan Atalay, TÜRK-İŞ Yönetim Kurulu'nun 6 Ağustos'ta aldığı karar doğrultusunda başlatılan eylem planı çerçevesinde, Trabzon'da da bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirtti.

İşçilerin sorunlarına değinen Atalay, işçilerin yeni bir anayasaya ihtiyacı olduğuna işaret ederek, "Zaman zaman siyasiler yeni anayasa istiyoruz diyorlar. Ben, onlar ne istiyor bilmiyorum. Esas yeni anayasaya işçinin ihtiyacı var. 12 Eylül'den kalmış bir anayasa. Sendikacısınız hepiniz, 7 sene bir mahkeme sürer mi? Bin kişilik iş yerinde 999'unu alıyor, 3-5 kişi kalıyor. Adam gidiyor mahkemeye 7 sene sürüyor. Ne işçi, ne iş yeri, ne sendika kalıyor. Onun için işçinin yeni anayasaya ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.

Atalay, Türkiye'de ücret dengesinin sürdürülebilir bir tablo olmadığını savunarak, "Önceden ücret dengesini kamu yapıyordu Türkiye'de. O öncüydü. Öyle bir noktaya geldik ki emekli 12 bin lira, asgari ücretli 17 bin lira, kamu işçisi, en iyi durumda olması gereken işçi ortalama 32 bin lira maaş alıyor. Bu sürdürülebilir bir tablo değil." değerlendirmesinde bulundu.

- Türk-İş, 20 Ağustos'ta 81 ilde basın açıklaması yapacak

Türk-İş olarak hazırladıkları eylem programına göre bölge temsilciliklerinin bulunduğu diğer illerde bu toplantıları yapmaya devam edeceklerini, 20 Ağustos'ta 81 ilde basın açıklaması yapacaklarını belirten Atalay, "Trakya'da 26 Ağustos'ta, bir hafta sonra emeğin başkenti Zolgundak'ta, daha sonra ise TBMM açıldıktan sonra 2025 yılı bütçesi görüşülmeden evvel, Ankara'da büyük bir miting yapacağız. Son 25 günde 3 günde bir, son 20 senede olmamış şekilde kitlesel mitingler, açıklamalar, toplantılar yapılacak." diye konuştu.

"İşçiler çalışma hayatının merkezindedir." diyen Atalay, her yerde emeği olan işçilerin çoğu zaman hak ettiklerini alamadığını ileri sürerek, emeklilikte daha adil düzenlemeler istediklerini kaydetti.

Atalay, Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında, 11 Ağustos 2017'de bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında 15 yaşındaki Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in şehit olduğunu hatırlatarak, "Her gün bu ülkede bu salonlarda oturalım diye Eren Bülbüller, Ferhat başçavuşlar can vermeye devam ediyor. Bu ülkede işçiler de iş kazasında can vermeye devam ediyor." dedi.

İsrail'in Filistin'de yaptığı katliamlara değinen Atalay, şunları kaydetti:

"Filistin'de sinek öldürür gibi insanları, çocukları, gazetecileri, işçileri, herkesi öldürüyorlar. Dünyanın kılı kıpırdamıyor. Yap bakıyım bunu Hollanda'da, Almanya'da, bakıyım ne oluyor? Paris'te dünya ayağı kalktı. Müslümansan, Türk isen bedel ödemeye devam ediyorsun yüzyıllardır. Vatan yoksa sendikacılık da yok. Bütün partilerin Türkiye'den yana olmak mecburiyeti var. Seçim zamanı kim nereye isterse oy versin. Benim ve hepimizin Türkiye'den yana olmak mecburiyetimiz var. Türk-İş 75 yıldır bunu yapıyor. Evvela ülkemden yanayım, sonra temsil ettiğim işçilerden yanayım. Bunu yapmak mecburiyetindeyim."