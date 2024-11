Heyet raporu olan memur istekle emekli olamaz mı?

Soru : Merhaba, Bir sorum olacaktı. Yardımcı olabilirseniz çok sevinirim. Emekliliğini hak etmiş bir memur için. Bir memur sağlık sorunlarından dolayı heyet raporu alsa, Raporluyken yani raporu devam ederken kurumuna emeklilik dilekçesi verebilir mi? Eğer raporluyken emeklilik dilekçesi verme hakkı varsa ve emeklilik dilekçesi verirse raporu iptal olur mu? Saygılarımla.

Detaylar/Değerlendirmeler:



5434 sayılı Kanun Madde 44 hükmüne göre tedavisi imkansız hastalıktan dolayı görevlerini yapamayacak duruma gelenlere Malul denmektedir.

5510 sayılı Kanun Madde 25 hükmüne göre de, çalışma gücünün en az % 60'ını veya vazifelerini yapamayacak şekilde meslekte kazanma gücünü kaybetmiş olan memurlar malul sayılmaktadır.

Memurların malul kapsamına girip girmediğinin kararının alınmasında son yetkili mercii Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kurulu olmaktadır.

Malul olan ve tedavi altında olan bir memurun azami çalışabileceği süreler de bulunmaktadır. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu Madde 105 hükmü hastalıkları dolayısıyla memurların azami görev yapabilecekleri süreleri belirlemiş bulunmaktadır.Yani memurların sıhhi izin sürelerinin ne kadar olacağını hastalıklara göre belirlemiştir.



Madde 105 kuralları:



Memur hakkında düzenlenen sağlık raporlarına göre kanser, verem ve akıl hastalığı gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığı halinde memur on sekiz aya kadar özlük hakları korunmak suretiyle sıhhi izinli sayılırlar.

Bu hastalıklar dışındaki diğer hastalık hallerinde ise on iki aya kadar sıhhi izinli sayılırlar.

Ayrıca, bu süreler sonunda hastalığının devam ettiği yine sağlık kurulu raporu ile tespit edilmesi kaydıyla bu süreler bir kat uzatılmaktadır. Yani 18 ay 36 aya, 12 ay da 24 aya kadar uzatılmaktadır.

Şayet bu süreler sonunda da memurun iyileşemeyeceğine dair yine bir sağlık kurulu raporu düzenlenmesi halinde memur hakkında zorunlu olarak emeklilik işlemi uygulanmaktadır.

Memurlar görevi sırasında veya görevinden dolayı bir kazaya veya saldırıya uğrayan veya bir meslek hastalığına tutulan memur ise iyileşinceye kadar izinli sayılırlar. Bu durumda olanlar hakkında bir süre aranmaz.

Memurlar sıhhi izin sürelerinin dolmasından sonra iyileşemezlerse ve bu durumları hakkında, yani nihai bir sağlık kurulu raporu düzenlendiği takdirde malullük işlemini Sosyal Güvenlik Kurumu ve Kurumları uygular.

Bunun dışında Kurumlar bir memuru talep olmadan malul olarak emekli edemezler. Yani herhangi bir görevde çalışan bir memur malullük oranı ne olursa olsun sıhhi izin süreleri dolmadan veya kendi istekleri olmadan malulen emekliliğe zorlanamayacaklarını değerlendirmekteyiz.

Ayrıca, emeklilik işlemleri ile sağlık nedeniyle düzenlenen raporların ayrı değerlendirilmesi gerektiği, sağlık sorunları nedeniyle raporlu olan bir kişi bu süre zarfında yine memur statüsünde olmaktadır. Dolayısıyla bu süre içerisinde emeklilik talebinde bulunulmasını engelleyecek bir yasal düzenlemenin olmadığını belirtebiliriz. Yine, istekle emeklilik işlemlerinin sağlık kurulu raporunu ortadan kaldırmayacağını, sağlık kurulu raporu ile emeklilik işlemlerinin ayrı ayrı değerlendirilmesi gerektiğini değerlendirmekteyiz.

Sonuç bağlamında değerlendirmemiz:

Bu nedenle, sağlık durumları süresince yukarıda belirttiğimiz 36 veya 24 aydan önce nihai bir rapor düzenlenmediği sürece, yani aynı hastalıklarına istinaden bu süreler sonunda iyileşemeyeceği yönünde bir rapor düzenlenmeden önce emeklilik şartlarını yerine getirmiş her memurun istekleri üzerine emekli olabileceğini, ancak bu süreler sonunda iyileşemeyeceğine yönelik nihai bir rapor düzenlenir ise bu defa istek üzerine değil de zorunlu olarak malulen emeklilik işlemlerinin yapılması gerektiğini değerlendirmekteyiz.

Dolayısıyla da sizin durumunuzdan anladığımız sıhhı izin süresine tabi olunmadan ve son nihai bir sağlık kurulu raporu düzenlenmediği yönündedir. Bu durumda, emeklilik şartlarını yerine getirmiş iseniz istek üzerine emekli olabileceğinizi değerlendirmekteyiz. Yine de bu durumunuzu Kurumunuzla da paylaşmanızı tavsiye etmekteyiz.