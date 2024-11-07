Heyet raporu olan memur istekle emekli olamaz mı?

Basılı harç pulu dönemi 2025'te sona eriyor
Basılı harç pulu dönemi 2025'te sona eriyor
Fiyatlar Değişmeden Sağlık Sigortası Yaptırın!
Fiyatlar Değişmeden Sağlık Sigortası Yaptırın!
Sponsorlu İçerik
Merkez Bankası rezervleri rekor kırdı
Merkez Bankası rezervleri rekor kırdı
RTÜK'ten çok sayıda televizyon kanalına 'TUSAŞ' cezası
RTÜK'ten çok sayıda televizyon kanalına 'TUSAŞ' cezası
Turist Rehberliği Meslek Kanunu Resmi Gazete'de
Turist Rehberliği Meslek Kanunu Resmi Gazete'de
Bakan Kacır: Çelik Kubbe'nin geliştirmesini hızla tamamlayacağız
Bakan Kacır: Çelik Kubbe'nin geliştirmesini hızla tamamlayacağız
AYM'den kuaförde boyanan saç davasında ihlal kararı
AYM'den kuaförde boyanan saç davasında ihlal kararı
Turistik Doğu Ekspresi seferleri 23 Aralık'ta başlayacak
Turistik Doğu Ekspresi seferleri 23 Aralık'ta başlayacak
ABD askeri Irak ve Suriye'den çekilecek mi?
ABD askeri Irak ve Suriye'den çekilecek mi?
DGS ek yerleştirme sonuçları açıklandı
DGS ek yerleştirme sonuçları açıklandı
Türkiye'den üç şehir dünyanın '100 marka şehri' listesinde
Türkiye'den üç şehir dünyanın '100 marka şehri' listesinde
Narin Güran cinayeti davası başladı
Narin Güran cinayeti davası başladı
Ara tatil için son ders zili yarın çalacak
Ara tatil için son ders zili yarın çalacak
OECD 'Türkiye'de hayat nasıl?' diye sordu
OECD 'Türkiye'de hayat nasıl?' diye sordu
Ekilmeyen araziler 2025'te kiralanacak
Ekilmeyen araziler 2025'te kiralanacak
KYK bursu 2025 yılında ne kadar olacak?
KYK bursu 2025 yılında ne kadar olacak?
12 yıllık zorunlu eğitim sektörleri tıkadı
12 yıllık zorunlu eğitim sektörleri tıkadı
Resmi Gazete'de yayımlandı! Bazı hakim ve savcıların dereceleri yükseltildi
Resmi Gazete'de yayımlandı! Bazı hakim ve savcıların dereceleri yükseltildi
YSK Başkanı Yener'den 'elektronik oylama' açıklaması
YSK Başkanı Yener'den 'elektronik oylama' açıklaması
9. Yargı Paketi, TBMM Genel Kurulunda
9. Yargı Paketi, TBMM Genel Kurulunda
Kocaeli merkezli 'sahte fatura' operasyonunda 57 gözaltı
Kocaeli merkezli 'sahte fatura' operasyonunda 57 gözaltı
EGM: Kayyım protestolarında 140 kişi gözaltına alındı
EGM: Kayyım protestolarında 140 kişi gözaltına alındı
Mardin'de korkunç kaza: 4 can kaybı, 4 yaralı
Mardin'de korkunç kaza: 4 can kaybı, 4 yaralı
Bakan Uraloğlu: 119 terör yandaşı hesaba erişim engeli getirdik
Bakan Uraloğlu: 119 terör yandaşı hesaba erişim engeli getirdik
CHP'den asgari ücret için 'en az 30 bin lira' çağrısı
CHP'den asgari ücret için 'en az 30 bin lira' çağrısı
RTÜK Başkanı Şahin'den 'Narin Güran davası' açıklaması
RTÜK Başkanı Şahin'den 'Narin Güran davası' açıklaması
MEB, mesleki ve teknik eğitim için mükemmeliyet merkezileri kurdu
MEB, mesleki ve teknik eğitim için mükemmeliyet merkezileri kurdu
Bakan Yumaklı: Et ithalatını ülke gündeminden çıkaracağız
Bakan Yumaklı: Et ithalatını ülke gündeminden çıkaracağız
KPSS tarihinde değişiklik bekleniyor
KPSS tarihinde değişiklik bekleniyor
Öğretmenler alan değişikliği istiyor
Öğretmenler alan değişikliği istiyor
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Heyet raporu olan memur istekle emekli olamaz mı?

Kurumlar, tedavi süreçleri bitmemiş olmasına rağmen, memurlarını, malul olarak emekliye zorlayamaz, ancak sıhhı izin süreleri tamamlanmış memurlar zorunlu olarak malulen emekli edilirler.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 07 Kasım 2024 14:00, Son Güncelleme : 04 Kasım 2024 09:01
Yazdır
Heyet raporu olan memur istekle emekli olamaz mı?

Soru : Merhaba, Bir sorum olacaktı. Yardımcı olabilirseniz çok sevinirim. Emekliliğini hak etmiş bir memur için. Bir memur sağlık sorunlarından dolayı heyet raporu alsa, Raporluyken yani raporu devam ederken kurumuna emeklilik dilekçesi verebilir mi? Eğer raporluyken emeklilik dilekçesi verme hakkı varsa ve emeklilik dilekçesi verirse raporu iptal olur mu? Saygılarımla.

Detaylar/Değerlendirmeler:

5434 sayılı Kanun Madde 44 hükmüne göre tedavisi imkansız hastalıktan dolayı görevlerini yapamayacak duruma gelenlere Malul denmektedir.
5510 sayılı Kanun Madde 25 hükmüne göre de, çalışma gücünün en az % 60'ını veya vazifelerini yapamayacak şekilde meslekte kazanma gücünü kaybetmiş olan memurlar malul sayılmaktadır.
Memurların malul kapsamına girip girmediğinin kararının alınmasında son yetkili mercii Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kurulu olmaktadır.
Malul olan ve tedavi altında olan bir memurun azami çalışabileceği süreler de bulunmaktadır. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu Madde 105 hükmü hastalıkları dolayısıyla memurların azami görev yapabilecekleri süreleri belirlemiş bulunmaktadır.Yani memurların sıhhi izin sürelerinin ne kadar olacağını hastalıklara göre belirlemiştir.

Madde 105 kuralları:

Memur hakkında düzenlenen sağlık raporlarına göre kanser, verem ve akıl hastalığı gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığı halinde memur on sekiz aya kadar özlük hakları korunmak suretiyle sıhhi izinli sayılırlar.
Bu hastalıklar dışındaki diğer hastalık hallerinde ise on iki aya kadar sıhhi izinli sayılırlar.
Ayrıca, bu süreler sonunda hastalığının devam ettiği yine sağlık kurulu raporu ile tespit edilmesi kaydıyla bu süreler bir kat uzatılmaktadır. Yani 18 ay 36 aya, 12 ay da 24 aya kadar uzatılmaktadır.
Şayet bu süreler sonunda da memurun iyileşemeyeceğine dair yine bir sağlık kurulu raporu düzenlenmesi halinde memur hakkında zorunlu olarak emeklilik işlemi uygulanmaktadır.
Memurlar görevi sırasında veya görevinden dolayı bir kazaya veya saldırıya uğrayan veya bir meslek hastalığına tutulan memur ise iyileşinceye kadar izinli sayılırlar. Bu durumda olanlar hakkında bir süre aranmaz.
Memurlar sıhhi izin sürelerinin dolmasından sonra iyileşemezlerse ve bu durumları hakkında, yani nihai bir sağlık kurulu raporu düzenlendiği takdirde malullük işlemini Sosyal Güvenlik Kurumu ve Kurumları uygular.
Bunun dışında Kurumlar bir memuru talep olmadan malul olarak emekli edemezler. Yani herhangi bir görevde çalışan bir memur malullük oranı ne olursa olsun sıhhi izin süreleri dolmadan veya kendi istekleri olmadan malulen emekliliğe zorlanamayacaklarını değerlendirmekteyiz.
Ayrıca, emeklilik işlemleri ile sağlık nedeniyle düzenlenen raporların ayrı değerlendirilmesi gerektiği, sağlık sorunları nedeniyle raporlu olan bir kişi bu süre zarfında yine memur statüsünde olmaktadır. Dolayısıyla bu süre içerisinde emeklilik talebinde bulunulmasını engelleyecek bir yasal düzenlemenin olmadığını belirtebiliriz. Yine, istekle emeklilik işlemlerinin sağlık kurulu raporunu ortadan kaldırmayacağını, sağlık kurulu raporu ile emeklilik işlemlerinin ayrı ayrı değerlendirilmesi gerektiğini değerlendirmekteyiz.
Sonuç bağlamında değerlendirmemiz:
Bu nedenle, sağlık durumları süresince yukarıda belirttiğimiz 36 veya 24 aydan önce nihai bir rapor düzenlenmediği sürece, yani aynı hastalıklarına istinaden bu süreler sonunda iyileşemeyeceği yönünde bir rapor düzenlenmeden önce emeklilik şartlarını yerine getirmiş her memurun istekleri üzerine emekli olabileceğini, ancak bu süreler sonunda iyileşemeyeceğine yönelik nihai bir rapor düzenlenir ise bu defa istek üzerine değil de zorunlu olarak malulen emeklilik işlemlerinin yapılması gerektiğini değerlendirmekteyiz.

Dolayısıyla da sizin durumunuzdan anladığımız sıhhı izin süresine tabi olunmadan ve son nihai bir sağlık kurulu raporu düzenlenmediği yönündedir. Bu durumda, emeklilik şartlarını yerine getirmiş iseniz istek üzerine emekli olabileceğinizi değerlendirmekteyiz. Yine de bu durumunuzu Kurumunuzla da paylaşmanızı tavsiye etmekteyiz.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber