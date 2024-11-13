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Mil Maarif-Sen'den üyelerine sosyal destek ödemesi

Maarif Çalışanları Sendikası (Mil Maarif-Sen), üyelerine sosyal destek ödemeleri yapacağını duyurdu. Sendikanın aldığı kararla, doğum, ölüm, cenaze, evlenme ve eğitim-öğretim hazırlığı gibi kritik anlarda maddi destek sağlanacak. Mil Maarif-Sen Genel Başkanı Mustafa Dağaşan, bu adımın kamu sendikacılığında bir ilki temsil ettiğini belirtti.

Kaynak : MN Medya
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Mil Maarif-Sen'den üyelerine sosyal destek ödemesi

Maarif Çalışanları Sendikası (Mil Maarif-Sen), Türkiye'de kamu sendikacılığında çığır açacak bir karar alarak, üyelerine yönelik sosyal destek ödemelerini duyurdu.

Sendikanın Merkez Yönetim Kurulu'nun 8 Kasım 2024 tarihli kararı ile alınan bu karar doğrultusunda, üyelerin doğum, ölüm, cenaze, evlenme ve eğitim-öğretim hazırlık gibi kritik anlarında maddi destek sağlanacak.

Mil Maarif-Sen Genel Başkanı Mustafa Dağaşan, bu kararı "üyelerine hayatın her aşamasında destek olma hedefinin somut bir adımı" olarak nitelendirerek, "Sendikamız, üyelerimizin sadece çalışma hayatında değil, tüm yaşamsal ihtiyaçlarında yanında olmayı ilke edinmiştir. Türkiye'de kamu sendikacılığı adına bir ilki gerçekleştiriyoruz, bu karar dayanışma ve birlik ruhunu daha da güçlendirecek," dedi.

*Sosyal Yardımlar Şöyle Sıralanıyor:

* **Doğum Yardımı**: 2.500 TL
* **Ölüm Yardımı**: 5.000 TL
* **Cenaze Yardımı**: 2.500 TL
* **Evlenme Yardımı**: 5.000 TL
* **Eğitim-Öğretime Hazırlık Yardımı**: 2.000 TL

Bu yardımlar, sendika üyelerine ekonomik anlamda önemli bir destek sunarken, dayanışma kültürünü de güçlendiriyor. Türkiye'de ilk kez bu kapsamda alınan karar, Mil Maarif-Sen'in sendikacılığa yenilikçi bir boyut kazandırma arzusunu ortaya koyuyor. Mil Maarif-Sen, bu adımıyla kamu sendikacılığında önemli bir fark yaratmayı ve tüm üyelerine güçlü bir destek sağlamayı hedefliyor.

Genel Başkan Dağaşan, "Bu yardımlar, üyelerimize verdiğimiz değerin bir ifadesidir. Her bir üyemizin, önemli anlarında kendini güvende hissetmesini sağlamak, sendikamızın öncelikleri arasında. Üyelerimizin sadece meslek yaşamlarında değil, hayatın her aşamasında yanlarında olmaya devam edeceğiz," diyerek sendikanın bu yeni adımının önemini vurguladı.

Dağaşan ayrıca, sosyal yardım başvurularının kolaylıkla yapılabilmesi için gerekli altyapıyı hazırladıklarını belirterek, "Üyelerimiz sosyal yardım başvurularını doğrudan www.maarifsen.org sitemiz üzerinden yapabilirler. Süreci hızlı ve erişilebilir kılmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz," ifadelerini kullandı.

Sendikanın bu destekleri, üyeler arasında dayanışmayı güçlendirirken, aynı zamanda ekonomik anlamda bir rahatlama sağlıyor. Yeni bir bebeğin aileye katılması, bir eğitim yılına hazırlık ya da hayatın en zor anlarından biri olan cenaze süreçlerinde üyelerine maddi destek sunan bu sosyal yardım paketi, Mil Maarif-Sen'in "her an, her koşulda üyelerinin yanında" olma ilkesini pekiştiriyor. Bu uygulama, Mil Maarif-Sen'in dayanışma ve destek ilkesine verdiği önemi gözler önüne seriyor.

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