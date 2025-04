İrtikabın Teşebbüs Aşamasında Kalması Disiplin Cezasına Engel Midir?

Teşebbüs aşamasında kalmış

"Her ne kadar sanık hakkında icbar suretiyle irtikap suçundan kamu davası açılmış ise de; sanığın kabul gören eyleminin görevi kötüye kullanma suçu kapsamında kaldığı" gerekçesiyle davacının 1 yıl 15 gün hapsi cezası ve 833 gün adli para cezasıyla cezalandırılması karar verildiği, her ne kadar davacı hakkında yapılan ceza yargılamasında suçun niteliğinin farklı tanımlanmış ve teşebbüs aşamasında kaldığı gerekçesiyle bu kapsamda cezalandırılmasına karar verilmiştir.

Parayı alamasa da menfaat sağlamaya çalışmıştır

Ceza dosyası kapsamı ve disiplin soruşturma raporunda yer alan deliller, davacının harcama yetkilisi olarak görevinde olan ödemeleri gerçekleştirmek için çıkar talep ettiği, talebi doğrultusunda getirilen ödemenin de davacı tarafından kabul edildiği sabit olup, davacının kabul ettiği bu tutarın suç üstü kapsamında elinden alınmış olması, davacının görevi ile ilgili olarak çıkar sağlamayı talep ettiği gerçeğini değiştirmediğinden, davacının bu kapsamda "görevi ile ilgili olarak her ne şekilde olursa olsun çıkar sağlamak" fiilini işlediğinden bahisle bu fiile uyan 3 yıl süre ile kademe ilerlemesinin durdurulması cezasıyla cezalandırılması yönünde tesis edilen dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmamaktadır.

T.C.

DANIŞTAY

ONİKİNCİ DAİRE

Esas No: 2023/5401

Karar No: 2024/4754

İSTEMİN KONUSU:

.İdare Mahkemesinin .tarih ve E:., K: . sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava konusu istem:

. İlçe Devlet Hastanesi başhekimi olarak görev yapan davacının, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125. maddesinin birinci fıkrasının (D) bendinin (c) alt bendi uyarınca üç yıl süre ile kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile cezalandırılmasına ilişkin Şanlıurfa Valiliği İl Disiplin Kurulunun. tarih ve. sayılı işleminin iptali istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti:

.İdare Mahkemesince; Danıştay Onikinci Dairesinin 07/03/2022 tarih ve E:2021/5334, K:2022/983 sayılı bozma kararına uyularak verilen bekletme kararı sonrasında; davacı hakkında .Ağır Ceza Mahkemesince verilen kararın .Bölge Adliye Mahkemesi .Ceza Dairesinin .tarih E:.K:.sayılı kararıyla bozulması üzerine, dosyanın .Ağır Ceza Mahkemesinin E:.sayılı dosyasında yapılan yargılamada, "her ne kadar sanık hakkında icbar suretiyle irtikap suçundan kamu davası açılmış ise de; sanığın kabul gören eyleminin görevi kötüye kullanma suçu kapsamında kaldığı" gerekçesiyle davacının 1 yıl 15 gün hapsi cezası ve 833 gün adli para cezasıyla cezalandırılması karar verildiği, her ne kadar davacı hakkında yapılan ceza yargılamasında suçun niteliğinin farklı tanımlanmış ve teşebbüs aşamasında kaldığı gerekçesiyle bu kapsamda cezalandırılmasına karar verilmiş olup, ceza dosyası kapsamı ve disiplin soruşturma raporunda yer alan deliller, davacının harcama yetkilisi olarak görevinde olan ödemeleri gerçekleştirmek için çıkar talep ettiği, talebi doğrultusunda getirilen ödemenin de davacı tarafından kabul edildiği sabit olup, davacının kabul ettiği bu tutarın suç üstü kapsamında elinden alınmış olması, davacının görevi ile ilgili olarak çıkar sağlamayı talep ettiği gerçeğini değiştirmediğinden, davacının bu kapsamda "görevi ile ilgili olarak her ne şekilde olursa olsun çıkar sağlamak" fiilini işlediğinden bahisle bu fiile uyan 3 yıl süre ile kademe ilerlemesinin durdurulması cezasıyla cezalandırılması yönünde tesis edilen dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI:

Disiplin cezasına konu eylemi nedeniyle yargılandığı davada verilen kararın henüz kesinleşmediği, dava konusu işlemin hukuka aykırı olarak tesis edildiği belirtilerek, kararın bozulması gerektiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI:

Savunma verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ DÜŞÜNCESİ:

Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

İdare ve vergi mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı halinde mümkündür.

Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

Öte yandan, UYAP Sistemi üzerinde yapılan inceleme sonucunda; davacının disiplin cezası ile cezalandırılmasına neden olan eylemiyle ilgili olarak, adli yargıda yapılan yargılamasında, Siverek Ağır Ceza Mahkemesince verilen kararın. Bölge Adliye Mahkemesi . Ceza Dairesinin .tarih E:.K:.sayılı kararıyla bozulması üzerine, .Ağır Ceza Mahkemesinin .tarih ve E:., K:.sayılı kararıyla, görevi kötüye kullanma suçundan 1 yıl 15 gün hapsi cezası ve 833 gün adli para cezasıyla cezalandırılması karar verildiği, karara karşı istinaf yoluna gidilmesi üzerine, .Bölge Adliye Mahkemesi .Ceza Dairesinin .tarih ve E:., K:.sayılı kararıyla mahkumiyet kararının bozulmasına karar verildiği, .Ağır Ceza Mahkemesinin .tarih ve E:., K:.sayılı kararıyla bozma kararına uyularak kamu davasının zaman aşımı nedeniyle düşmesine karar verildiği, karara karşı yapılan istinaf başvurusunun .Bölge Adliye Mahkemesi . Ceza Dairesinin .tarih ve E:., K:.sayılı kararıyla reddedildiği, dosyanın temyiz aşamasında olduğu görülmüştür.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. Davacının temyiz isteminin reddine,

2. Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddi yolundaki. İdare Mahkemesinin .tarih ve E:., K:.sayılı kararının yukarıda belirtilen açıklama ile ONANMASINA,

3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına,

4. Dosyanın anılan Mahkemeye gönderilmesine,

5. 2577 sayılı Kanun'un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin birinci fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 15 (onbeş) gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 06/11/2024 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.