Bakan Uraloğlu: Google için hukuki düzenleme yapacağız

CNN Türk ekranlarında soruları yanıtlayan Bakan Uraloğlu'nun konuşmasından satır başlıkları şöyle:

Türkiye'de Turizm ve Ulaştırma Sektöründeki Gelişmeler

Türkiye'de turizm anlamında çok güzel gelişmeler var. Ulaştırma sektöründe gelişmeler var. Antalya Havalimanı turizmin başkenti olan Antalyamız, havalimanımız da destinasyonumuz. 35 milyon kişilik terminal kapasitesi vardı geçen yılı 39 milyon kişiyle kapattık. İç ve dış hatlar terminali yapılması gerekiyordu, terminalleri yaptık. 35 milyon olan kapasiteyi 82 milyona çıkardık. İstanbul Havalimanı'nın kapasitesi 90 milyondur, hedefimiz 200 milyondur, burası da en büyük kapasiteye sahip ikinci havalimanı oldu. Tören yoğunluğu var, Salı günü kullanılacak.

Üst Düzey Misafirlerin Ağırlanması

Dünyanın her tarafından gelen üst düzey misafirleri konukevinde ağırladık. Kendimizden ölçelim, birkaç saatlik uçuş mesafesi, bazen daha da fazla ABD, Çin vs... O uçuş sizi yormaz da sizin havalimanındaki pasaport kontrol, valiz bekleme, check-in işlemleri vs... bunlara çok tahammül edemeyiz. Havalimanında ortamlar güzelse keyifli vakit geçiririz. İnsanlar 2-3-4 saat seyahatten sonra gelip buralarda istemedikleri takdirde zaman geçirmelerini istemiyoruz. Otellerine vs... gitsinler istiyoruz.

Havalimanı Kapasite Artırımları

İç hatlarda 37 bin metrekareden 75 bin metrekareye, dış hatlarda 90 binden 224 bin metrekareye kapasiteyi çıkardık. Bir devlet konukevi yaptık. Dünyanın her tarafından gelen üst düzey misafirleri konukevinde ağırladık. VIP çıkışının orada konukevi. Bu sadece iç mekanları rahatlatmak değil, son zamanlarda yapılan binalar akıllı binalar, otomasyon, ısı yönetimi var. Gelen misafirlerin hızlı şekilde giriş çıkışlarını sağlamak için 1960 olan araç parkını 7200'e çıkardık.

Akaryakıt İkmali ve Güvenlik

Deniz limanından akaryakıt ikmali için yıllık 60 bin tanker havalimanına geliyordu, 29 km'lik boru hattıyla kaldırdık, havalimanına tanker trafiği yok. Güvenlik ve egzoz emisyonu açısından önemli.

Google Algoritması ve Rekabet

Google'la belli görüşmeler yapıyoruz. Görünürlük sıralamasında, reklam pastasından pay alma açısından Google'ın değişiklikleri oldu, Rekabet Kurumu ceza kesti. Şeffaflık olması için Google'a uyarıda bulunduk. Belli çalışmalar var, hukuki düzenleme de yapacağız. Özellikle ABD'nin diğer dünya ülkelerine üst düzey vergi koyduğu dönemde doğru bir hatta ilerlememiz gerekiyor diye düşünüyorum.