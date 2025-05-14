Erdoğan'dan çiftçilere destek açıklaması: Yıl sonunda 135 milyar lirayı bulacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4. Tarım Orman Şurası Sonuç Bildirgesi Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, çiftçilere 2025 yılında 62,3 milyar lira ödeme yapıldığını ve yıl sonunda bu meblağın 135 milyar lirayı bulacağını belirtti. Beştepe Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programda, tarım ve hayvancılığın önemi, sürdürülebilir tarım politikaları ve üretim planlaması gibi konulara değinildi.

Şura Sürecinde Yapılan Çalışmalar

28 Nisan'da başlayan şurada 3 gün boyunca verimli istişareler yapıldı.

16 ayrı çalışma grubunda sürdürülebilir tarımdan sulamaya, bitkisel üretimden hayvan sağlığına kadar stratejiler belirlendi.

Bakanlık mensupları, çiftçiler ve diğer katılımcılar yoğun bir mesai harcadı.

Cumhurbaşkanı, alınan kararların uygulama süreçlerini yakından takip edeceğini vurguladı.

İklim Krizi ve Tarımın Önemi

Akdeniz kuşağında yer alan bir ülke olarak iklim krizinin etkilerinin daha fazla hissedildiği belirtildi. Yeni normal olarak adlandırılan bu dönemde, toprak, su, tarım ve hayvancılığın önemi giderek artıyor. Su, tarım ve hayvancılık politikaları büyük bir ciddiyetle belirleniyor ve uygulanıyor.

Üretim Planlaması ve Destekler

Devrim niteliğindeki üretim planlaması başarıyla faaliyete geçirildi.

Hangi ürünün nerede ve hangi miktarda ekileceğine devlet karar veriyor.

Çiftçiler, hangi ürüne ne kadar destek alacağını önceden biliyor.

Üretim planlamasının olumlu sonuçları önümüzdeki 3 yıl içinde daha net görülecek.

Tarımsal Üretim ve Ekonomik Katkı

Tarımsal üretim stratejik bir sektör olarak görülüyor.

Göreve gelindiğinden beri reel olarak 2,1 trilyon lira tarım desteği verildi.

verildi. 206 çeşit tarım mahsulü üretiliyor ve birçok üründe kendine yeterlilik sağlandı.

üretiliyor ve birçok üründe kendine yeterlilik sağlandı. 2002'de 24,5 milyar dolar olan tarımsal hasıla , 2024 yılında 74 milyar dolara yükseldi.

, 2024 yılında yükseldi. Tarım ihracatı, ülkenin geçmişteki toplam ihracatına eşit seviyeye ulaştı.

Su Yatırımları ve Ormancılık Başarıları