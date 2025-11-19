Diyarbakır'da 5 aracın karıştığı zincirleme kaza: 3 ölü, 7 yaralı
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Kasım 2025 20:24, Son Güncelleme : 19 Kasım 2025 20:38
İlçenin kırsal Başaklı Mahallesi mevkisinde, sürücülerinin isimleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, ilk belirlemelere göre 3 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.