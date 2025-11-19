Marmara Denizi'nde tanker gemisinde zehirlenme: 1 kişi öldü

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, saat 17.30 sıralarında Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın 2 mil güneyinde bulunan Panama bayraklı Swanlake isimli tankerde zehirlenme meydana geldiği ihbarı üzerine, bölgeye Sahil Güvenlik, Deniz Polisi, UMKE ve AFAD Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) ekipleri sevk edildi.

Tankerin soğuk tank kısmında oluşan sızıntıdan kaynaklandığı değerlendirilen olayda, mürettebattan 1 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Zehirlenen 2 kişi ise gözetim altına alındı.

Rusya vatandaşı toplam 13 kişiden oluşan mürettebatın tahliyesine yönelik çalışmalar sürüyor.