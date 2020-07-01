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2020 \ 2020/8 KPSS tercihleri (Sağlık Bakanlığı)

KPSS 2020/8 tercih sonuçları açıklandı

ÖSYM, KPSS 2020/8 tercih sonuçlarını açıkladı. KPSS 2020/8 tercihleri ile 3 bin sağlık personeli ataması yapıldı.
 01 Temmuz 2020 11:07
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KPSS 2020/8 tercih sonuçları açıklandı

KPSS-2020/8: Sağlık Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

16 - 22 Haziran 2020 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2020/8 Sağlık Bakanlığı sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 01 Temmuz 2020 tarihinde 11.05'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

KPSS-2020/8 Yerleştirme Sonuçları

KPSS-2020/8 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler

KPSS-2020/8 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (LİSANS)

KPSS-2020/8 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (ÖN LİSANS)

KPSS-2020/8 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (ORTAÖĞRETİM)

Memurlar.Net
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