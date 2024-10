Memurluk öncesinde yapılan doğumlar borçlanılırsa hizmet başlangıcını öne çeker mi?

Soru : 5510 ve 5434 sayılı kanunun 41. Maddesinde sigortalı sayılma şartlarında kısa veya uzun vade sigorta tescilinin olması gerektiği yazmaktadır. Bu kapsamda Staj tescil girişi olan (kısa vadeli) kadınlarda, 2013/11 sayılı genelgenin 10. Kısmı (borçlanmalar yapılan işlemler konulu maddesi) 2. Maddesinde, "Sigortalılığı ilk defa kısa vade sigorta kollarına tabi prim bildirilerek başlayan kadın sigortalıların bu tarihten sonra doğum borçlanması yapması halinde sigortalılık başlangıç tarihi uzun vade primi bildirilen tarihten geriye doğru gidilerek tespit edilecektir." açıklaması bulunmaktadır. Ayrıca 8. örneğinde de açık bir şekilde yazmaktadır.



"Örnek 8- 3/4/1996 tarihinde 506 sayılı Kanun kapsamında stajyer olarak çalışması nedeniyle tescil edilmiş ve adına kısa vadeli sigorta kolları primi bildirilmiş olan sigortalı 12/12/1997 tarihinde yapmış olduğu doğum nedeniyle Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi statüsünde borçlanma yapabilecektir. Bu sigortalının 18/1/2000 tarihinde ilk defa malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta kollarına tabi olarak çalışmaya başladığı varsayıldığında sigortalılık süresi başlangıcı 18/1/2000 tarihinden geriye doğru borçlanılan süre kadar gidilerek tespit edilecektir."

Bu kapsamda; staj tescili ile ilk uzun vade sigorta başlangıç tarihi arasında olan doğumu için yapılan borçlanmalar, 4c li memur kadın sigortalılarda ilk kez memur olduğu tarihi öne çekmekte midir. Bu şekilde emekli olan kadın 4c liler var mıdır. (4a ve 4b li kadınlar ilk giriş tarihini öne çekmekte ve emekli olabilmektedir)

Benim 1987 yılında kısa vade staj girişim var. 1994 yılında doğumum var. İlk kez 15 Nisan 2001 de ilk kez 4c li olarak uzun vade sigortam başladı. Doğum borçlanması yaptım 720 gün. Benim uzun vade sigorta giriş tarihim 15 Nisan 1999 tarihine çeker mi. Teşekkürler.

Detaylar/Değerlendirmeler/Genel Bilgiler:

2008 yılı Ekim ayından önce memurluğa başlamış olanlar 5434 hükümleri kapsamında olurlar. 5434 hükmünde sadece memur iken yapılan doğumlar nedeniyle kullanılan ücretsiz izin sürelerinin borçlanılarak hizmete dahil edilmesi mümkün olabiliyordu. Memurluğa başlamadan önce doğum nedeniyle kullanılan süreler borçlanma kapsamında sayılmıyordu.

Ancak, 2008 yılı Ekim ayından geçerli yürürlüğe giren 5510 sayılı Kanunla memurluğa başlamadan önceki doğum nedeniyle çalışılmayan süreler de borçlanma kapsamına alınmış ve bu surette kadın memurların da daha erken hizmet sürelerini tamamlamaları ve daha erken emeklilik yaşlarını tamamlama hakkı tanınmıştır.

Bugün için 5510 sayılı Kanun Madde 41 hükmü gereği her doğum için 2 yıllık süre toplamda 3 çocuk için 6 yıllık süre SGK ya borçlanıldığında hizmet satın alınabilmektedir.

Bu şekilde yapılan borçlanmalar doğum yapılan tarihte kabul edilmek suretiyle 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının ( a ) bendi kapsamında geçmiş olarak kabul edilmektedir. Yani memur iken borçlanma yapılmış olsa bile memur statüsünde değil işçi statüsünde hizmet olarak kabul edilmektedir.

NOT: Bu değerlendirmemiz tamamıyla memurluk öncesi yapılan ve doğumlar içindir, 5434 e tabi memur iken yapılan doğumlar için yapılan borçlanmalardaki süre memurun doğum nedeniyle kullandığı ücretsiz izin süresi kadardır ve her doğum için 2 yıllık süre değildir. Ayrıca 3 çocuk ile sınırı da yoktur, her doğum nedeniyle kullandığı ücretsiz izin sürelerini sınırlama olmaksızın borçlanabilirler.



Memurluk öncesi doğum borçlanması hizmet başlangıcını 8 Eylül 1999 öncesine çeker mi?



8 Eylül 1999 tarihinden önce fiili olarak çalışılmamış, yani Sosyal Güvenlik Kurumu primleri yatırılmamış olan ve sadece borçlanma, yani Sosyal Güvenlik Kurumundan hizmet satın alınma yoluyla hizmet kazanılmasının sadece hizmet süresini artıracağı, dolayısıyla da hizmet başlangıcının 8 Eylül 1999 tarihinden önceki bir tarihe götürmeyeceğini değerlendirmekteyiz.

Çalışma hayatına 8 Eylül 1999 tarihinden sonra başlamış olan kadın ve erkek memurun emekliliğinde hizmet süresi olarak 25 hizmet yılı aranır. Dolayısıyla 8 Eylül 1999 tarihinden önce hiçbir surette fiili olarak çalışılmış hizmetleri bulunmayan ve bu tarihten sonra çalışma hayatına başlayanlardan kadın ve erkek emeklilik hizmet süreleri 25 hizmet yılı emeklilik yaşı da kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını dolduracağı tarih olur.

Ayrıca, sadece memurluk öncesi ve staj süresinden sonra yapılan doğumlar için borçlanma yapılmasına imkan veren SGK uygulamasının, borçlanılan bu hizmetlerin de 8 Eylül 1999 tarihinden önce fiili olarak çalışmış olmasını kabul eden bir yasal düzenlemenin olmadığını da söyleyebiliriz.

Sonuç bağlamında değerlendirmemiz:



Memurların 8 Eylül 1999 tarihinden önce hizmetlerin geçerli olabilmesi dolayısıyla da EYT kapsamına girilebilmesi için mutlaka bu tarihten önce işçi, esnaf, memur gibi fiili olarak, yani SGK primleri tam olarak ödenmiş şekilde geçen hizmetlerin olması gerekmektedir.

Bu nedenle de, memurluk öncesi ve staj sonrası yapılan doğumların borçlanılması memurları 8 Eylül 1999 tarihinden önce çalışmaya başlamış kişi olarak kabul edilmez. Bu durumda da sizin emeklilik şartlarınız 58 yaşınızın dolumu ve 25 hizmet yılınızın (staj süresi hariç memurluk ve borçlanılan süreniz dahil) tamamlanması ile mümkün olacağını değerlendirmekteyiz.

Benzer konularda değerlendirmelerimiz için tıklayınız.

https://www.memurlar.net/haber/1109659/

https://www.memurlar.net/haber/1096745/

https://www.memurlar.net/haber/1093427/

https://www.memurlar.net/haber/1084672/

https://www.memurlar.net/haber/1081297/

https://www.memurlar.net/haber/1071164/

https://www.memurlar.net/haber/1081991/