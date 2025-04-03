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Yenilenebilir Enerji Yatırımları Hız Kesmeden Devam Ediyor

Bakan Bayraktar, yenilenebilir enerji yatırımlarının yüzde 50'sinin elektrik alanına kaydığını belirtti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Nisan 2025 07:30, Son Güncelleme : 03 Nisan 2025 07:38
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Yenilenebilir Enerji Yatırımları Hız Kesmeden Devam Ediyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Azerbaycan üzerinden Avrupa'nın doğal gaz arz güvenliğine önemli katkı sağlayan TANAP ve TAP projelerinin 32 milyar metreküp kapasiteyle inşa edildiğini belirtti. Azerbaycan'ın 2027'ye kadar Avrupa'ya ihraç ettiği gaz miktarını iki katına çıkarma hedefine yönelik altyapının hazır olduğunu açıkladı. Bayraktar, Azerbaycan Resmi Devlet Televizyonu AZTV'de katıldığı programda, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki enerji iş birliğinin dünyaya örnek olduğunu vurguladı.

Türkiye ve Azerbaycan Enerji İş Birliği

Bayraktar, "Özellikle Avrupa'nın doğal gaz arz güvenliği için burada geliştirdiğimiz projeler büyük önem taşıyor. Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattı ile dünyada daha dengeli bir petrol arzı için bu hattan akan, günlük 700 bin varillik petrolün dünya pazarına gitmesi önem arz ediyor." ifadelerini kullandı. Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP) ve Trans Adriyatik Boru Hattı (TAP) projeleri ile Hazar Denizi'nden ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya doğal gaz taşıyan hatların altyapısının 32 milyar metreküplük kapasiteyle inşa edildiğini belirtti.

Hazar Denizi'nde Gaz Üretimi Yatırımları

Hazar Denizi'nde gaz üretimi için yapılacak yatırımların teşvik edilmesi gerektiğini aktaran Bayraktar, Türkiye'nin büyük bir doğal gaz pazarı olduğunun altını çizdi. Önümüzdeki 15 yıl boyunca Azerbaycan'dan gelebilecek ilave kapasiteleri alabilecek iç piyasalarının mevcut olduğunu ifade etti. Ayrıca Avrupa Birliği'nin kararını olgunlaştırdığında TANAP'ın tam kapasite çalışmasının mümkün olacağını belirtti.

4. Azerbaycan Türkiye Enerji Forumu İzmir'de

Bayraktar, Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı ile iki ülke arasındaki boru hatlarına yenisinin eklendiğini belirtti. "Türkiye üzerinden Nahçıvan'a ve oradaki yaşayan kardeşlerimize 30 yıl boyunca doğal gaz tedariki yapabilecek altyapıyı tesis etmiş olduk." dedi. 4. Azerbaycan Türkiye Enerji Forumu'nun eylülde İzmir'de gerçekleşeceğini ve forumun enerjiyle ilgili tüm konuların masaya yatırılması açısından önem taşıdığını vurguladı.

Yenilenebilir Enerji Potansiyeli

Bakan Bayraktar, dünyadaki yeni siyasi gelişmeler nedeniyle yenilenebilir enerjinin geride kaldığı düşüncesinin doğru olmadığını belirtti. Yatırımların elektrik alanına kaydığını ve bu yatırımların yüzde 50'den fazlasının yenilenebilir enerjiye yapıldığını kaydetti. Azerbaycan'ın yenilenebilir enerjide ciddi bir potansiyele sahip olduğuna dikkati çekerek, özellikle Hazar Denizi'nin offshore rüzgar potansiyelinin yüksek olduğunu ifade etti.

Yeşil Enerji Koridoru Projesi

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 24. Taraflar Konferansı'nda gündeme gelen "yeşil enerji koridoru" projesine de değinen Bayraktar, Bulgaristan, Türkiye, Gürcistan ve Azerbaycan arasında geliştirilen projede, Azerbaycan'da üretilecek elektriğin Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden de Avrupa'ya gönderilmesiyle ilgili çalışmalar yürütüldüğünü belirtti. Güney Gaz Koridoru'nun yıllık toplantılarında dört ülke olarak bir anlaşma imzalayacaklarını ve bu projeyle sadece doğal gaz ve petrol değil, elektrik alanında da Türkiye ve Avrupa'nın enerji arz güvenliğine katkı yapacaklarını ifade etti.

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