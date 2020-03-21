17:46 Üç belediye, yaşlıların ihtiyaçlarını kapısına götürecekPalandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar ve Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz kendilerine ulaşan 60 yaş üzerindeki yaşlıların ihtiyaçlarını kapılarına getireceklerini açıkladı

16:30 Koronavirüs testi 15 dakikada çıkacakSağlık Bakanlığı tüm dünyada etkili olan ve binlerce insanın ölümüne neden olan Koronavirüs salgınına karşı tedbirleri artırıyor.

16:26 Bakanlık, morg ve defin hizmetlerine yönelik önlemler aldıSağlık Bakanlığı koronavirüs tedbirleri kapsamında morg ve defin hizmetlerine yönelik de yeni önlemler aldı.

15:25 Dezenfektan, kolonya cildi tahriş ediyor, katı sabun kullanılmalıTürkiye'de koronavirüse karşı uzmanlar alınacak en önemli tedbirin el temizliği olduğunu vurguluyor. El temizliğinde ise fazla dezenfektan ve sıvı sabun kullanımı ellerde tahrişe neden oluyor. Bu nedenle katı ve bitkisel yağlı sabun kullanılması gerektiğini belirten doğal sabun üreticisi Hürriyet Pamuk, "Alkollü ürünler cildi kurutuyor ve çatlatıyor. Mümkün olduğunda bitkisel yağlar içeren doğal sabunlar kullanmalıyız. Bu sabunlar hem mikropları öldürüyor, hem de cilde iyi geliyor" dedi.

15:09 Kısa çalışma ödeneği verilebilirse, büyük bir rahatlama olurCumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifade ettiği ve Çalışma Bakanı Selçuk'un "üzerinde çalışıyoruz" dediği kısa çalışma ödeneği uygulamaya konabilirse, Türkiye'de büyük bir rahatlama olur.

14:41 Türkiye, 46 ülkeye daha uçuşları durdurduSivil Havacılık Genel Müdürlüğü: Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu kararlarına göre; 21 Mart 2020 saat 17:00 itibariyle Ülkemiz tarafından uçuşların durdurulduğu 22 ülkeye ilave olarak 46 ükeye daha uçuşlar durdurulmuştur.

14:40 Berber ve kuaförler, ikinci bir emre kadar kapatılacakİçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine "Koronavirüs Tedbirleri" konulu ek bir Genelge daha gönderdi. Genelge ile Koronavirüs tedbirleri kapsamında; "berber, kuaför, güzellik merkezlerinin faaliyetleri bugün saat 18.00 itibariyle geçici süreliğine durdurulacak" dendi.

12:37 Emniyet'ten misyon koruma sınavı için açıklamaEmniyet Genel Müdürlüğü, 2020 yılı Misyon koruma sınavının ertelendiğinin daha önce duyurulduğunu, bu kapsamda önbaşvuru tarihlerinin 27 Mart 2020 tarihine kadar uzatıldığını açıkladı.

10:35 İki milyon haneye bin TL 10 günde hesaplardaAile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk; mart sonuna gelmeden, en geç nisan ayının başında tespit edilmiş hanelere biner liranın verileceğini açıkladı.

10:21 Sağlık Bakanlığı Koronavirüs için tedbirleri arttırdıSağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs salgınına karşı konaklama tesisleri, restoranlar, yurtlar ve huzurevlerinde uygulanan tedbirleri artırdı.

09:30 Dünyada koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 11 bini aştıDünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında can kaybı 11 bini aştı

23:15 Bakan Koca açıkladı: 5 kişi daha hayatını kaybetti, vaka sayısı 311 arttıSosyal medya hesabından bir açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün itibariyle 5 yaşlı hastayı kaybettiklerini, toplam vaka sayısının da 311 artarak 670'e ulaştığını açıkladı.

23:13 Korona virüs için doğru bilenen hayati yanlışDünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin farklı ülkelerden gelen verilerin, hastaneye kaldırılanların ciddi bir bölümünün 50 yaşın altındaki kişilerden oluşturduğunu ortaya koyduğunu vurgulayarak, "Bugün, genç insanlar için bir mesajım var; sizler yenilmez değilsiniz. Bu koronavirüs sizi de haftalarca hastanelik edebilir, hatta öldürebilir." uyarısında bulundu.

19:02 Bir kamu şirketi uzaktan çalışmaya başladıBir kamu şirketi olan Türksat, 18-27 Mart 2020 tarihleri arasında uzaktan eğitim metoduyla çalışacağını duyurdu.

16:54 Belediyeler, 65 yaş üstüne ücretsiz ulaşımı durduruyorBelediyeler 65 yaş üstü vatandaşlara ücretsiz toplu ulaşım kullanımını, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında geçici olarak durduruyor

16:24 Bakanlık açıkladı... Kolonya üreticileri zam yapmayacakSanayi ve Teknoloji Bakanlığı, bazı kolonya üreticilerinin fabrika ve perakende satış fiyatlarını artırmayacaklarını taahhüt ettiklerini bildirdi

15:00 İl Sağlık Müdürlüğü'nden personeline önemli uyarılarAnkara İl Sağlık Müdürlüğü, koronavirüs tedbirleri kapsamında personelini uyardı

13:26 Pazar ve marketlerde seçmeceye yasak geldiBakan Pekcan, pazar ve marketlerde sebze ve meyvelerin seçilerek alınmasının yasaklanacağını söyledi

11:56 ABD ve Avrupa Komisyonu, kamuda, uzaktan çalışmaya geçtiAmerika Birleşik Devletlerinde merkezi kamu yönetim örgütü OPM ve Avrupa Komisyonu, kamu kurumlarında uzaktan çalışma uygulamasına geçti

11:15 Hakim pozitif çıktı, mahkeme karantinaya alındıİstanbul Adliyesi'nde bir mahkeme corona virüsü nedeniyle kapatıldı

11:12 Aytaç Yalman'ın virüsten ölmeden önce bulunduğu ülke belli olduEski Kara Kuvvetleri Komutanı 79 yaşındaki Aytaç Yalman corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Yalman'ın üç hafta önce İran'da bulunduğu ortaya çıktı.

11:06 Memur-Sen: Kamu çalışanlarının tamamı idari izinli sayılsınMemur-Sen Konfederasyonu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na yazı yazarak, kamu çalışanlarının tamamının idari izinli olmasını talep etti.

10:50 Diyanet İşleri Başkanı: Cuma ve cemaatle namaz konusunda ısrarcı olmak dinen caiz değilToplum sağlığını tehlikeye düşürecek davranışların kul hakkı olduğuna dikkat çeken Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, koronavirüs salgınına karşı alınan önlemlere uyulması gerektiğini söyledi. Erbaş, "Kararlara uymak dini bir gerekliliktir, cuma ve cemaatle namaz konusunda ısrarcı olmak ise dinen caiz olmayan bir tutumdur" dedi.

09:15 Bilim Kurulu Üyesi uyardı... Hastalık ağır hasar bırakabilirBilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, Türkiye'nin yeni tip koronavirüsle mücadelesinde radikal önlemler aldığını söyleyerek vatandaşında kişisel önlemini alması gerektiğini ifade etti. Kara'ya göre hastalık atlatılsa da ağır hasar bırakabilir

08:49 Toplantı ve aktiviteler Nisan ayı sonuna kadar ertelendiCumhurbaşkanlığı genelgesiyle açık veya kapalı alanlarda düzenlenecek her türlü toplantı veya aktiviteler nisan ayı sonuna kadar ertelendi.

08:00 'Herkes kendi OHAL'ini ilan etsin'Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Mecliste konuşmasını yaptıktan sonra " herkes OHAL'ini ilan etsin" açıklamasında bulundu.

23:55 Fahrettin Koca: Vaka sayısı 359, can kaybı 4 olduSağlık Bakanı Fahrettin Koca: Hastalarımızdan 85 yaşındaki bir hanımefendiyi kaybettik. Daha önce vefat eden hasta Kovid-19 olarak değerlendirildi. Toplam kaybımız 4 oldu.

19:07 Soylu: Sokağa çıkma yasağı söylentileri FETÖ'cülerden çıkıyorİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sokağa çıkma yasağı ilan edileceği iddialarıyla ilgili, "Bunlar, ABD, Almanya mahreçli FETÖ'cülerin hesapları." dedi.

16:44 Sağlık Bakanı, Aytaç Yalman vakasını açıkladıBakan Fahrettin Koca: Aytaç Yalman'ın ilk testi negatif çıktı, kendisi KOAH hatası olarak tedavi altına alınmıştır, ancak çevresi tarandı, eşi de dün pozitif çıktı. Hayatını kaybeden sayısı 3 olmuş oldu.

16:27 Sağlık Bakanlığı'ndan online koronavirüs testiSağlık Bakanlığı, koronavirüs kontrolü için internet sitesi kurdu.

15:00 TMO Genel Müdürü memurlar.net'e açıkladı... Paniğe gerek yok, boşalan tüm raflar kısa süre sonra dolarTMO Genel Müdürü memurlar.net'e açıkladı... Paniğe gerek yok, boşalan tüm raflar kısa süre sonra dolar

14:40 Bakan Koca, koronavirüste yapılan test sayısını açıkladıSağlık Bakanı Fahrettin KOCA: Bugüne kadar 10 bini geçen test yaptık. Önümüzdeki günlerde bu test sayımızın çok artacağını düşünüyoruz. Günlük en az 10-15 bin test yapabilir hale gelmek istiyoruz

13:53 Kronik hastalardan ek belge istenmemeli!COVID-19 kapsamında Cumhurbaşkanlığı tarafından dezavantajlı grup olarak belirlenen kronik hastalardan ek belge istenmesi halinde sağlık kuruluşlarına başvurularda virüsün bulaşma ihtimali göz önüne alınmalı!

12:15 Bilim Kurulu Üyesi Prof. Yeşim Taşova: Eldiven ve maske takmaya gerek yokKoronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova "Her yerde maske takan insanları görüyoruz. Şimdi maskeyi biz Bilim Kurulu olarak hastaların takmasını istiyoruz. Eldiven takanları görüyoruz. Eldivenle sadece kendini koruduğunu sanıyor ama kendini de korumuyor. Eldiven takan insan el hijyeni yapmıyor. Eldiven takan kişiler ne yapıyor? Ben havaalanında gördüm, eldiveni takıp o eliyle her tarafa dokunup sonra kendi maskesine dokunuyor. Kendilerini enfekte edecekler. Bu son derece önemli. Eldiven takmaya gerek yoktur." dedi.

10:12 ÖSYM Başkanlığı 9 sınavı ertelediğini duyurduÖSYM, EKPSS ve ALES'in de aralarında olduğu 9 sınavı erteledi

09:17 Bilim Kurulu'nda görevli doktorların isimleri ve görevleriBilim Kurulu'nda görevli olan doktorların isimleri ve görevlerinin tam listesi

23:07 Bakan Koca: 1 kişi daha hayatını kaybetti, vaka sayısı 191 olduSağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, 61 yaşındaki bir hastayı kaybettiklerini, vaka sayısının da 93 artarak 191'e ulaştığını belirtti.

22:37 Bilim Kurulu üyesi: Evlerden, asansörleri kullanmadan dışarı çıkınSağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi ve Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İlhami Çelik, "Hava sirkülasyonunun çok az olduğu alanlardan kaçınmamız gerekiyor. Hava sirkülasyonunun fazla olduğu yerlerde bulunmalarının bir sakıncası yok. İnsanlar dağda, tepede dolaşabilir ama buradaki amaç insanların diğer insanlardan uzak durmasıdır. Bilindiği üzere tokalaşmamak öneriliyor. Bu süreçte yaşam şeklimizi değiştirmemiz ve dikkatli olmamız gerekiyor. İnsanlarla en az 1 metre mesafesini korumalıyız. Evlerde insanlar eğer ki sıkıldılarsa mümkünse asansörleri kullanmadan dışarı çıkabilirler. Ancak kesinlikle kapalı alanlara girmemelerini öneriyoruz" diye konuştu

21:51 Bilim insanları açıkladı: Kovid-19 insan yapımı mı?Uluslarası bilim ekibi tarafından yapılan bir çalışmada, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) doğal kökenlerinin bulunduğu ve tamamen evrim yoluyla oluştuğu sonucuna varıldığı belirtildi.

18:50 Erdoğan: Sizden ricam, mümkün olduğunca evden çıkmayalımErdoğan, 4 saatlik toplantı sonrasında açıklama yaptı. Erdoğan "Milletimin her bir ferdinden ricam, mümkün olduğunca evlerinden çıkmamalarıdır. Kendimiz zarar görmesek de sevdiklerimize bulaştırabiliriz. Tekrar söylüyorum. Mecburiyeti olmayan hiçbir vatandaş evinden çıkmamalıdır, kimseye temas etmemeli, işlerine gidenler mesai çıkışı hemen evlerine dönemlidir. " dedi. Erdoğan ayrıca, "İstanbul ve Ankara'da başlatılacak bir çalışmayla 65 yaş üzerindeki tüm yaşlılarımıza koruyucu maske ve kolonya dağıtacağız." dedi.

16:32 Sağlık Bakanlığından koronavirüsle mücadelede örnek uygulamalarBakanlıkta Kovid-19 ile mücadele kapsamında 5 bin personeli ağırlayacak kapasiteli yemekhanede masa düzeni ve yemek saatine ilişkin değişiklik yapıldı

15:18 Başsavcılıktan, karantina otobüsünden indirilen yolcu için açıklamaİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı dün yaşanan skandalla ilgili açıklama yaptı. Ancak Başsavcılığın açıklamasında sadece otobüsten indirilen yolcunun yeniden karantinaya alındığı belirtilmektedir. Polise talimat vererek, yolcuyu kimin otobüsten indirttiği hala bulunamamıştır.

13:44 Prof. Dr. Mesut Yılmaz: Maske virüsten korumaz, hastalık ellerle alınırEnfeksiyon Hastalıkları doktoru Prof. Dr. Mesut Yılmaz, "virüs havada bulunmaz, havada yüzmez, havada hoplayıp zıplamaz" dedi. Yılmaz, "bir sağlık çalışanı olarak eğer enfekte olursam bunu ellerimle alacağım" dedi.

11:17 Tarım Bakanı: Temel gıda ürünlerinde stok sorunu yok"Üreticilerimiz mobil uygulamamızı indirerek ya da e-Devlet şifresiyle giriş yaparak tarım, hayvancılık, genel ve destek başvuruları gibi birçok işlemi online yapabilir. Pakdemirli'nin işaret ettiği e-Çiftçi portalı ile zamandan da kazanan üreticiler sorunlarını ilçe müdürlüklerine gitmeden yetkililere iletebiliyor."

07:00 Vaka sayısı artarsa B planına geçilecekTürkiye günbegün yerinde adımlar attı. Vaka sayısının artması halinde lokantalar ve AVM'lerin tamamen kapatılacağı, marketlerin belirli saatlerde kısıtlı çalışanla açık kalabileceği belirtiliyor

21:41 Koronovirüse yakalanan bir kişinin daha kimliği belli olduİstanbul Çapa Tıp Fakültesi Dahiliye Profesörü Cemil Taşçıoğlu'nun koronavirüs semptomları gösterdiği için hastanede karantinaya alındığını paylaştığı video ile duyurdu.

17:36 MAK, Koronavirüs salgını anketi sonuçlarını açıkladıMAK Danışmanlık, Koronavirüs salgını hakkında bir saha araştırması gerçekleştirdi

17:18 Bir Bakanlık, öğlen yemeğinin topluca yenilmesini yasakladıTarım ve Orman Bakanlığı, öğle yemeği hizmetinin kumanya paket olarak dağıtılacağını açıkladı

14:55 Askeri okullar tatil edildiMilli Savunma Üniversitesine bağlı Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksek Okulları ile Harp Enstitüleri 13 Nisan'a kadar tatil edildi.