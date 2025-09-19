Erdoğan: Dünya, Türk Savunma Sanayiini konuşuyor
Adalet Bakanlığı personeline verilecek promosyon netleşti
Yerli SMA ilacı için üretim süreci başladı
Özvar: 158 üniversiteden mezun 42 bin genç savunma sanayisinde
YSK, CHP kurultayına itirazı reddetti
Can Holding soruşturmasında yeni gelişme: Dosya İstanbul CBS'de
Erdoğan: Muhalefet istikrar ve güven ortamını dinamitlemeye çalışıyor
Bakan Güler: PKK'nın tüm uzantıları bir an önce silahlarını teslim etsin
Bakan Tunç: Gazze'de uluslararası hukuk işlevsiz kaldı
Türkiye'de kurulan şirket sayısı azaldı, kapanan şirket sayısı arttı
Okulda bıçaklı saldırı: Biri ağır, iki öğretmen yaralandı
2025 Mühendislik Tamamlama Tercihleri Başladı
Cumhuriyet Üniversitesi'nden araştırma görevlisi alımına ilişkin tekzip
İki yurt müdürü ile bir müdür yardımcısı görevden alındı!
Benzine zam yolda
Orman yangınlarında hayatını kaybeden işçi ve gönüllüler şehit statüsüne alındı
Dar Gelirlilerin Harcama Kalemlerinde Gıda ve Kira İlk Sırada
AK Partili belediye başkanı gözaltına alındı
Evlilik yaşı yükseliyor, çocuk yapmak artık lüks
Esnafın POS isyanını bitirecek adım
8 ayda yüzde 65 kazandırdı! Gümüş 'düğün takısı' olma yolunda
Vergi yüzsüzleri açıklanıyor. Maliye tebliği yayınlandı
Meteoroloji'den 13 il için fırtına ve sağanak uyarısı
Osmaniye'de korkutan deprem!
Kabine genişliyor iddiası: Yeni bakanlık mı kuruluyor?
UNESCO'nun Gazze'ye yardım fonuna destek veren ilk ülke Türkiye
Meteoroloji açıkladı: Yağışlar bitiyor, sıcaklıklar yükseliyor
Bakanlıktan şarkıcı Mabel Matiz hakkında suç duyurusu
TROY sınırları aşıyor: Hedef uluslararası pazarlara açılmak
Mustafa Bozbey'den AK Parti'ye geçeceğine dair iddialara yalanlama
Erdoğan: Dünya, Türk Savunma Sanayiini konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Tüm dünyada artık Türk savunma sanayiinin hamleleri konuşuluyor. Tüm ambargolara rağmen elde ettiğimiz kazanımlar asla tesadüf değildir." dedi.

Haber Giriş : 19 Eylül 2025 17:38
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'ndaki TEKNOFEST'e katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Sevgili İstanbullular, Teknofest kuşağının öncü neferleri, geleceğimizin mimarları, sevgili gençler, kıymetli misafirler. Sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum.

Böylesine muazzam bir atmosferde, bu gurur ve coşku ikliminde sizlerle bir arada olmanın bahtiyarlığını yaşıyorum. Sizlerin vasıtasıyla, maziden atiye giden istikbal yürüyüşümüze ortak olan her bir genç arkadaşıma selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Dünyanın dört bir yanından gelerek ürün ve eserleriyle Teknofest'te yarışacak genç kardeşlerime de ayrıca başarılar diliyorum.

Hayallerin fikirlere, fikirlerin projelere, projelerin de teknoloji ürünlerine dönüştüğü özel ve güzel bir etkinlikte İstanbul'umuzda sizlerle bir aradayız. Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji şöleni Teknofest'in 13'üncüsünü gerçekleştirmenin haklı kıvancı içindeyiz. Şunu bir defa öncelikle söylemek isterim. Buradaki atmosfer, siz gençlerimizin heyecanı, beni farklı bir ruh iklimine götürüyor. Genç beyinlerin, genç yüreklerin başarılarına bizzat tanıklık etmek, ülkemizin aydınlık geleceği adına beni fazlasıyla umutlandırıyor.

Dünyaya mührümüzü vuracağımız Türkiye Yüzyılı'nın en kilit aktörü olarak gördüğümüz Teknofest kuşağı, maşallah, yine göz dolduruyor. Gençlerimiz duruşlarıyla, cesaretleriyle, özgüvenleriyle, işte bugün olduğu gibi ortaya koydukları muhteşem eserlerle büyük ve güçlü Türkiye'nin taşlarını döşüyor. Milli teknoloji hamlemizin genç akıncıları, milletimizin gurur kaynağı olmayı sürdürüyor. Rabbime sonsuz hamd-ü senalar olsun. Cenab-ı Allah ayaklarınıza taş değdirmesin.

Bakın tüm samimiyetimle, bütün kalbimle inanarak söylüyorum: Sizin gibi zihni ve ufku açık, merak ve iştiyakı diri, hem şahsiyetiyle hem de geliştirdiği ürünlerle göz kamaştıran genç arkadaşlarımızı gördükçe, inanın, istikbale daha bir güvenle bakıyoruz. Alanlara, meydanlara, şehirlere ve ülkelere sığmayan coşkunuz için, teknolojiye olan tutkunuz için her birinize teşekkür ediyorum. Sınırlarımızı aşan bu başarı tablosunu fikir ve icatlarıyla süsleyen siz genç kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Hayallerinizin peşinden koşma iradesi gösterdiğiniz için sizleri ayrı ayrı tebrik ediyorum. Mevla sizlerden razı olsun. Bahtınızı daima açık etsin. Gözlerinizdeki ışık hiç sönmesin.

Teknofest 2025 İstanbul'u başarıyla tertip eden Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza, Türkiye Teknoloji Takımı T3 Vakfımıza, festivale katkı sunan tüm paydaşlarımıza teşekkürlerimi iletiyorum. Şunu da öğrenmekten büyük memnuniyet duydum: Bu yıl Teknofest İstanbul'daki 64 farklı yarışmaya 81 ilimizin yanı sıra 96 ülkeden 565 bin takım ve 1 milyon 200 bin yarışmacı katıldı. Bitmedi. Şimdi, finale kalan 13 bin yarışmacıyla birlikte ödül kazanacak takımlarımızı da şimdiden kutluyor, başarıları inşallah daim olsun diyorum. Tüm yarışma süreçlerini son derece titiz bir şekilde değerlendiren jüri üyelerimize de emek ve gayretleri için teşekkürlerimi sunuyorum.

Küresel bir markaya dönüşen Teknofest bugüne kadar 11 milyon ziyaretçiyi hamdolsun ağırladı. Bu ziyaretçilerin önemli bir kısmı hamdolsun gençlerimizdi. Teknofest'in yine rekorlar kırmaya devam edeceğine inanıyorum. Vakti ve imkanı olan tüm vatandaşlarımızı, bilhassa da gençlerimizi, Teknofest 2025'in havasını solumaya, bu güzellikleri yerinde görmeye davet ediyorum. Buyurun, Teknofest 2025'e.

Artık tüm dünyanın ikrar ettiği bir hakikati burada ifade etmek isterim. Türkiye olarak teknolojide ve özellikle savunma sanayiinde çok farklı bir ivme yakalamış durumdayız. Bölgemizden başlayarak tüm dünyada artık Türk savunma sanayinin hamleleri konuşuluyor. Tüm ambargolara rağmen elde ettiğimiz kazanımlar asla tesadüf değildir. Türkiye'nin yerli ve milli teknolojide eriştiği bu nokta, birileri tarafından bize, gençler, altın tepsi de sunulmadı. Biz buralara dişimizle tırnağımızla geldik. Alın teri, yürek teri dökerek geldik. Gecemizi gündüzümüze katarak geldik. Sabırla ve samimiyetle çalışarak geldik. İnancımızı ve umudumuzu koruyarak geldik. Her aşamasında adeta canımızı ortaya koyarak geldik. Şüphesiz çok uğraştık, çok zorluk çektik, çok bedel ödedik. Ama hedeflerimizle aramıza hiçbir engelin girmesine izin vermedik.

Şimdi bakınız sevgili gençler. Türkiye'nin başarılarının gerisinde zorluklar, baskılar, tehditler karşısında yılmadan mücadele eden vatan evlatlarının tertemiz emekleri vardır. Ürettiğimiz her üründe, geliştirdiğimiz her teknolojide ülkesi için tüm varlığını ortaya koyan fedakar insanların gayretleri vardır. 'İsterim ki bizlerin gayreti, bizden sonrakiler için örnek olsun' diyen Kafkas İslam Ordusu komutanı Nuri Killigil Paşa'nın vizyonu vardır. 'Göklerine hakim olamayan milletler, yerin dibinde çürür' diyerek ilk uçak fabrikamızı kuran Nuri Demirağ'ın ufku vardır. 'Milli bağımsızlığa giden tek yol milli üretimden geçer' sözünün sahibi, Türk havacılığına ömrünü adayan Vecihi Hürkuş'un fedakarlığı vardır. Hayatını savunma sanayimize vakfeden merhum Özdemir Bayraktar ağabeyimizin ve daha nice ismin inancı, imanı, azmi, mücadelesi vardır.

Bütün bunlarla birlikte vatanımız için gözlerini kırpmadan ölüme yürüyen şehitlerimizin ve gazilerimizin kahramanlığı vardır. Bugün burada sizlerin gönlümü ısıtan bakışları altında tarihimize adını şanla, şerefle yazdıran tüm kahramanlarımızı, savunma sanayimizin öncü şahsiyetlerini bir kez daha rahmetle anıyorum. Hepsinin ruhları şad, mekanları inşallah cennet olsun.

