15 Mayıs 2019 tarihinde FETÖ'den haklarında işlem yapılanlar
|15 Mayıs 2019 14:05
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15 Temmuz 2016 gecesi yaşadığımız darbe girişiminde MİT, Gölbaşı Özel Kuvvetler Komutanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, TBMM, Emniyet ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi bombalandı. İstanbul'da Boğaziçi köprüsü kapatıldı.
Halkın üzerine ateş açıldı. Sivil, asker ve polisler olmak üzere yüzlerce vatandaş şehit olmuş, binlerce vatandaş da Gazi olmuştu.
Kolluk güçleri, darbe gecesinden bu yana olaya bulaşan kamu görevlileri ile ilgili gözaltı ve tutuklama kararı veriyor.
Aşağıda 15 Mayıs 2019 tarihi itibariyle haklarında gözaltı, tutuklama, kontrol tedbirleri ve yargı kararları Zırhlı Birlikler darbe girişimi davasında esasa ilişkin savunmalar alınıyor İzmir'deki 'askeri casuslukta kumpas' davasına devam edildi Gaziantep'te bylock kullanan sanığa hapis cezası FETÖ sanığı eski savcıya hapis cezası Gaziantep merkezli FETÖ operasyonunda 5 gözaltı FETÖ sanığı istihbaratçı binbaşına tahliye FETÖ'ye şafak vakti operasyonu, ihraç edilen polisler dahil 11 gözaltıverilenler bulunuyor.FETÖ'nün narkozlu gözaltı planı Paraları yurt dışına kaçıran FETÖ'cü görüntülendi Kardeşine FETÖ davası açılan onbaşının atılmasına mahkemeden onay 3 sandık görevlisinden FETÖ'nün A takımıyla 50'nin üzerinde görüşme FETÖ firarisi çift hücre evinde yakalandı Aranan FETÖ zanlısı bir çift de Sinop'ta yakalandı Manisa Merkez Tugay eski komutan vekiline müebbet hapis ByLock şüphelisi Bandırma'da yakayı ele verdi
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