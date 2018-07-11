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11 Temmuz 2018 tarihi itibariyle FETÖ'den haklarında işlem yapılanlar

11 Temmuz 2018 tarihi itibariyle FETÖ'den haklarında işlem yapılanlar
11 Temmuz 2018 14:15
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11 Temmuz 2018 tarihi itibariyle FETÖ'den haklarında işlem yapılanlar

15 Temmuz 2016 gecesi yaşadığımız darbe girişiminde MİT, Gölbaşı Özel Kuvvetler Komutanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, TBMM, Emniyet ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi bombalandı. İstanbul'da Boğaziçi köprüsü kapatıldı.

Halkın üzerine ateş açıldı. Sivil, asker ve polisler olmak üzere yüzlerce vatandaş şehit olmuş, binlerce vatandaş da Gazi olmuştu.

Kolluk güçleri, darbe gecesinden bu yana olaya bulaşan kamu görevlileri ile ilgili gözaltı ve tutuklama kararı veriyor.

Aşağıda 11 Temmuz 2018 tarihi itibariyle haklarında gözaltı ve tutuklama kararı verilenler bulunuyor.

TSK'daki mahrem yapılanmaya operasyon: 45 kişi adliyeye sevk edildi Yurtta Sulh Konseyi Kayseri sıkıyönetim komutanına müebbet Gaziantep'te FETÖ sanığı eski polise hapis cezası Kardeşi FETÖ'den beraat eden öğretmen adayı, elendi Muğla'da 5 eski polise FETÖ gözaltısı Uyanış filminin yönetmenine FETÖ'den 15 yıl hapis istemi FETÖ'cüleri yurtdışına kaçırmaya çalışan 2 kişiye gözaltı Ankara'da eski müfettişe FETÖ'den hapis cezası Polis Akademisi sorularının sızdırılmasına davasında bir sanığa tahliye Balıkesir'de eski astsubaya FETÖ gözaltısı FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasında yakalama kararı Burak Akın, FETÖ'nün yeni haberleşme yöntemini açıkladı
Memurlar.Net
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